Mónica Cervera, de ‘La que se avecina’, sorprende con su cambio de ‘look’

Mónica Cervera fue noticia a principios de año debido a su delicada situación personal y profesional. La actriz, que dio vida a la hermana de Amador Rivas en varios episodios de La que se avecina, vivía en la indigencia en un banco de un parque de Marbella, su ciudad natal. Su mala situación económica le había llevado a esa situación extrema, en la que ella parecía cómoda, según las declaraciones que publicaba la revista Semana.

“No necesito a nadie. Me tienen que respetar. Quiero que me dejen en paz y vivir como yo he elegido vivir. No quiero que me nombren la palabra televisión ni cine. Estuve ahí en su día, pero no quiero volver nunca. Estoy bien como estoy, no quiero hablar de ese pasado”, dijo hace unos meses.

A raíz de ello, el programa Fiesta de Telecinco pudo hablar con ella y conocer de primera mano su delicada situación personal. “Yo estoy intentando salir de aquí por mis propios pasos. Llevo un año y medio esperando la renta mínima de inserción o el ingreso mínimo vital, y estoy solo a la espera de que lo aprueben”, comentaba en un primer momento.

Ante la insistencia del reportero del programa, la actriz dejaba claro que quería iniciar una nueva vida lejos del cine y la televisión. “Habéis estado quince años sin mí y de repente ahora os preocupáis de mí, ¿de qué? Perdón por las palabras, pero estoy hasta el moño. Quiero trabajar, cambiar de profesión totalmente. No quiero que sepáis a qué me dedico, dónde voy o de dónde vengo”, aclaraba.

Unos meses después, volvemos a tener noticias suyas. En este caso, la intérprete ha reaparecido en las redes sociales con un llamativo e impactante cambio de look. Mónica Cervera ha optado por raparse la cabeza, al más puto estilo militar, y desprenderse de su larga melena rizada. El cambio radical de look ha generado un sinfín de reacciones en las redes sociales.