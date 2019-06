Isabel Preysler ha conocido en primera persona y en exclusiva la nueva colección de Pedro del Hierro; Superbloom, que la firma presentará el próximo 9 de julio en el marco de la 70 edición de la Mercedes Benz Fashion Week Madrid. En dicho showroom de Pedro del Hierro, de la mano de Nacho Aguayo y Alex Miralles (directores creativos de mujer y hombre respectivamente), y luciendo un vestido de la firma de hombros descubiertos, color nude y falda de vuelo, la 'reina de corazones' abrió el suyo a los periodistas y no eludió ningún tema: su cada vez más consolidada relación con Mario Vargas Llosa; cómo ve a su hija Tamara, que pronto participará en MasterChef Celebritie; y su faceta como abuela, entre otros asuntos.

-Siempre se le ha considerado una 'reina del estilo'. ¿Esta etiqueta es una losa para usted?

-No creo que pueda decir nadie que yo soy una reina de estilo. Para nada.

-Lo decimos los medios.

-Porque sois generosos. No porque me veáis bien todo el tiempo. No es verdad.

-¿Qué le ha parecido la nueva colección de Pedro del Hierro?

-Preciosa. Muy, muy bonita. Es una colección con una explosión de color que viene de una mezcla de la árida tierra africana después de la lluvia y con flores salvajes. Me han fascinado todas y cada una de sus prendas, tanto de mujer como de hombre.

-¿Cómo se presenta el verano?

-Bien. Tranquilo y familiar, como siempre.

-¿Ya hay fecha para el bautizo de Miguel, el hijo de Ana y Fernando Verdasco?

-Hay que buscar el momento y es complicado porque, claro, hay que ver fechas. Tengo una familia muy complicada y tienen que coincidir las fechas. De momento es el pequeño que más ha viajado del mundo (risas). Ahora se va a China. Es increíble. A Fernando le toca jugar en China y se lo van a llevar. No pueden despegarse de su niño.

-¿Y no se lo deja Ana alguna vez?

-Sí, claro, me lo dejará porque Fernando y Ana tienen bodas y esas cosas, pero ellos no pueden despegarse de él.

-También Enrique (Iglesias) ha publicado esta semana un vídeo del pequeño Nicholas. ¿Lo ha visto?

-Claro. Es muy gracioso.

-¿Entra en sus planes ir a ver a los niños de Enrique pronto?

-Bueno, acabo de venir de allí. Y pienso volver a verlos antes de irme de vacaciones.

-¿Cómo es Isabel Preysler como abuela?

-Ah, vamos... Se me cae la baba. Es que tengo unos nietos que son muy ricos todos.

-¿Cómo se encuentra Tamara después de su ruptura?

-Estupendamente.

-No tiene mucha suerte en el amor. ¿Le da usted algún consejo?

-¿Yo, dar consejos? Si a mí no me van a hacer ni caso. Bueno, ella dice que veía cosas que no iban a funcionar en un futuro. Y, como no iba a funcionar, para qué seguir, que era mejor dejarlo.

-A Tamara no le importa lo que opinen de ella, aunque también es muy querida por los medios.

-Lo comprendo porque es muy cariñosa. Es muy buena persona, muy generosa y después tiene esa gracia que tiene. Es muy espontánea y, pues claro, comprendo que os haga gracia. También dice cosas que no deberían decir a veces (risas).

-Ahora está centrada en las grabaciones de 'Masterchef'. ¿Cocina en casa?

-Está apasionada con ello. No para. No hace otra cosa más que cocinar.

-¿Qué es lo último que ha preparado, por ejemplo?

-El otro día hizo un curry, pero un curry muy sofisticado con humo de no sé qué (risas).

-Tamara dice que os ve poco en casa.

-Es verdad que no paramos.

"¡Yo no me voy a casar! Pero si estoy en portadas de las revistas todo el tiempo"

-Es que Mario (Vargas Llosa) tiene la agenda repleta. ¿Cómo le sigue el ritmo?

-Ahí voy, arrastrándome (risas). Porque, claro, Mario es inagotable y hay que tener mucha, mucha salud para poder seguirle.

-¿Para cuándo la boda?

-¿Mi boda? ¡Pero yo no me voy a casar!

-Los medios llevan esperando cuatro años la boda.

-Pero, ¿por qué? ¿Por qué me queréis casar?

-Así aparecería en la portada de las revistas.

-Pero si estoy en portada todo el tiempo (risas).