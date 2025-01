Jorge Sanz y su terrible historia de adicción a las drogas: "Lo más saludable que me ha pasado es tener un infarto"

El reconocido actor español Jorge Sanz compartió su experiencia personal con las adicciones durante su participación en el programa 59 segundos de La 2, emitido recientemente en televisión. En la mesa de debate, también estuvieron presentes la cantante Mai Meneses y la política Andrea Levy, quienes aportaron sus propios testimonios sobre este delicado tema.

Sanz, quien ha protagonizado películas icónicas del cine español como El año de las luces (1986) y Si te dicen que caí (1989), papel que le valió un Premio Goya y un Fotogramas de Plata, relató cómo su "vida muy liberal" durante 40 años lo llevó a un punto de inflexión tras sufrir un infarto. "Lo más saludable que me ha pasado en la vida es que me dé un infarto", afirmó el actor, destacando que este episodio le hizo tomar conciencia de su situación y buscar ayuda profesional.

Durante su proceso de recuperación, Sanz reconoció que su adicción no desapareció de inmediato, sino que se transformó en una dependencia a los tranquilizantes que le suministraban para dejar las otras sustancias. "Me hicieron adicto a otras cosas", confesó el intérprete, hasta que finalmente fue diagnosticado como adicto en una clínica. "Me hice adicto a ellas, hasta que me cogieron en una clínica y me dijeron que era adicto. Yo no lo sabía", señaló.

La trayectoria de Jorge Sanz en el cine español

Jorge Sanz debutó en el cine a los nueve años con la película La miel (1979) y se convirtió en uno de los actores más destacados de la industria cinematográfica española durante las décadas de los 80 y 90. A lo largo de su carrera, ha participado en numerosos títulos de renombre, como Conan el Bárbaro (1982), y ha trabajado con reconocidos cineastas como Fernando Trueba, Antonio Betancor y Fernando Fernán Gómez. Sanz ha sido nominado en seis ocasiones al Premio Goya, consolidándose como uno de los intérpretes más talentosos de su generación.

La importancia de hablar abiertamente sobre las adicciones

Durante el programa, los invitados coincidieron en la necesidad de abordar el tema de las adicciones sin tabúes y de buscar ayuda profesional cuando se enfrentan este tipo de problemas. Sanz, Meneses y Levy destacaron que hablar abiertamente sobre sus experiencias contribuye a eliminar el estigma que rodea a las adicciones y a mostrar que es posible superarlas con el apoyo adecuado, independientemente de la posición social o profesional de quien las padece.

59 segundos, conducido por la periodista Gemma Nierga, concluyó con un mensaje de esperanza, subrayando que, aunque las adicciones pueden ser devastadoras, es posible salir adelante con ayuda profesional y el acompañamiento necesario. Los invitados insistieron en la importancia de generar espacios de diálogo sobre este tema para sensibilizar a la sociedad y fomentar una mejor comprensión de las adicciones como una enfermedad que requiere atención y tratamiento especializado.

