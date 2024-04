La llamada de auxilio de Guillermo Campra, el niño de ‘Águila Roja’

Guillermo Campra no atraviesa uno de sus mejores momentos. En el mundo de la interpretación y el espectáculo un día estás en todo lo más alto y otro día en los peldaños más bajos. De esos vaivenes sabe mucho Guillermo Campra. El encargado de dar vida al pequeño Alonso de Moltalvo en la mítica serie de TVE Águila Roja, uno de los personajes más queridos y entrañables, ha reaparecido en las redes sociales para buscar trabajo. “Llevo dos años sin currar como actor”, ha manifestado en un vídeo que ha compartido en su cuenta de TikTok.

Antes de saltar a la fama en Águila Roja, Guillermo fue el protagonista de la película Carlitos y el campo de los sueños. Además, también participó de manera esporádica en la serie El Internado. En 2009 desembarcó en Águila Roja, la serie que le catapultó hacia la popularidad. Tras su paso por la serie española de TVE, el actor ha trabajado para diversas plataformas (Playz, Atresplayer Premium y Flooxer) en papeles secundarios. En 2020 formó parte de Madres. Amor y vida, de Telecinco y Amazon Prime, y un año más tarde en Libertad, de Movistar Plus+. Su último trabajo fue en 2022 en la serie juvenil Élite. Allí encarnó el papel de Hugo durante el séptimo capítulo de la quinta temporada.

@guillermocampra Hola soy “El Niño de Águila Roja” y esto lo he hecho de forma completamente irónica en tono de humor, pero si queréis llamarme para algún proyecto por mi encantado, que llevo dos años sin currar como actor 🥺 #AguilaRoja #Actor #humor ♬ original sound - Guillermo Campra

Dos años después de su último papel, Guillermo ha realizado una llamada de auxilio a través de las redes sociales. El joven quiere trabajar y sentirse útil. “¿Os acordáis de este chaval de aquí?”, en referencia a Alonso de Águila Roja. “Pues sí, aunque no lo parezca soy yo. Me podéis llamar para castings y para hacer más cositas, ¿vale? Que ya no tengo doce años. Esto lo he hecho de forma completamente irónica en tono de humor, pero si queréis llamarme para algún proyecto, por mí encantado, que llevo dos años sin currar como actor”, ha recogido en el vídeo de TikTok.

El vídeo, que se ha hecho viral, acumula cerca de 1.700 comentarios en los que se refleja el cariño que se ganó gracias a sus interpretaciones en Águila Roja y El Internado. “Yo me acuerdo más de Samuel Espí de pequeño”, le comenta una fan en alusión a su participación en El Internado.