Pantone habla y Zara sentencia: 5 jerséis en el color oficial de 2026 que llevarás con jeans todo el año

Es una delas noticias más esperadas y, por fin, Pantone ha declarado cuál será el color oficial para 2026. Frente a otras opropuestas, entre las que destacaban los verdes y azules, el Cloud Dancer se ha convertido en el color oficial de cara al próxximo año. El primer blanco de la historia elegido como color oficial, el Cloud Dancer se define como un color que refleja, según Pantone, "la influencia tranquilizadora en una sociedad que redescubre el valor de la reflexión serena". A la hora de incluir esta compleja tonalidad, los jerséis calentitos se convierten en una prenda perfecta para acercarnos al color oficial.

Sencillo y minimalista, este blanco se adueña de los jerséis más en tendencia de Zara, que no se olvida de sus grandes básicos (los burdeos y marrones siguen muy presentes), pero que juega con esta propuesta luminosa de Pantone. Si quieres empezar a conectar con esta tonalidad, esta selección de 5 jerséis de Zara es perfecta para llevarla con jeans especiales durante todo el año.

Con flecos

Jersey de flecos de Zara. / Zara

Que el nuevo color de Pantone para 2026 sea blanco no significa que las prendas que tiña tengan que ser anodinas. Aunque en jerséis parece complicado dar con un diseño original, este modelo de Zara con flecos en el cuello, bajos y puños es la prueba de que la neutralidad no tiene por qué ser simple.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el jersey de Zara en el color oficial de 2026 tiene un precio de 29.95 euros.

Ref: 4737/102/712

Con botones en los puños

Jersey con botones de Zara. / Zara

Es un básico de Zara que vuelve cada temporada, pero es la primera vez que lo vemos en blanco. Con el cuello a la caja y ajustadito, este jersey se convierte en una pieza atemporal, y a la vez en tendencia, que llevar con cualquiera de tus vaqueros. Como se ajusta al cuerpo, mejor combínalo con unos jeans holgados y en azul oscuro para que haga contraste.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el jersey de Zara en el color oficial de 2026 tiene un precio de 22.95 euros.

Ref: 8851/171/712

Oversize

Jersey holgado de Zara. / Zara

Los diseños holgados siguen siendo tendencia y no se nos ocurre un corte mejor para apostar por el color en tenddencia para 2026. Con el cuello a la caja y el largo hasta la cadera, este jersey es perfecto para llevarlo con unos vaqueros de corte recto y unas deportivas. Añade una blazer a cuadros para darle un toque preppy.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el jersey de Zara en el color oficial de 2026 tiene un precio de 22.95 euros.

Ref: 2142/161/712

Con el cuello alto

Jersey de cuello alto de Zara. / Zara

Si eres de las que no quiere pasar frío y encuentras en los jerséis gorditos y de cuello alto al mejor aliado, esta prenda de Zara seguro que se va directa a tu armario. Aunque queda ideal con unos vaqueros de tiro elevado, nos parece que es un jersey perfecto para combinarlo con unos pantalones de vestir camel. Tu look respirará lujo silencioso.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el jersey de Zara en el color oficial de 2026 tiene un precio de 39.95 euros.

Ref: 2893/171/712

Holgado y con el cuello de pico

Jersey ancho de Zara. / Zara

Es una de las mejores opciones de la lista para apostar por el Cloud Dancer. Es holgado y calento, pero presenta un cuello de pico que estiliza mucho la figura. El jersey tiene el largo y la holgura perfectos para llevarlo con unos vaqueros más ajustaditos. Añade un abrigo largo y estructurado.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el jersey de Zara en el color oficial de 2026 tiene un precio de 29.95 euros.

Ref: 3519/134/712