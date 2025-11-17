Adiós, pantalones clásicos, estos de pana de Mango son la tendencia cómoda, calentita y estilizadora que esperabas

Por mucho que los vestidos tengan estampados irresistibles o tejidos muy gustos, cuando nos planteamos un look más cómodo y calentito lo hacemos en base a unos pantalones de vestir. Antaño estaban reservados casi en exclusividad a los looks de oficina, pero ahora los pantalones de vesitir son la piedra angular de los estilismos básicos de diario. Fáciles de combinar, aunque ahora preferimos llevarlos con jerséis calentitos, los pantalones de vestir clásicos también evolucionan estos días de cara a adaptarse a las temperaturas.

Ahora que estamos a las puertas del invierno, agradecemos que los pantalones de vestir dejen atrás los tejidos con caída y apuesten por otros más gorditos, aunque sean rígidos. Por eso, estamos encantadas con la nueva tendencia que se ve en la mayoría de nuestras firmas favoritas, aunque de nueva tenga bien poco. Se trata de los pantalones de pana, unos de los más calentitos y que ahora vuelven a estar en tendencia máxima. Esto que acaban de llegar a Mango son cómodos, calentitos y estilizadores e invitan a decirle adiós a los pantalones de vestir clásicos.

En camel y acampanados, así son los pantalones de pana de Mango más en tendencia del otoño/invierno

Los pantalones de pana arrasaron en los 70. Con cierto aire aleternativo y alejados de los cánones estéticos más clásicos, los pantalones de pana en particular y el tejido de pana en general se convirtieron en una especie de símbolo entre las generaciones más progresistas. Su uso se fue diluyendo con el paso del tiempo y fue a principios de los dos mil cuando la pana vivió un resurgimiento para en 2020 experimentar un boom absoluto. Ahora parece que la pana vuelve a estar en tendencia y confirma que los pantalones de vestir en este tejido son los más calentitos.

Pantalones de pana de Mango. / Mango

En el caso del diseño de Mango, nos encontramos frente unos pantalones de corte clásico, pero tremendamente favorecedores. Presentan el talle elevado, pero no demasiado, y las perneras son anchas y acampanas. Esto hace que la prenda, a pesar de ser en un tejido bastante rígido, sea muy favorecedora y tenga más movimiento que si se tratase de unos pantalones más ajustados. Los encontramos en un versátil camel, que invita a combinarlo con los tonos tierra en cualquiera de sus variantes. Si quieres un look de lo más setentero, apuesta por un jersey de cuello vuelto con alguna cenefa o estampado y añade una bomber en efecto piel.

Disponibles desde la talla XS hasta la XL, los pantalones de pana de Mango tienen un precio de 49,99 euros.

Ref: 17067804