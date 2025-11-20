Holgado y con encajes, el jersey elegante de Zara que las estilosas llevan con pantalones ajustados y botas altas.

Un jersey también puede ser elegante. A pesar de ser concebida como una prenda calentita y abrigada, cuando se unen elementos como las lentejuelas, los motivos en 3D, la pedrería o el encaje, los jerséis elegantes van un paso más allá. Parece que en Zara tienen bastante claro ese concepto y entre sus nuevas propuestas destacan jerséis de lo más elegantes. La mayoría incoporpora algunos de los elementos mencionados y todos tienen el don de subir de nivel el estilismo más básico.

La última propuesta de la firma, un jersey holgadito con encajes, se ha convertido en el favorito de las más estilosas porque en él ven la prenda perfecta para llevar con pantalones ajustados y botas altas, al más puro estilo Lady Di. Con una holgura media y un largo que sobrepasa las caderas, este jersey de Zara supone un punto de inflexión entre las prendas de estas características.

Sueltecito y con el escote de pico, así es el jersey con encajes de Zara que combina con pantalones ajustados

A diferencia de otros jerséis que son tendencia esta temporada, este diseño no es excesivamente gordito. Al contrario, es sueltecito y tiene bastante caída, lo que potencia bastante el efecto sofisticado y elegante. Aunque es el detalle del encaje en el bajo lo que lo eleva de categoría. Con una cenefa bastante amplia, este encaje simula ser una camisa o top lencero y reinventa el concepto layering (añadir capas al estilismo).

Jersey con encajes de Zara. / Zara

Como el jersey es tan holgadito y largo, para equilibrar las formas recomendamos combinarlo con unos pantalones ajustaditos o unos leggings. Pueden ser en la misma tonalidad para crear un efecto bloque y que el look estilice la figura. En cuanto a las botas, puedes seguir con esa monocromía o apostar por el contraste con unas botas en crudo.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el jersey de encajes de Zara tiene un precio de 39,95 euros.

