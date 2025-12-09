La Organización Miss Universo (MUO) y la familia de la doctora Gabrielle Henry, representante de Jamaica en el pasado certamen que se celebró el mes de pasado en Tailandia, han revelado los detalles de la lesión sufrida por la joven en plena pasarela, precipitándose al suelo de manera frontal desde una altura de dos metros. El parte médico es muy grave y tres semanas después de la aparatosa caída la accidentada se encuentra en pronósitoco reservado.

La caída de se produjo en la ronda preliminar de vestidos de noche, celebrada el 19 de noviembre. La caída sobrecogió a las participantes y espctadores y la joven de 28 años fue inmovilizada en la camilla hasta su traslado al hospital confiándose en que sus heridas no eran de la gravedad que han alcanzado. Henry se encuentra en la unidad de cuidados intensivos y ha estado en situación critica durante todo este tiempo. Miss Jamaica es médico, oftalmóloga de profesión y fundadora de la Fundación See Me, dedicada a brindar atención óptica a personals vulnerables.

El accidente desde la pasarela le ha ocasionado una hemorragia intracraneal y fractura ósea, con pérdida de conciencia, además de graves traumatismos en el rostro y lesiones significativas a lo largo del cuerpo. "Fue admitida de inmediato en cuidados intensivos en Bangkok, donde permaneció en condición crítica bajo monitoreo neurológico constante, y continúa requiriendo supervisión las 24 horas", ha sido el informe suministrado por la familia.

Los vídeos compartidos en redes revelan lo aparatoso de la caída. La miss caribeña lucía un vestido naranja de brillos y telas vaporosas y en su caminar firme por el escenario, con la mirada al público, no se percató de que en su dirección rectilínea rebasaba la superficie, precipitándose de manera inesperada.

Varios espectadores saltaron de sus asientos para axuliarla. Las recomendaciones exigían mantenerla en su posición y aguardar al personal sanitario dispuesto en el acotencimeihto. La joven fue evacuada en camilla hasta el Hospital Paolo Rangsit, donde ingresó directamente en la UCI tras las primeras atenciones quirúrquicas.

La organización del certamen ha cubierto todos los gastos hospitalarios y el alojamiento de la madre y hermana de Henry, quienes han permanecido a su lado dedsde el primer momento. Está previsto un vuelo de repatriación a Jamaica, con personal médico en todo momento, que se efectuará en víspera navideñas. En su país natal proseguirá con su tratamiento y recuperación cuando esté totlamente fuera de pligro.

La familia de Gabrielle Henry ha agradecido la atención prestada en Tailandia y el apoyo recibido en su país: "Gracias por el abrumador torrente de amor, oraciones y aliento", han agradecido. Asimismo las autoridades jamaicanas han agradecido la atención del personal tailandés y de la organización que observa "un error de diseño escénico" en la causa de la caída de la miss jamaicana, que estaba entre las favoritas. Finalmente la ganadora fue Miss México, Fátima Bosch, que tuvo un conflicto con uno de los promotores de la organización.