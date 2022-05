Jesús Mariñas: del periodista al personaje

Jesús Mariñas era un nombre propio en la prensa rosa de nuestro país. De ahí que su fallecimiento este martes a los 78 años debido a un cáncer de vejiga haya generado múltiples muestras de condolencia y algún que otro reproche póstumo. Dejando de lado esto, es momento de recordar a esta figura clave en la crónica social española que ha muerto tras permanecer 20 días ingresado en el hospital Ramón y Cajal de Madrid ante un empeoramiento de su enfermedad, que anunció públicamente hace seis meses en la revista Diez Minutos en la que trabajaba como colaborador (escribía la columna Verdades piadosas).

Mariñas fue muchas personas, pero sobre todo periodista y personaje. A pesar de esto y de todas las polémicas que protagonizó durante su etapa como colaborador de Telecinco, siempre será recordado por su amplia trayectoria y por su característico humor, con el que dejó míticas frases que se han convertido en historia de la televisión como "¡Que te calles, Karmele!"

El periodista

Nació el 3 de octubre de 1942 en A Coruña, donde a los 14 años estudió declamación en el Conservatorio de esta ciudad. Pensaba ser artista, pero influenciado por María Luisa Durán Marquina, profesora de declamación y redactora de El Ideal Gallego, finalmente se inclinó por el mundo del Periodismo y se licenció en la Universidad Autónoma de Barcelona.

Posteriormente, se trasladó a Madrid y, con la ayuda de Jesús Vasallo, alto cargo de la Prensa del Movimiento, hizo sus primeros pinitos en el periódico Mediterráneo de Castellón de la Plana. Luego se trasladó a Barcelona, concretamente para trabajar en Tele Expres (1967). A raíz de esto, comenzó a hacerse un hueco en la prensa rosa al convertirse en redactor de reconocidas revistas como Semana y Pronto.

En los años 70 debutó en la radio y se hizo con su propia sección en el programa de Luis del Olmo, Protagonistas. En 1988 se incorporó a Radio Miramar de Barcelona para formar parte del espacio Cosas y Mitad y mitad, presentado por Alejo García. Posteriormente, también en radio, colaboró en El primero de la mañana de Antonio Herrero, en la cadena COPE.

En los 80 recuperó su faceta de redactor y comenzó a colaborar en la revista Época con una sección titulada La vida es rosa, que duró hasta el año 2000, cuando empezó a trabajar en Tiempo de Hoy. Fue en la década de los 90 cuando le llegó la gran oportunidad que le permitió dar el salto a la televisión, donde adquirió una popularidad notable en formatos tan conocidos como La máquina de la verdad, Pasa la vida y Día a día. Su último trabajo junto a María Teresa Campos fue el que le convirtió en un personaje de Mediaset. También se le recuerda por su trabajo en el mítico Tómbola, de Canal Nou, En exclusiva (1997), Café de Ximo (2003) y Gent de Tárrega (2007).

Al mismo tiempo, siguió trabajando con la Campos en Antena 3, concretamente en Cada día y Lo que inTeresa. Además de en otros espacios como En Antena (2006), ¿Dónde estás corazón? (2007), A 3 bandas (2007), Tal cual lo contamos (2008), Vaya par (2009) y Espejo público (2009-2012). En 2013, regresó a Telecinco como colaborador en Sálvame y Qué tiempo tan feliz.

En sus últimos días, seguía profesionalmente activo y trabajaba como tertuliano en La mañana de La 1 y Sábado Deluxe, además de mantener su columna de opinión semanal en La Razón, De todo corazón. El pasado 2021 escribió su propia autobiografía, Jesús por Mariñas, memorias desde el corazón.

El personaje (y sus amigos famosos)

Al trabajar en el mundo del corazón, el periodista estrechó lazos con muchos rostros reconocidos de la época. Mariñas tuvo una gran amistad con importantes figuras del momento como Rocío Jurado, Naty Mistral, Sara Montiel, Montserrat Caballé, Carmina Ordóñez y Julio Iglesias, entre otras. No obstante, su amistad de varios años con el cantante de Hey! acabó mal, según Mariñas, por los celos de algunas personas que rodeaban entonces a Iglesias. Desde entonces, el periodista se mostró muy crítico con él por manifestar su añoranza que por el antiguo régimen, al igual que con el padre del cantante, el ya fallecido doctor Iglesias Puga.

Estuvo muy unido también a Carlos Larrañaga al ser su mentor, por lo que su muerte fue un duro golpe para él. Es por esto por lo que le dedicó unas emotivas palabras como despedida: "Estuve en la primera boda de Carlos con María Luisa Merlo, y me costó un disgusto materno al viajar en Navidad. 'Carlos sólo se casa una vez y Navidades hay muchas', justifiqué ingenuamente porque tras María Luisa vinieron Ana Diosado, la innombrable María Teresa Ortiz-Bau y la dulzura de Ana Escribano (…) Con María Asquerino fue pareja en tres momentos, ella siempre suspiraba al recordarlo. Ninguna se le resistió, bien por seducción física o por simpatía arrolladora..."

Siempre estuvo muy agradecido a Pedro Carrasco, ex marido de Rocío Jurado, por su apoyo en uno de los peores momento de su vida. "Para Pedro Carrasco sólo tengo palabras y gestos de gratitud. Recuerdo que cuando murió mi madre -que en paz descanse- se presentó en Barcelona aunque el entierro era a primera hora de la mañana porque por aquella época ni eso se podía elegir. A las diez llegó Pedro al tanatorio de Sancho Dávila donde ya estaban, igualmente madrugadores, otros amigos de toda la vida. Todos me daban el pésame y mostraban su cariño igual que tantas otras veces aunque no entendían que estuviera allí, cumplidor, con mi madre aún de cuerpo presente, el boxeador", contaba Mariñas.

Y sus polémicas

Jesús Mariñas siempre fue un personaje polémico y sin pelos en la lengua. Tanto que incluso la Moncloa tuvo que frenarle por el trato que dio, desde el programa en el que trabajaba entonces, a Carmen Romero, entonces esposa del que era presidente del Gobierno, Felipe González.

En los 90, también dio mucho que hablar al recibir un puñetazo de Camilo José Cela en Marbella por las informaciones que publicaba sobre su segunda mujer, Marina Castaño, del que se hizo eco toda la prensa nacional. "La mano que escribió Pascual Duarte acarició mi rostro", contaba con sorna el propio comunicador.

Con María José Cantudo en la COPE también protagonizó un sonado rifirrafe. "Me gustaría mucho poder hablar con Mariñas si es posible para que me diga esa sarta de mentiras que ha dicho cara a cara y poder contestar. Es muy fácil informar mal al público cuando no tiene a la persona delante", pedía la entrevistada. "Estoy aquí, te estoy oyendo", reaccionaba el periodista. "No hagas daño a la gente, no te inventes. Dedícate a otra cosa porque lo que estás haciendo es horrible", le espetó la actriz.

El 'boom' de 'Tómbola'

Uno de los programas más recordados de Jesús Mariñas fue Tómbola. Como consecuencia, en el momento en el que Canal Nou canceló el programa, su sueldo salió a la luz en un reportaje de El Mundo: "El periodista Jesús Mariñas se erigió, junto a Lydia Lozano o Karmele Marchante, en uno de los colaboradores más populares de Tómbola, germen de la telebasura en España. Y también en uno de los profesionales mejor pagados del sector".

Por cada programa semanal, según dicho artículo, percibía cerca de 500.000 pesetas de la época (el espacio se mantuvo en antena siete años, entre 1997 y 2004), es decir, 3.000 euros actuales al cambio. O lo que es lo mismo: más de 12.000 euros mensuales. El propio Mariñas reconoció una vez en Sálvame Deluxe que entonces la televisión autonómica valenciana "pagaba muy bien".

Su marido y su gran apoyo desde hace 32 años

Elio Valderrama Prescott., el marido de Jesús Mariñas, se encuentra destrozado tras su muerte. El fotógrafo venezolano, con el que mantenía una relación sentimental desde hace 32 años, no se ha separado ni un momento de su lado desde que hace seis meses al periodista se le diagnosticó un cáncer de vejiga que él afirmada que iba a vencer. Desafortunadamente no ha sido así.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Elio Valderrama (@eliovalderramaprescott)

La pareja se casó el 18 de julio de 2016. Se conocieron trabajando, pues Elio trabaja para revistas del corazón y otras publicaciones. Hasta tal punto llegó su amor que hace unos días el venezolano celebraba su cumpleaños con Mariñas postrado en la cama del hospital, pero poniendo una sonrisa en su vida hasta el último momento.