Mercedes Milá desvela el medicamento que le ha cambiado la vida

Mercedes Milá lleva varios años apartada de la pequeña pantalla debido a una depresión. Pese a ello, cuando a ella le ha apetecido y se ha encontrado con fuerzas hemos podido verla en diferentes espacios como el programa de análisis de La 1, 59 segundos, o en el documental de RTVE, Hope! Estamos a tiempo, que aborda el asunto del cambio climático.

La periodista ha concedido una entrevista a la revista Lecturas en la que ha desvelado cómo se encuentra en estos momentos. La presentadora de televisión ha reconocido que gracias a una pastilla ha experimentado una notable mejoría en su salud mental.

“Ahora estoy muy bien porque, gracias a los santos arcángeles o no sé a quién, me han dado una pastilla que me va muy bien. Eso le pasa muchísimo a la gente con depresión. Puedes estar probando meses y meses, y años y años, y de repente una pastilla te va bien”, ha comentado.

La que fuera presentadora de Gran Hermano durante muchos años ha confesado que está mucho mejor. Incluso ha dejado la terapia y tan solo acude en ocasiones puntuales. “Me ha cambiado la vida porque estoy tranquila, estoy de buen humor, estoy feliz. Estoy feliz y no me lo puedo creer”, ha explicado.

La escritora también ha tenido palabras de aliento para el Papa Francisco y Mario Vargas Llosa, dos grandes personalidades a nivel mundial que han fallecido en los últimos días. “Un hombre extraordinario que ha luchado por acercarse a la gente que más lo necesitaba”, ha dicho sobre el Papa. “Era una gran escritor, fantástico y extraordinario”, ha añadido sobre el Nobel de Literatura.