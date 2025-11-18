Arabia, Palestina, los países que participan en Miss Universo 2025 junto a la española Andrea Valero
Este próximo viernes en el Impact Arena de Pak Kret, Tailandia, se decidirá el certamen de Miss Universo 2025 en el que interviene por primera vez Arabia Saudí con su representante. Palestina es otro de los territorios que concurren a un concurso con 130 delegaciones y donde España participa con la gallega Andrea Valero. La representante española, elegida por Miss Galicia, tiene 28 años y es empresaria de viajes de lujo tras una trayectoria como modelo. En estos momentos las casas de apuestas le dan un 8% de posibilidades, por lo que podría estar entre las cinco favoritas. Al menos se perfila que entrará en el primer corte de 30 aspirantes.
En Tailandia comparte habitación con Fátima Bosch, la representante rerprobada por el director de la organización, Nawat Itsaragrisil, por no compartir en redes las excelencias turísticas de Tailandia a diferencia de las compañeras, según su criterio. La amonestación en público fue cuestionada por varias compañeras y la disculpa del organismo internacional (Miss Universe Organization MUO).
Entere los 130 territorios hay un recorrido por el mundo desde países gigantes a recónditos parajes caribeños (Aruba, que ha superado el medio siglo de participaciones, Bonaire o Guadalupe) e Índicos como Mayotte. Es, por tanto, el debut en estos certámenes de Palestina, Arabia Saudita y también Mozambique (su aspirante se llama Tânia Vilanculos), y el regreso de Azerbaiyán, Eslovenia, Ghana, Haití, Irak, Kosovo, Panamá y Sudáfrica.
El lema de la gala Miss Universo 2025 es "The Power of Love" (nada original, la verdad) y las misses han intervenido en actos en Bangkok, Phuket y Pattaya, cerrando ensayos poara la gala del viernes. Ya ha habido un pase en traje de baño y para este miércoles el de vestido de noche.
El jurado está presidido por el compositor franco-libanés Omar Harfouch; el artista brasileño Romero Britto; Andrea Meza, Miss Universo 2020, procedente de México; y la modelo venezolana Sharon Fonseca. Ellos clasificarán a 25 finalistas, más 4 para completar el mapa por regiones (que no haya zonas sin presencia en la final) más una evaluará a 30 semifinalistas: 25 por jurado, cuatro por regiones y una favorita del público televisivo (vía aplicación) entre las no clasificadas en principio. La favorita según las casas de apuestas es la filipina Ahtisa Manalo y la brasileña María Gabriela Lacerda (vaya apellido).
La final del viernes, a la una de la tarde en España, 19.00 en Taiandia, se podrá ver en el site de YouTube de Miss Universo. La danesa Victoria Kjær Theilvig coronará a su sucesora sobre las cuarto de la tarde para los espectadores españoles
Países y candidatas participantes en Miss Universo 2025
- Albania – Flavia Harizaj
- Alemania – Diana Fast
- Angola – Maria Cunha
- Arabia Saudita - Rumy Alqahtani
- Argentina – Aldana Masset
- Armenia – Peggy Garabekian
- Aruba – Hannah Arends
- Australia – Lexie Brant
- Bahamas – Maliqué Bowe
- Bangla Desh – Tangia Methila
- Bielorrusia – Alena Kucheruk
- Bélgica – Karen Jansen
- Belice – Isabella Zabaneh
- Bolivia – Yessica Hausermann
- Bonaire – Nicole Peiliker
- Botsuana – Lillian Andries
- Brasil – Gabriela Lacerda
- Bulgaria – Gaby Guha
- Camboya – Nearysocheata Thai
- Camerún – Josiane Golonga
- Canadá – Jaime VandenBerg
- Cayman, Islas – Tahiti Seymour
- Chile – Inna Moll
- China – Zhao Na
- Colombia – Vanessa Pulgarín
- Corea del Sur – Soo-yeon Lee
- Costa Rica – Mahyla Roth
- Costa de Marfil – Olivia Yacé
- Croacia – Laura Gnjatović
- Cuba – Lina Luaces
- Curaçao – Camille Thomas
- Dinamarca – Monique Sonne
- Ecuador – Nadia Mejía
- Egipto – Sabrina Maged
- El Salvador – Giulia Zanoni
- Emiratos Árabes Unidos – Mariam Mohamed
- Eslovaquia – Viktoria Güllová
- Eslovenia – Hana Klaut
- España – Andrea Valero
- Estados Unidos – Audrey Eckert
- Estonia – Brigitta Schaback
- Filipinas – Ahtisa Manalo
- Finlandia – Sarah Dzafce
- Francia – Ève Gilles
- Ghana – Andromeda Peters
- Gran Bretaña – Danielle Latimer
- Grecia – Mary Chatzipavlou
- Guadalupe – Ophély Mézino
- Guatemala – Raschel Paz
- Guinea – Tiguidanké Bérété
- Guinea Ecuatorial – Carmen Obama
- Guyana – Chandini Baljor
- Haití – Melissa Queenie Sapini
- Honduras – Alejandra Fuentes
- Hong Kong – Lizzie Li
- Hungría – Kincső Dezsényi
- India – Manika Vishwakarma
- Indonesia – Sanly Liu
- Irak – Hanin Al Qoreishy
- Irlanda – Aadya Srivastava
- Islandia – Helena O'Connor
- Israel – Melanie Shiraz
- Italia – Lucilla Nori
- Jamaica – Gabrielle Henry
- Japón – Kaori Hashimoto
- Kazajistán – Dana Almassova
- Kenia – Irene Ng’endo
- Kosovo – Dorea Shala
- Kirguistán – Mary Kuvakova
- Laos – Lattana Munvilay
- Letonia – Meldra Rosenberg
- Líbano – Sarah Bou Jaoude
- Macao – Kris Fong
- Malasia – Chloe Lim
- Malta – Julia Cluett
- Martinica – Célya Abatucci
- Mauricio – Aurélie Alcindor
- Mayotte – Nourya Aboutoihi
- México – Fátima Bosch
- Moldavia – Mariana Ignat
- Mozambique – Tânia Vilanculos
- Myanmar – Myat Yadanar Soe
- Namibia – Johanna Swartbooi
- Nepal – Sanya Adhikari
- Nicaragua – Itza Castillo
- Níger – Zoulahatou Amadou
- Nigeria – Basil Onyinyechi
- Noruega – Leonora Lysglimt-Rødland
- Países Bajos – Nathalie Mogbelzada
- Pakistán – Roma Riaz
- Palestina – Nadeen Ayoub
- Panamá – Mirna Caballini
- Paraguay – Yanina Gómez
- Perú – Karla Bacigalupo
- Portugal – Camila Vitorino
- Puerto Rico – Zashely Alicea
- República Checa – Michaela Tomanová
- República Democrática del Congo – Dorcas Dienda
- República Dominicana – Jennifer Ventura
- Rumania – Catalina Jacob
- Rusia – Anastasia Venza
- Ruanda – Solange Keita
- Santa Lucía – Shianne Smith
- Senegal – Camilla Diagne
- Singapur – Annika Sager
- Sri Lanka – Lihasha White
- Suecia – Daniella Lundqvist
- Suiza – Naima Acosta
- Surinam – Chiara Wijntuin
- Tailandia – Praveenar Singh
- Tanzania – Naisae Yona
- Trinidad y Tobago – Latifah Morris
- Turquía – Ceren Arslan
- Islas Turcas y Caicos – Bereniece Dickenson
- Ucrania – Sofiya Tkachuk
- Uruguay – Valeria Baladan
- Venezuela – Stephany Abasali
- Vietnam – Hương Giang Nguyễn
- Zambia – Kunda Mwamulima
- Zimbabue – Lyshanda Moyas
