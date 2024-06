Esta es la lista de los mejores 50 restaurantes del mundo que vuelve a liderar uno español

El nivel de la gastronomía española y a la vez de la hostelería y el potencial del turismo se refrenda cuando tres restaurantes españoles están entre los diez mejores del mundo, según los premios de The World’s 50 Best Restaurants en la gala celebrada esta pasada noche en Las Vegas. Llama la atención que Italia no entra en ese Top 10.

Los chefs barceloneses Eduard Xatruch, Mateu Casañas y Oriol Castro se han convertido en los reyes de la gastronomía mundial tras convertir a su restaurante Disfrutar en el mejor del mundo. Otro restaurante español, el Asador Etxebarri (en Atxondo, Vizcaya), ocupa el segundo lugar.

El local madrileño Diverxo de Dabiz Muñoz ocupa el cuarto puesto, bajando del tercero, lo que de todas formas es todo un gran éxito, un año más, para la gastronomía de nuestro país y el nivel de sus grandes profesionales.

El tercer puesto es para Francia, para parisino Table by Bruno Verjus, que venía en la lista anterior de ocupara el pusto décimo.

En la quinta posición está Perú con el restaurante Maido, en Lima, del cocinero Mitsuharu Tsumura, carismático cocinero que combina las técnicas japonesas y los ingredientes peruanos, lo que se denomina cocina nikkei. El sexto lugar es para un local neoyorquino, uno de los ejes más animados de la cocina,con Atomix, de Ellia Park y su esposo, el chef Junghyun Park, que se ha convertido en la máxima manifestación de la gastronomía coreana.

El restaurante mexicano mejor situado está en el séptimo lugar, Quintonil, que tiene al frente a Jorge Vallejo y su esposa, Alejandra Flores, revalorizando la cocina tradicional de México. Otra potencia de la cocina representada en el Top 10 es Dinamarca, con Alchemist, en Copenhague, de Rasmus Munk, que es octavo lugar (bajando del quinto);y Tailandia sube con Gaggand, de Bangkok, que es 9º lugar tras subir desde el 17. La lista de los diez primeros la cierra Argentina, con Don Julio parrilla de Buenos Airas que abrió en 1999 como casa de comidas cuando su dueño, Pablo Rivero, tenía poco más de 20 años.

Entre los españoles de la lista de los mejores 50 está también Quique Dacosta (en Denia, Alicante), que ocupa el 14º lugar y Elkano (en Guetaria, Guipúzcoa), que se encuentra en el puesto 28 del ránking.

El primer restaurante andaluz es el Aponiente, de Ángel León, en El Puerto, que ocupa el lugar 72 del mundo.

Este es listado 2024 de The 50 Best Restaurants.

1. Disfrutar (Barcelona).El mejor restaurante del mundo y el mejor restaurante de Europa.

2. Asador Etxebarri (Axpe, Vizcaya, España).

3. Table by Bruno Verjus (París).

4. Diverxo (Madrid).

5. Maido (Lima).Mejor restaurante de Sudamérica.

6. Atomix (Nueva York).Mejor restaurante de Norteamérica.

7. Quintonil (Ciudad de México).

8. Alchemist (Copenhague).

9. Gaggan (Bangkok).Mejor restaurante de Asia.

10. Don Julio (Buenos Aires).

11. Septime (París).

12. Lido 84 (Gardone Riviera, Italia).

13. Trèsind Studio (Dubai).Mejor restaurante de Oriente Medio

14. Quique Dacosta (Denia, España)

15. Sézanne (Tokio).

16. Kjolle (Lima)

17. Kol (Londres).

18. Plénitude (París).Premio de Hospitalidad.

19. Reale (Castel Di Sangro, Italia).

20. Wing (Hong Kong).Premio Nueva Entrada más alta

21. Florilège (Tokio).

22. Steirerek (Viena).

23. Sühring (Bangkok).

24. Odette (Singapur).

25. El Chato (Bogotá).

26. The Chairman (Hong Kong).Premio Mayor Subida

27. A Casa Do Porco (São Paulo).

28. Elkano (Guetaria, Guipúzcoa España).

29. Boragó (Santiago de Chile).

30. Restaurant Tim Raue (Berlín).

31. Belcanto (Lisboa)

32. Den (Tokio).

33. Pujol (Ciudad de México).

34. Rosetta (Ciudad de México).

35. Frantzén (Estocolmo).

36. The Jane (Amberes, Bélgica).

37. Oteque (Río de Janeiro, Brasil).

38. Sorn (Bangkok).

39. Piazza Duomo (Alba, Italia).

40. Le Du (Bangkok).

41. Mayta (Lima).

42. Ikoyi (Londres).

43. Nobelhart & Schmutzig (Berlín).Premio al Restaurante Sustentable.

44. Mingles (Seúl).

45. Arpège (París).

46. SingleThread (Healdsburg, Estados Unidos)

47. Scholoss Schauenstein (Fürstenau, Suiza).

48. Hiša Franko (Kobarid, Eslovenia)

49. La Colombe (Cape Town, Sudáfrica)

50. Uliassi (Senigallia, Italia)