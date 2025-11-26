Adiós, frío, este jersey con cenefa de Zara es lo que necesitas para tus looks de invierno: Es calentito, gustoso, elegante y lo llevarás con jeans

Adiós, frío, este jersey con cenefa de Zara es lo que necesitas para tus looks de invierno: Es calentito, gustoso y elegante y lo llevarás con jeans.

Cuando bajan las temperaturas hay prendas que dejan de ser una opción y no pasa absolutamente nada porque hay piezas que son calentitas a la par que elegantes. Los jerséis son esa prenda calentita, gustosa y elegante que nos soluciona el look abrigadito en invierno. ¿Por qué? Porque su tejido, generalmente de lana o punto, es bastante gordito y abrigado y, además, muchos cuentan con diseños especiales o una caída más pronunciada que le da un toque más sofisticado y elegante.

Aunque estábamos deseando ponernos ese jersey finito con unos pantalones ajustados y una blazer, ahora es el momento de hacer de los jerséis más gorditos los compañeros perfectos de otro básico de invierno: los eternos pantalones de pana. Aunque tampoco hay necesidad de configurar looks extremadamente abrigados y los jeans pueden seguir siendo el combo perfecto para los jerséis del momento. De todos los diseños que hemos visto, este jersey con cenefa de Zara nos parece un auténtico must para los looks más calentitos del invierno.

Con cenefa y muy calentito, así es el jersey de Zara que te salva el look de invierno

Jersey con cenefa de Zara. / Zara

Nos hemos quedado sin palabras al ver este jersey. Primero porque está confeccionado en cashmere 100% y eso significa que es una prenda realmente calentita. Segundo, porque es en uno de los coloresmás favorecedores y versátiles del invierno: el camel. Con estas dos características este jersey ya sería un auténtico must para el invierno, pero el detalle de la cenefa en la zona del busto y los hombros hace que suba de nivel ipso facto. Con el cuello subido y un corte holgado, nos parece que queda ideal con unos jeans de estilo barrel que equilibren la silueta.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el jersey con cenefa de Zara tiene un precio de 69.95 euros.

Ref: 3920/857/743

En gris, otra opción de jersey con cenefa de Zara para un look calentito de invierno

Quizás el precio no se ajuste mucho a tu presupuesto, por eso te planteamos una opción similar y alternativa. En un favorecedor gris oscuro, este jersey tiene un corte y un diseño similar al que proponemos, pero es más cortito no está confeccionado en cashmere, sino en jacquard con punto. A diferencia de la primera propuesta, este diseño también cuenta con una cenefa en la parte de la cinturilla. Al ser un poco más ajustado, pudes llevarlo con unos jeans más holgaditos.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el jersey con cenefa de Zara tiene un precio de 29.95 euros.

Ref: 2893/178/807