Oysho, el frío elegante, las prendas de nieve en su 'lodge' urbano

El 'lodge' urbano que acaba de instalar Oysho ante el Museo Reina Sofía

Oysho transforma la Plaza Juan Goytisolo, a los pies del Museo Reina Sofía de Madrid, en un refugio alpino urbano con Oysho Lodge, una pop-up inmersiva que está abierta hasta el lunes y permite probar la nueva colección de ski 2025-26 en una cabina a –10 °C antes de relajarse en un après-ski tan sofisticado como acogedor con café, chocolate, pretzels y snacks la mar de reconfortantes.

El lodge de Oysho

Oysho propone en sus prendas un diseño y tejidos técnicos con elegancia y versatilidad para que estas prendas de puro invierno se puedan lucir a lo largo del día.

Tejidos como Superfit 10K, Performance 20K con Primaloft Gold, plumón italiano Minardi Piume reciclado o la novedad de lana merino al 50 %, permiten prendas de esquí ligeras, adaptables a distintas temperaturas, bien equipadas y pensadas también para vesrtir de forma cómoda.

Los pantalones high-rise permiten la práctica y disfrutar con estilo de una terraza con vistas a las cumbres.

Dos de las irresistibles prendas de la colección ski de Oysho

El vídeo de la colección se rodó en los Nevados de Chillán, Chile, protagonizado por deportistas de Oysho Community, Nuria Pau, Tamar Van Delen y Blanca Aracil.

La colección se despliega en seis drops que combinan movilidad absoluta, control térmico y detalles funcionales como bolsillo táctil para móvil, gancho portaguantes o paño limpiador de gafas, sin renunciar a la silueta actual que ha convertido a la firma Oysho en referente del sportswear elegante.

Durante cuatro días, el público que acuda este lodge urbano podrá tocar la nieve, sentir el frío real y, a continuación, calentarse con un chocolate humeante mientras puede compartir contenidos en un espacio que resume a la perfección la filosofía de la marca: rendimiento técnico que no sacrifica estilo y estilo que nunca olvida la montaña.

El lodge cuenta con una cabina de frío extremo, a –10 °C, donde los visitantes podrán probar así el rendimientos de las chaquetas Down 10K rellenas de plumón italiano, o los monos Performance 20K con Primaloft Gold y costuras termoselladas. O esos pantalones high-rise flare con refuerzo antibordes y cubrebotas.

Es el espíritu de nieve de Oysho para visitar este puente en Madrid.