Kamala Harris, así es la vida personal de la vicepresidenta de Estados Unidos

Tras la renuncia de Joe Biden a la carrera presidencial de los Estados Unidos, todas las miradas apuntan hacia Kamala Harris. Si nada se tuerce, la vicepresidenta se convertirá en la candidata demócrata a la Casa Blanca, en una carrera de fondo en la que luchará contra Donald Trump. Biden ha solicitado el apoyo para Kamala, ya que considera que es la única persona que puede evitar el regreso de Trump a la presidencia de la nación.

“Mi primera decisión como candidato del partido en 2020 fue elegir a Kamala Harris como mi vicepresidenta. Y ha sido la mejor decisión que he tomado. Hoy quiero ofrecer mi pleno apoyo y respaldo a Kamala para que sea la candidata de nuestro partido este año. Demócratas: es hora de unirnos y vencer a Trump. Hagámoslo”, dijo el presidente.

Kamala Harris es una política con principios que está perfectamente cualificada para tomar las riendas de los Estados Unidos. La política se graduó en la Universidad de Howard y en la Escuela de Derecho de Hastings de la Universidad de California. Su primer trabajo fue como fiscal de distrito adjunta en el Condado de Alameda, California, donde se mantuvo durante ocho años. En el año 2000 pasó a ocupar el puesto de jefa de la División de Vecindarios y Comunidades. Una década después logró uno de los grandes hitos de los Estados Unidos al proclamarse como la primera mujer fiscal general de California. Antes de adentrarse en la política para formar parte del Partido Demócrata, Harris ejerció de senadora en California.

La actual vicepresidenta de los Estados Unidos ha recibido una educación exquisita por parte de sus padres. Shymala Golapan, su madre, es de la India, mientras que su padre procede de Jamaica. Una mezcla de culturas que ha enriquecido la formación y madurez de Kamala Harris.

Respecto a su vida personal, Kamala ha encontrado en Douglas Emhoff, un abogado, a su compañero perfecto de vida. Ambos se conocieron en una aplicación de citas y el flechazo fue inmediato. En su autobiografía Nuestra verdad, Kamala cuenta los detalles de su cita a ciegas. “Mi mejor amiga, Chrisette, no paraba de llamarme por teléfono. Estaba en medio de una reunión y mi teléfono no dejaba de sonar. Ignoré sus llamadas las primeras veces, pero luego empecé a preocuparme. Salí y la llamé. ¿Qué pasa? ¿Va todo bien? Sí, todo estupendamente. Vas a tener una cita, dijo. ¿Yo? Sí, tú, contestó con absoluta certeza. Acabo de conocer a un tipo y creo que te va a gustar. Su nombre es Doug Emhoff, pero prométeme que no lo buscarás en Google. No lo pienses demasiado. Simplemente conócelo. Ya le di tu número. Él dará el primer paso”, cuenta en el libro.

“La mañana después de nuestra primera cita, Doug me envió un mail con la lista de sus días libres para el resto del año”, reconocía. La pareja contrajo matrimonio por el rito judío en una ceremonia íntima en Santa Bárbara el 22 de agosto de 2014.

Aunque no tienen hijos en común, Kamala quiere como si fueran suyos a los dos hijos de su marido, Cole, de 28 años, y Ella, de 24. Con ambos mantiene una buena relación e incluso se han tomado la licencia de ponerle un apodo. Momala. “Mi familia significa todo para mí. He tenido muchos títulos a lo largo de mi carrera y, ciertamente, vicepresidenta será genial, pero Momala siempre será el que más signifique”, admitía en una entrevista que concedió a la revista People.