María José Campanario busca a gente para su equipo de trabajo

María José Campanario, a sus 45 años, se encuentra inmersa en un nuevo proyecto profesional. En su negocio se combina la figura de un influencer ligada a la belleza con un pequeño empresario. La mujer de Jesulín de Ubrique forma parte de Farmasi, una empresa fabricante de productos de belleza y cuidado personal que se ha extendido en más de 25 países apostando por la venta directa y la formación de equipos.

María José, que cuenta con miles de seguidores en las redes sociales, quiere aprovechar su tirón para iniciarse en la venta de productos de belleza. “Podemos trabajar juntas”, escribía en las redes sociales cuando presentaba su nuevo proyecto profesional en noviembre del pasado año.

Ahora ha compartido nuevos detalles para aquellas personas que quieran unirse al proyecto de Farmasi. La odontóloga ha respondido a las cuestiones más frecuentes que se encuentra en su día a día. Para comenzar en este negocio no hace falta contar con un alto número de seguidores en las redes sociales. “No es necesario tener seguidores. Piensa que todo el mundo empieza de cero. Nosotros te vamos a ayudar a potenciar tus redes sociales si así lo deseas”, ha explicado.

Una de las 'stories' de Instagram que ha compartido María Jose Campanario sobre su nuevo trabajo. / INSTAGRAM

Tampoco hace falta contar con experiencia previa, ya que ellos se encargan de la formación de las personas interesadas en el negocio. “Tenemos un sistema de formación para que no tengas ningún problema y puedas desarrollar este negocio desde cero. Si eres madre y no tienes tiempo, esto es más motivo para empezar a colaborar. Si no puedes disfrutar de tus hijos por ese horario en el trabajo que te lo está impidiendo tienes que empezar ya”, ha advertido.

En la información que ha compartido María José en sus stories de Instagram se comentan otros aspectos reseñables del trabajo. En un enlace aparece un número de WhatsApp en el que puedes comunicarte con la empresaria para resolver las dudas. Esta opción te permite trabajar desde tu propia casa, una circunstancia que ha favorecido a la mujer del torero que tuvo que darse de baja en 2023 tras el nacimiento de Hugo, su tercer hijo.

Famasi se presenta como un negocio multinivel en el que resulta clave atraer a nuevas influencers de belleza y pequeñas empresarias. En la descripción de la empresa se habla también de los beneficios económicos. “No hay obligación de un mínimo de ventas y existe un increíble plan de compensación”.

La esposa de Jesulín ha adquirido un rol importante en la empresa. En Farmasi es posible ser tu propio jefe mientras construyes una sólida red de colaboradores. María José ha encontrado su sitio en el mercado laboral y anima a las mujeres a participar en un proyecto dedicado a la venta de productos de belleza y cuidado personal.