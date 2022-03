"La lencería tiene el poder de hacerte sentir bien, aunque nadie la vea"

El sujetador es la columna vertebral de la nueva colección de la firma Andrés Sardá, presentada hace unos días en la Mercedes Benz Fashion Week Madrid. La directora creativa de la marca, Nuria Sardá, señala que por primera vez han fantaseado con el exceso lencero haciendo evidente una ropa interior que ahora sale hacia afuera.

-¿En qué se ha inspirado para crear la nueva colección?

-En el Nueva York de los años 70, en el ‘no a la guerra’, cuando la juventud se revolucionó y tomó las calles. Por primera vez la ropa interior sale a la calle.

-El sujetador es el hilo conductor de todo, el símbolo de la feminidad máxima.

-El sujetador se ha convertido en el vestido de hoy, es una expresión de empoderamiento femenino evidente. También transmite las energías, las ganas de fiesta y de divertirnos que tenemos después de la oscuridad que ha conllevado la pandemia de COVID.

-Y ahora la guerra de Ucrania.

-Es horrible; nosotros tenemos mercado allí y en Rusia, y no sabemos qué va a pasar... No podemos controlar lo que va a ocurrir, solo cómo lo afrontamos... Por eso esta colección propone coger fuerzas para tirar adelante siempre.

-Diferencian día y noche, ¿por qué?

-La lencería que lucimos es diferente. Walking in rhythm, que aúna las propuestas de día, incluye transparencias muy femeninas, sofisticados encaje o en denim para mostrar un lado más rebelde. Cae la noche y todo se transforma. En Don’t stop ‘til you get enough las piezas interiores evolucionan en vestidos y conjuntos que inventan una nueva categoría y sorprenden por su osadía. Usamos tules invisibles o en colores, rejillas de lentejuelas, bordados con espejo, tricots y raso de seda para convertir en inolvidables las piezas. Una de las piezas más aplaudidas de esta parte del desfile ha sido un triquini convertido en pantalón adornado con 8.000 cristales de Swarovski.

-Una novedad importante son los conjuntos lenceros de aire tejano.

-Sí, hay prendas realizadas en denim, y también contrastadas con detalles metálicos y tejidos de peluche, ideados para un día jovial y divertido.

-El encaje es un rasgo característico de Andrés Sardá, una firma que pocos saben que comenzó su padre haciendo mantillas.

-Síii, llamaba la atención entonces el uso que hizo mi padre de la mantilla, un accesorio tan pegado a la tradición de España. Él rompió con este concepto y se atrevió a innovar con él. A mí, personalmente, el encaje sobre la piel me encanta, aunque también trabajamos la blonda o el tul, pero no como meros adornos sino como tejidos integrado en el patrón.

-Nos tenemos que poner las pilas aún y hacer una moda más sostenible.

-Sí, queda mucho camino por recorrer todavía. Nosotros hacemos moda consciente, ropa para que dure muchos años.

-El desfile en Madrid fue un verdadero 'show', con la presentación del primer 'hombre Sardá': Andrés Velencoso.

-Velencoso es un icono de la moda española, es nuestro modelo más internacional y estamos encantados de trabajar con gente que nos gusta, y sobre todo el día del desfile, que era su cumpleaños (risas). Hizo dos salidas en el desfile, con dos estilismos que hizo completamente suyos.

-Algunos podrían pensar (ahora más que nunca con la crisis económica que hay) que para qué gastarse tanto dinero en lencería que casi nadie ve.

-No creo que haya que vestirse para los demás sino para uno mismo. De todas formas, la lencería tiene el enorme poder de hacerte sentir bien, aunque nadie la vea. Vestirse bien por dentro da subidón.