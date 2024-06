Leticia Sabater: de su admiración por Raffaela Carrà a la reconstrucción del himen

Siempre hay una primera vez. En esta ocasión le ha tocado a Leticia Sabater, que se ha estrenado en El Hormiguero, el programa más visto del access prime time. La presentadora y cantante, que se encuentra de gira por toda España con su espectáculo Bailando en mi fiesta 2024, ha sacado tiempo para hacer escala en el programa de entretenimiento de Antena 3.

Leticia Sabater ha ensalzado al público, ya que considera que siempre ha estado de su lado. “A las cadenas de televisión siempre les ha costado mucho más confiar en mí que al público, que siempre ha estado ahí y lleva 40 años detrás de mí”, ha comenzado diciendo.

La artista ha sufrido una reconversión en las últimas décadas. Tras formar parte de programas infantiles como Mucha marcha o A mediodía, alegría, decidió dar el salto a la música y el espectáculo. “Yo vi que se estaba acabando la moda de los programas infantiles y llegó el momento en el que me di cuenta de que tenía que jugarme el dinero que había ganado en hacer lo que siempre me había apetecido hacer. Yo siempre he querido ser Raffaella Carrà y decidí ser una show-woman, que es lo que me apetecía ser. Me apetecía entretener y hacer feliz a la gente. Entonces, volviendo de Valencia, escribí Mr. Policeman”, ha contado.

Leticia Sabater, a sus 58 años, puede presumir de unos abdominales de infarto gracias a la cirugía estética y a su preparación física. Pablo Motos le ha preguntado sobre esa cuestión. “Prótesis femeninas no existen, existen sólo masculinas. Entonces, la operación de los abdominales, que mucha gente no lo sabe, consiste en que te quitan esa grasa que tienes ahí desde hace un montón de años de comer de todo, de ponerte ciego de todo, y luego ya, a partir de ahí, tú te curras tus abdominales. Porque claro, así es más fácil, ya que lo difícil es quitarte esa grasa que lleva conviviendo contigo un montón de años y que es muy jodida de quitar”, ha aclarado.

Pablo Motos le ha preguntado cuántos abdominales hace de manera regular. “Yo hago 500 a la semana”. El presentador le ha recordado que José María Aznar le supera, ya que hacía 1.000 a la semana. “Pues desde luego le cunden muy poco, porque al lado de los míos… No es por nada”, ha asegurado.

Otra de las cuestiones que se han abordado en la entrevista ha sido el tema de las operaciones estéticas. Pablo Motos quería saber una cantidad más o menos aproximada. “Yo creo que la gente piensa que llevo más de las que llevo, porque yo soy de las pocas que lo cuento. A ver, llevo un lifting, un lifting que es de toda la cara y que es una operación muy difícil porque te pueden dejar sin expresión en la cara. Luego, la de los abdominales. Y luego, tampoco te creas que llevo tantas… Yo no me pongo relleno, yo soy más de cortar por lo sano. Soy más de extremos, cortar por lo sano y venga. Cortar por lo sano significa que cogen el bisturí y me dejan hecha un esparadrapo, pero eso sí, luego me reconstruyen toda de golpe”, ha manifestado.

El presentador de Requena ha sacado el tema de la reconstrucción del himen, una operación a la que se sometió Leticia para mejorar sus relaciones sexuales. “Yo tenía un problema, que era que a mí no me entraban cuando eran muy grandes. Hay mujeres que dicen: ‘Ojalá sea guapo, ojalá tenga dinero’… Yo no, yo decía: ‘Por favor, que la tenga pequeña’. Entonces, empezaba a ligar con él y él pensaba que cuanto más grande, mejor. Y, claro, para mí, cuanto más pequeña, mejor. Yo he dejado a varios por tenerla muy grande. Llegaba la noche y según lo veía, decía: ‘Se acabó la relación’. Nada, la tenía enorme. Por eso me tuve que reconstruir el himen, porque a lo mejor un tío que me encantaba, no podía porque me destrozaba literalmente. Me reconstruí el himen y ahora todos los artefactos viriles me caben muy bien”, ha reseñado.

La cantante ha ido subiendo el nivel de la conversación ante el asombro de Pablo Motos. “Para las mujeres es maravilloso, porque la primera vez es horroroso. Los hombres se creen que lo pasamos genial y lo pasamos fatal. No nos enteramos de nada, es como qué es esto, esto por dónde se mete, esto yo no sé, esto es un lío, esto a ver, esto por dónde, esto ahora por dónde sale, ahora qué pasa dentro… Es muy complicado”, ha añadido. “Tengo la sospecha de que se me ha ido el programa de las manos. Eres consciente de que esto se está emitiendo”, le ha recordado el presentador. “Sí, pero también soy consciente de que el sexo es una cosa normal”, ha matizado.