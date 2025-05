Olga Viza: una discreta vida privada y su vínculo especial con su hermana sorda

La trayectoria periodística de Olga Viza habla por sí sola. La veterana comunicadora es uno de los rostros más destacados del periodismo nacional. Le avalan numerosos premios como un Ondas, dos TP de oro y uno de la Academia de Televisión, entre otros reconocimientos. Olga Viza, una de las pioneras en el periodismo deportivo, ha visitado el plató de Y ahora Sonsoles para repasar los principales momentos de su vida personal y profesional.

Olga Viza, que siempre ha mantenido su vida privada lejos de los focos, se ha abierto en canal para hablar de ella con total sinceridad. La colaboradora de Y ahora Sonsoles ha sacado a la luz una historia desconocida sobre su familia de la que supo obtener provecho. “Mi hermana es sorda. Y yo me dedico a la comunicación. Es irónico, pero gracias a ella aprendí a vocalizar”, ha señalado.

Se trata de su hermana Mari Carmen que nació con una discapacidad auditiva. Olga Viza ha explicado cómo se vivió aquella circunstancia en su familia. “Es oralista. Ella lee los labios, signa también, pero en casa se nos prohibió signar. Ella nos leía los labios. En aquellos años, iba a un centro especial. Recuerdo que tenía una ficha con la letra A y un monitor. Ponía la mano sobre un sensor y decía ‘A’. Si salía la frecuencia correcta, sabía que lo había hecho bien. Así, memorizaba sonidos, luego sílabas, palabras, frases…”, ha aclarado.

Gracias a un proceso minucioso, Olga que empezaba a orientar su carrera hacia los medios de comunicación, entendió que debía vocalizar mejor y no hablar tan deprisa. “Yo hablaba muy deprisa antes, y ella me decía: ‘No te he entendido nada en la tele’. Eso me ayudó a vocalizar y a hablar más despacio”, ha revelado sobre cómo logró encadenar un discurso más pausado en sus intervenciones televisivas.

Olga Viza y Matías Prats han compartido muchas horas de trabajo a lo largo de sus respectivas trayectorias profesionales. / RTVE

La primera aparición en televisión de Olga Viza tuvo lugar en 1978 cuando sustituyó a Mercedes Milá en el programa Polideportivo de TVE. A partir de entonces ha estado presente en varios Juego Olímpicos junto a Matías Prats, convirtiéndose en uno de los rostros de la información más respetados por su rigor y profesionalidad.

La periodista ha conseguido mantener su vida privada apartada de los focos durante más de cuatro décadas. Sonsoles Ónega destacaba este asunto durante la entrevista. “Has protegido mucho tu vida privada, y eso me parece fabuloso”, ha comentado la presentadora del magacín de Antena 3.

Xavier Vidal-Folch, el periodista de 'El País', con el que comparte su vida Olga Viza. / EL PAÍS

Olga también se ha referido por primera vez a la relación sentimental que mantiene con el periodista de El País, Xavier Vidal-Folch, con el que inició una nueva etapa vital pasada la barrera de los 50 años. “Todos conocemos el amor. Pero yo he encontrado mi lugar a los 50 años”, ha indicado. La comunicadora decidió no tener hijos y no siente un vacío, ya que es plenamente feliz con los hijos y nietos de su pareja. “No soy abuela, soy su amiga adulta”, ha resaltado sin la necesidad de poner etiquetas a los lazos familiares.