Lucas, de Andy y Lucas, aborda el acoso digital tras su cambio de nariz: "El bullying en redes está las 24 horas"

El cantante Lucas González, del dúo Andy y Lucas, ha compartido un mensaje en su perfil oficial de la red social X, días después de su comentada aparición en El Hormiguero. En su intervención en el programa, Lucas abordó las consecuencias personales y mediáticas de su operación de nariz, así como el impacto de los comentarios en redes sociales. Ahora, el artista ha querido agradecer el apoyo recibido y reflexionar sobre los riesgos del acoso y los estereotipos en el ámbito digital.

"Gracias de todo corazón"

Lucas comenzó su mensaje expresando gratitud a quienes le han enviado muestras de apoyo en los últimos días. “Quiero mandar un mensaje de agradecimiento por el apoyo que he tenido después de la aparición en El Hormiguero. Gracias de todo corazón a toda la gente que escribe mensajes de apoyo. La verdad, estoy sobrepasado y agradezco muchísimo. Te da a ver que hay algo de luz en esta vida”, declaró.

Un llamado a la responsabilidad en redes sociales

El cantante aprovechó para alertar sobre los peligros de las redes sociales, especialmente para los más jóvenes, y pidió un uso más consciente de estas plataformas. “Si yo, con 42 años, he sufrido esto y me he sentido mal, ¿qué puede sentir un chico de 10 o 11 años con lo que pasa en los colegios?”, cuestionó, señalando que los estereotipos físicos son una fuente constante de acoso.

Lucas instó a los padres y adultos a vigilar el uso que los niños hacen de las redes sociales y a ser más responsables con los mensajes que se publican. “No puede uno tener miedo de salir a la calle. El bullying en el colegio puede terminar al llegar a casa, pero el de las redes está ahí las 24 horas”, añadió, destacando la gravedad de esta problemática.

El artista dejó claro que su intención es promover el respeto y la empatía. “No quiero capitanear nada ni ponerme en plan superhéroe, pero sí dar las gracias a quienes han mostrado apoyo y respeto. A los que no estén de acuerdo, siempre desde un punto educado y correcto”, afirmó.

El cantante concluyó su intervención con un mensaje de esperanza y un llamado a proteger a los más jóvenes. “Vamos a cuidar a los jóvenes, a vigilar lo que hacen en redes, los mensajes que mandan, y a dejar los estereotipos a un lado. Un beso muy grande”, cerró Lucas, dejando claro que su prioridad es fomentar un entorno más saludable y respetuoso para las futuras generaciones.