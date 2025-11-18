Olvídate del terciopelo, estos pantalones de lentejuelas de Mango son la tendencia elegante para los looks de Navidad

Cuando pensamos en un look de Navidad, lo primero que se nos viene a la mente es el terciopelo negro. Hay una ley no escrita por la cual, un estilismo es navideño si el tejido que lo protagoniza es el terciopelo. Da igual lo manido que resulte, que haya otros tejidos en tendencia igual de cómodos, calentitos y elegantes o que haya prendas para las que el terciopelo no sea apto. Para romper con esa eterna apuesta por este tejido clásico, las lentejuelas se preparan para vivir un proceso de pleno apogeo. Las hemos visto en sudaderas originales, en faldas lápiz y hasta pantalones de vestir y en todas ellas son la alternativa perfecta para un look de Navidad.

Como en Navidad, por mucho que primer la elegancia, lo que buscamos es el que el look nos resulte cómodo, pensar en unos pantalones como la piedra angular del outfit nos parece esencial. Sobre todo, si son unos pantalones de lentejuelas como los que hemos encontrado en Mango y con los que, sin duda, tendrás estilismos de Navidad de lo más elegantes. Ahora que imperan las tendencias sencillas y minimalistas, la Navidad se antoja el momento perfecto para salirse de la norma con el look.

Rectos y de lentejuelas, los pantalones de Mango que arrasan para un look de Navidad

Con independencia de cuál sea el tejido escogido para los pantalones de Navidad, la opción más elegante es un diseño de color negro. Este modelo de Mango es de ese color. Sobre él discurren sutiles lentejuelas que le dan ese toque elegante a la prenda. No tienen el tiro excesivamente elevado y el bajo llega hasta el comienzo del tobillo, que da opción a llevarlo tanto con unos tacones como con un calazdo plano.

Pantalones de lentejuelas de Mango. / Mango

A la hora de combinarlos, los puedes llevar con un top lencero y una blazer de color negro ajustadita. Si quieres elevar de categoría el look, puedes apostar por una blazer de lentejuelas.

Disponibles desde la talla 36 hasta la 42, los pantalones de lentejuelas de Mango tienen un precio de 49.99 euros.

Ref: 17099111