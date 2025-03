Marina García, la sevillana de 'La Isla de las Tentaciones 3', habla de su injerto de cejas: "Me produce mucha felicidad haberle dado más visibilidad a esto

Marina García, la creadora de contenidos digitales que se dio a conocer en la tercera edición de 'La Isla de las Tentaciones', ha hablado recientemente sobre su injerto de pelo en las cejas; una operación estética que le ha llevado a viajar a Estambul (Turquía). Desde que hizo pública esta decisión, las dudas entre sus seguidores se han sucedido unas a otras. No obstante, como ella misma ha aclarado, la moda de las cejas en hilo le pasó factura en su momento y, cansada de las calvas que tenía en esa zona, se decidió a dar el paso.

Para ello se ha injertado su propio pelo en un procedimiento bastante complejo. Ahora bien, independientemente de lo puramente estético, lo cierto es que este tipo de tratamientos suponen un verdadero avance para las personas con determinadas condiciones. Es el caso, por ejemplo, de aquellas que padecen alopecia. Precisamente, este ha sido el inspirador motivo que ha llevado a Marina García a hablar abiertamente sobre el tema.

Texto publicado por Marina García / Instagram (@mgarciarod)

Marina García habla sobre su injerto de cejas

"He recibido estos días muchos mensajes. Mensajes de personas con alopecias, personas que han pasado por enfermedades, personas que perdieron su pelo por estrés... Mi objetivo contándolo era ese", expresa la influencer en sus historias de Instagram, donde acumula 771.000 seguidores. "Me produce mucha felicidad haberle dado un poco más de visibilidad a esto, y que muchas personas hayan encontrado una vía para sentirse mejor".

A su vez, aprovecha la ocasión para dejar claras sus intenciones con respecto a los usuarios que han criticado tanto su decisión como el hecho de hacerla pública. "No quiero ser monotema, ni me apetece seguir leyendo mensajes de personas diciéndome "insegura" por contarlo. Solo espero haber ayudado y, desde aquí, envío un abrazo enorme", concluye.

El proceso de Marina García: 1.400 euros

Originaria de Mairena del Alcor y novia del también exconcursante Jesús Sánchez, la sevillana ha puesto sobre la mesa un tema que realmente afecta a muchos hombres y mujeres en la actualidad. "Desde pequeña, he tenido siempre unas cejas despobladas castañas preciosas, pero las típicas que si una niña de 14 años empieza a depilarse "mal" probablemente se cargue y no vuelvan a ser las mismas", relata en la red social. "Después de años realizándome microblanding (una técnica de maquillaje permanente), me di cuenta de que no era lo mío y empecé a hacerme láser para quitar el pigmento". Esto provocó que aparecieran aún más calvas.

Por ese motivo, cuenta Marina García que empezó a buscar otras soluciones y encontró en Instagram a una chica que se había realizado un transplante de cejas con su propio pelo. A partir de ese momento, tomó la decisión de viajar a Estambul, ya que "el tratamiento en España aún no está del todo avanzado". Lo más complejo fue la parte en que "te quitan una línea de pelo y una línea de piel de la cabeza para ver su dirección".

De toda esta experiencia, una de las cosas que más le ha sorprendido es el precio total del injerto. "Se pasan 6 horas contigo", afirma antes de añadir que le ha costado "1.400 euros, a parte de los vuelos y el hotel". Sin embargo, no duda de que pronto se encarezca. "Posiblemente, esto se ponga de moda y suban los precios porque es bastante asequible para tratarse de un proceso como este. Oye, ojalá que no".