Calentitos y muy elegantes, 5 jerséis de Mango que te salvan el look estiloso de invierno sin sumar una talla.

Las temperaturas siguen bajando, pero eso no es sinónimo de renunciar al estilo. Sólo hay que saber combinar las prendas y apostar por piezas con las que mantenernos calentitas y seguir yendo elegantes. Una de las opciones que primero se nos viene a la mente para este tipo de look son las chaquetas de lana. Versátiles, cómodas, favorecedoras y muy calentitas, se convirtieron en la alternativa elegante a los cardigans. A pesar de funcionar muy bien, seguimos prefiriendo un jersey calentito y estiloso para salvar nuestros looks invernales, con vaqueros funcionales, pantalones de vestir o faldas.

De entre todas las propuestas de jerséis calentitos, las novedades de Mango llegan para convertirse en esa prenda imprescindible con la que conseguir un look calentito y estiloso. Además, la selección de prendas que proponemos es perfecta si lo que quieres es estar más calentita y abriga sin sumar un par de tallas más, que eso siempre nos preocupa a la hora de vestirnos en invierno.

En mostaza y con tachuelas

Es un color que siempre se lleva en invierno y es la alternativa perfecta a los clásicos negros y grises. Además, este diseño cuenta con un detalle de botones dorados en los laterales que le da un toque bastante elegante a la prenda. Tiene un punto bastante ajustado, por lo que resulta muy calentito.

Jersey de Mango. / Mango

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el jersey elegante y calentito de Mango tiene un precio de 25,99 euros.

Ref: 17005824

Con botones dorados

Oversize y con tres grandes botones en dorado en la zona del escote (que simula un cuelo de polo), este jersey es gustoso y calentito. Apto para llevarlo con vaqueros, pantalones de vestir y faldas este jersey lo encontramos también en beige muy claro y en marrón.

Jersey de Mango. / Mango

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el jersey elegante y calentito de Mango tiene un precio de 39,99 euros.

Ref: 27011312

Con escote Bardot

No tiene un escote demasiado pronunciado, por lo que no deja demasiado al descubierto los hombros. El tejido es bastante grueso y calentito y el detalle de los ochos, además de darle un punto extra de elegancia, le añade más calidez. Es elegante y lo puedes llevar con faldas largas y botas altas porque queda ideal.

Jersey de Mango. / Mango

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el jersey elegante y calentito de Mango tiene un precio de 35,99 euros.

Ref: 27011280

Con efecto cozy

O lo que es lo mismo, con pelito gustoso. Estos jerséis se llevaron hace varias temporadas y fueron los aliados de las más frioleras. Ahora vuelven a estar en tendencia y se culan entre los looks de las más elegantes para este invierno.

Jersey de Mango. / Mango

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el jersey elegante y calentito de Mango tiene un precio de 49,99 euros.

Ref: 17007831

Con pedrería

Nada sube más de nivel un look con jersey que un acabado de pedrería. Este diseño, en un gris bastante versátil, tiene un acabado en cristalito en la zona del pecho y los hombros que lo convierte en una pieza bastante elegante.

Jersey de Mango. / Mango

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el jersey elegante y calentito de Mango tiene un precio de 39,99 euros.

Ref: 17009119