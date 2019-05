Laura Matamoros ha dado el 'sí quiero' en Cuba a su novio, Daniel Illescas, durante una ceremonia improvisada en un viaje de la pareja con un grupo de influencers. Laura conoció a su ya marido el pasado febrero. Sin embargo, la hija de Kiko Matamoros no confirmó oficialmente el noviazgo hasta un mes después, cuando subió una imagen junto al catalán a sus redes sociales. Desde entonces, no han parado de viajar juntos y ahora, parecen haber dado un paso más en su relación.

En una playa paradisíaca, Matamoros y su actual pareja organizaron una boda presidida por el youtuber Luc Loren. Durante el enlace, la pareja intercambió sus votos. "Ya sabes que te quiero muchísimo, no para ahora, sino para el resto de mi vida. Y ya sabes que eres el amor de mi vida", le dijo Daniel Illescas a Laura. Ella, por su parte, le respondió: "Quiero que formes parte de mí hasta que me muera. Me alegro mucho de haberte conocido. Eres lo mejor que tengo".