5 jerséis marrones y gustosos de Zara para modernizar un look clásico: Son elegantes, calentitos y suben de nivel vaqueros y pantalones de vestir.

Un look clásico no tiene por qué ser aburrido. Que sea clásico significa que lo configuraremos con prendas básicas y atemporales y no experimentaremos mucho con el color. A pesar de ser un look básico que siempre funciona, hay veces que necesitamos modernizar un poco el combo jersey finito y pantalones de vestir. Si, funciona bastante bien e incluso veremos muchos jerséis elegantes combinados con pantalones de vestir más potentes en los looks de Navidad, pero ya estamos un poco aburridas del clásico gris, nergos y beige.

Ahora damos un golpe sobre la mesa y queremos apostar por jerséis con un punto distinto y con el que consigamos modernizar ese look clásico configurado con vaqueros y pantalones de vestir. ¿Cómo lo conseguimos? Jugando con jersésis que estén en tendencia, que sigan siendo clásicos, pero que se salgan un poco de la norma. Estos 5 jerséis de Zara lo consiguen de pleno. Son de color marrón, la tendencia top de esta temporada, son gustosos, elegantes y calentitos y te modernizan cualquier look con vaqueros y pantalones de vestir.

Ajustado y con botones dorados

Es todo un clásico de Zara que siempre vuelve todas las temporadas. Está disponible en varios colores, pero la opción en marrón es la que más interesante nos parece. Tiene el cuello a la caja, es bastante ajustadito y presenta unos botones en dorado en los puños. Nuestras opciones de look son unos vaqueros claritos con el tiro alto y muy anchos y unos pantalones de vestir en camel de estilo barrel.

Jersey marrón de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el jersey marrón de Zara tiene un precio de 22,95 euros.

Ref: 8851/171/717

De lana

Si sólo pudiéramos fichar un jersey esta temporada, lo haríamos con uno de lana. Además de las tendencias y combinaciones, es importante invertir en prendas de calidad y nada mejor que un jersey de lana, calentito, gustoso y apetecible. Este diseño, además, es bastante favorecedor porque cuenta con un escote de pico que alarga el cuello. Lo combinaríamos con unos jeans ajustados, botas altas y americana; también con unos pantalones de vestir en gris, de corte recto y el tiro más bajo.

Jersey marrón de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el jersey marrón de Zara tiene un precio de 39,95 euros.

Ref: 9598/106/700

Tipo polera

Una polera no puede faltar en el armario esta teporada. Tienen un corte clásico y elegante y, además, esta temporada están muy en tendencia. Apostar por un diseño con estas características en marrón es añadirle un plus de estilo a cualquier look. ¿Cómo lo combinaríamos? Con unos vaqueros de estilo baggy y unos mocasines para darle un aire más underground, y con unos pantalones de vestir a tono y deportivas, para un estilo más college.

Jersey marrón de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el jersey marrón de Zara tiene un precio de 25,95 euros.

Ref: 9598/182/904

Con lazada

Sí, la tendencia lazada (o fular, depende de cómo lo lleves) también llega a los jerséis para darles un ponto coqueto, romántico y elegante. En el caso de este jersey, nos parece bastante interesante porque se trata de una prenda con las mangas abullonaditas y mucha caída. El detalle de la lazada, que puedes dejar suelta, enmarca la zona de los hombros y estructura con estilo la prenda. A la hora de combinarlo, unos pantalones de vestir de cuadros en tonos cálidos nos parece la mejor opción. Unos vaqueros claritos y mom fit también van genial.

Jersey marrón de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el jersey marrón de Zara tiene un precio de 25,95 euros.

Ref: 5536/121/700

De alpaca y clásico

Además de tejidos como la lana o el cashmere, la alpaca también se convierte en un gran fichaje para la temporada otoño/invierno. En el caso de este jersey, se trata de nuevo de una prenda básica, pero que puede darle al look un toque diferente. Unos pantalones de rayas o de cuadros y unos jeans de estilo bootcut (anchitos, pero más estrechos en los tobillos) quedan genial con este jersey.

Jersey marrón de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el jersey marrón de Zara tiene un precio de 29,95 euros.

Ref: 9598/151/700