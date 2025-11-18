Arabia, Palestina, los países que participan en Miss Universo 2025 junto a la española Andrea Valero

Este próximo viernes en el Impact Arena de Pak Kret, Tailandia, se decidirá el certamen de Miss Universo 2025 en el que interviene por primera vez Arabia Saudí con su representante. Palestina es otro de los territorios que concurren a un concurso con 130 delegaciones y donde España participa con la gallega Andrea Valero. La representante española, elegida por Miss Galicia, tiene 28 años y es empresaria de viajes de lujo tras una trayectoria como modelo. En estos momentos las casas de apuestas le dan un 8% de posibilidades, por lo que podría estar entre las cinco favoritas. Al menos se perfila que entrará en el primer corte de 30 aspirantes.

Andrea Valero como Miss Galicia antes de ser nombrada Miss España

En Tailandia comparte habitación con Fátima Bosch, la representante rerprobada por el director de la organización, Nawat Itsaragrisil, por no compartir en redes las excelencias turísticas de Tailandia a diferencia de las compañeras, según su criterio. La amonestación en público fue cuestionada por varias compañeras y la disculpa del organismo internacional (Miss Universe Organization MUO).

Miss México 2025, la candidata insultada por el director del certamen Miss Universo / EFE

Entere los 130 territorios hay un recorrido por el mundo desde países gigantes a recónditos parajes caribeños (Aruba, que ha superado el medio siglo de participaciones, Bonaire o Guadalupe) e Índicos como Mayotte. Es, por tanto, el debut en estos certámenes de Palestina, Arabia Saudita y también Mozambique (su aspirante se llama Tânia Vilanculos), y el regreso de Azerbaiyán, Eslovenia, Ghana, Haití, Irak, Kosovo, Panamá y Sudáfrica.

El lema de la gala Miss Universo 2025 es "The Power of Love" (nada original, la verdad) y las misses han intervenido en actos en Bangkok, Phuket y Pattaya, cerrando ensayos poara la gala del viernes. Ya ha habido un pase en traje de baño y para este miércoles el de vestido de noche.

Miss Palestina 2025

El jurado está presidido por el compositor franco-libanés Omar Harfouch; el artista brasileño Romero Britto; Andrea Meza, Miss Universo 2020, procedente de México; y la modelo venezolana Sharon Fonseca. Ellos clasificarán a 25 finalistas, más 4 para completar el mapa por regiones (que no haya zonas sin presencia en la final) más una evaluará a 30 semifinalistas: 25 por jurado, cuatro por regiones y una favorita del público televisivo (vía aplicación) entre las no clasificadas en principio. La favorita según las casas de apuestas es la filipina Ahtisa Manalo y la brasileña María Gabriela Lacerda (vaya apellido).

La final del viernes, a la una de la tarde en España, 19.00 en Taiandia, se podrá ver en el site de YouTube de Miss Universo. La danesa Victoria Kjær Theilvig coronará a su sucesora sobre las cuarto de la tarde para los espectadores españoles

Países y candidatas participantes en Miss Universo 2025