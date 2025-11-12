Los pantalones de vestir grises de Lefties calentitos, estilosos y elegantes que te salvan el look de invierno.

Nunca se tienen suficientes pantalones de vestir. Podríamos decir lo mismo con los vaqueros clásicos, pero al final es una prenda que no varía mucho y que, teniendo una, solucionado el look. No ocurre lo mismo con los pantalones de vestir, que pueden variar el resultado final del estilismo en función de muchas características. El corte, auqnue suele ser bastante similar, el color, el estampado o inluso el tejido invitan a tener una decena de pantalones de vestir en el armario y jugar con ellos en diferentes estilismos.

Ideales para llevarlos con jerséis calentitos ahora que el mercurio ha comenzado su descenso meteórico, los pantalones de vestir de color gris suelen ser los más versátiles. Calentitos, estilosos y elegantes, tienen el don de salvarte el look de invierno sin tener que recurrir a mucho artificio. Sólo necesitas un jersey a tono, neutro o a contraste, calzarte unas botas abrigadietas y enfundarte en un abrigo de lana ligeramente oversize. De todos los pantalones de vestir de color gris que hemos visto en los últimos tiempos, este diseño de Lefties es uno de los más interesantes.

Pantalones grises de Lefties. / lefties

Anchos, grises y calentitos, así son los pantalones de vestir de Lefties que te salvan el look del invierno

A medida que van bajando las temperaturas, se hace más necesario dar con prendas con tejidos más gorditos y abrigados, auqnue eso pueda ver comprometida la ligereza y la caída que caracteriza a los pantalones de vestir. A pesar de volverse más gorditos, al ser tan anchos reducen un poco su movimiento, pero siguen teniendo bastante fluidez. Eso le ocurre a estos pantalones de vestir de Lefties que, a pesar de ser de color gris, también están disponibles en beige, arena, negro, teja y marrón chocolate.

Con el tiro bastante elevado y las perneras anchas y sueltas, estos pantalones de vestir son perfectos para que los combines con un jersey anchito en el mismo color (o en un gris más subidito), a contraste (como puede ser un burdeos, un mostaza o incluso un rasa clarito) o en versión neutra (los beiges siempre funcionan).

Disponibles desde la talla XS hasta la XL, los pantalones grises de vestir de Lefties tienen un precio de 19,99 euros.

Ref: 5924/320/809