La nariz del cantante Lucas, a juicio por un conocido cirujano

El dúo musical Andy y Lucas se ha convertido en un foco de noticias durante los últimos meses. A su gira de despedida tras varias décadas de carrera sobre los escenarios, se une la pelea que habrían protagonizado en uno de sus últimos conciertos que ha sido desmentida por ambos. Tampoco nos podemos olvidar del estado de la nariz de Lucas que ha generado una oleada de especulaciones, siendo objeto de numerosos memes en las redes sociales.

En su última visita a El Hormiguero, el cantante gaditano contaba la verdad para acabar con todos los rumores y comentarios. “Se han escrito cosas de drogas, cosas que son maquiavélicas… Voy a contar que me hice una cosa estética en la nariz. Ha sido totalmente culpa mía porque no hice caso a los médicos, me quitaba las gasas fuera de momento, no me puse las cremas ni las pomadas cuando me las tenía que poner…”, reconocía a Pablo Motos.

El integrante del dúo musical iba a pasar por el quirófano en el mes de abril para reconstruir su nariz. Sin embargo, la operación, que tendrá lugar en Barcelona, se ha retrasado hasta el mes de octubre.

Sobre el estado de la nariz de Lucas ha hablado un conocido cirujano. Miguel Saldaña ha dado su opinión sobre el tema en un vídeo que ha compartido en TikTok. “Yo creo que tiene que haber algo más que simplemente no haber seguido los consejos postoperatorios porque la nariz es dramática, es catastrófica”, ha comenzado diciendo.

El cirujano pone en duda la versión de Lucas. “El simple hecho de no hacerlo, de no generar los cuidados, no suele provocar un daño tan importante”, ha añadido. Saldaña, desde su experiencia y formación profesional, ha intentado arrojar un poco de luz sobre este asunto. “Un problema de mala circulación, de toxicidad local… No sé a qué se debe eso, pero el resultado es muy difícil de reconstruir”, ha apuntado.