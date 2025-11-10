5 pantalones de vestir de cuadros de Zara para llevar con jerséis finitos: Son calentitos, cómodos y están en tendencia máxima.

Las tendencias no dejan de sorprendernos. Cuando pensábamos que los tejidos lisos serían la tónica dominante, al menos en pantalones de vestir, regresa una de las tendencias setenteras más retro para crearnos una nueva necesidad. Hablamos del estampado de cuadros, que se coló en algunos abrigos a comienzo de temporada, pero que entran por la puerta grande este invierno a través de los pantalones de vestir más elegantes.

Ideales para llevarlos con un jersey finito de color marrón, los pantalones de cuadros tienen ese aire retro que nos encanta y con el que contrarrestar las tendencias college (a pesar de que ambas se alimenten y convivan en armonía). Ideales para llevarlos con jerséis finitos para un look vintage, estos pantalones de vestir de cuadros de Zara son perfectos para sumarte a las tendencias más top de este otoño/invierno. Son calentitos, cómodos y también combinan un con abrigo largo y estructurado.

Verdes y marrones

Este estampado lo vimos en un abrigo de Zara de hace varias temporadas que sse volvió viral. Ahora regresa en formato pantalón para sumarse también a las tendencias más top del momento. Bastante anchos y sueltos y en un tejido más gordito, estos pantalos quedan bastante bien con un jersey en verde o en marrón chocolate y unos botines de piel.

Pantalones de cuadros de Zara. / Zara

Disponibles desde la talla XS hasta la XL, los pantalones de vestir de cuadros de Zara tienen un precio de 69,95 euros.

Ref: 9205/862/207

En tonos tierra

Nada como los tonos tierras para colarse entre los estampados más en tendencia. Marrones, beiges y arenas combinan en estos pantalones de cuadros de tiro elevado y la pernera bastante ancha que quedan ideales con un jersey con el cuello ala caja en color beige más oscurito para que el look no sea tan neutro. Añade un abrigo en marrón oscuro o una gabardina en efecto ante para darle más color al look.

Pantalones de cuadros de Zara. / Zara

Disponibles desde la talla XS hasta la XL, los pantalones de vestir de cuadros de Zara tienen un precio de 49,95 euros.

Ref: 8960/760/710

Con el tiro bajo

No hay pantalones, por muy retros que sean, esta temporada que no sucumban al tiro bajo. Si quieres reconciliarte con este corte, nada mejor que hacerlo a través de unos panatalones de cuadros que puedes combinar con un jersey en color teja o mostaza para darle un aspecto más retro y huir de los clásicos marrones y verdes.

Pantalones de cuadros de Zara. / Zara

Disponibles desde la talla XS hasta la XL, los pantalones de vestir de cuadros de Zara tienen un precio de 35,95 euros.

Ref: 4391/546/121

De estilo bombacho

Los pantalones bombachos aparecieron en verano y revolucionaron los cortes en este tipo de prendas. Lo que pensábamos que sería flor de un día se ha terminado convirtiendo en una alternativa a los pantalones más clásicos y que ahora también se visten de cuadros. Añade un jersey negro bastante ajustado para equilibrar las proporciones.

Pantalones de cuadros de Zara. / Zara

Disponibles desde la talla XS hasta la XL, los pantalones de vestir de cuadros de Zara tienen un precio de 45,95 euros.

Ref: 9479/282/093

En verde

Es nuestro favorito y no nos vamos a esconder. En un verde bastante más ácido que de costumbre, estos pantalones se antojan perfectos para replicar al 100% un estilismo retro. Lo combinaríamos con un jersey en amarillo o incluso en un verde más oscuro para hacer contraste y unos botines de piel. Remata con una gabardina en marrón chocolate y en efecto piel.

Pantalones de cuadros de Zara. / Zara

Disponibles desde la talla XS hasta la XL, los pantalones de vestir de cuadros de Zara tienen un precio de 59,95 euros.

Ref: 8371/029/500