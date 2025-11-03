5 jerséis básicos y holgados de Zara que te salvan el look con vaqueros: Son grises, calentitos y con un punto elegante.

Cuando bajan las temperaturas, por mucho que queramos apostar por prendas en tendencia, el cuerpo sólo nos pide piezas gustosas, calentitas y fáciles de combinar. Es en este contexto cuando volvemos a enamorarnos del punto, de las texturas suaves y de los looks que funcionan sin necesidad de comernos mucho la cabez. Por eso, el jersey básico termina convirtiéndose en el must del otoño/invierno.

Ideales para combinarlos con pantalones de vestir, pero, sobre todo, con los vaqueros anchos que mejor sientan, los jerséis finitos regresan esta temporada con más fuerza que nunca y en clave minimalista. Siluetas relajadas, tejidos confortables y esa estética cozy que acompaña tan bien los días de otoño e invierno. Su combinación natural son los vaqueros, que ya se han convertido en la alternativa perfecta a piezas más formales y con los que se puede conseguir un look igual o más elegante, si se combina con las prendas adecuadas.

A la hora de pensar en tonalidades, cuando hablamos de una pieza básica, sin duda, nos quedamos con el gris. Tan elegante como el negro, pero con un aire más luminoso y actual, el gris se ha impuesto como la tonalidad favorita para la que buscan un estilismo sencillo y minimalist, pero sin caer en lo clásco.. El camel sigue siendo un clásico infalible, sí, pero este invierno los jerséis grises se coronan como el auténtico uniforme urbano, sobr etodo, si se trata de estos 5 diseños de Zara. Versátiles, pulidos y capaces de elevar cualquier vaquero, se han convertido en el auténtico must de las que más saben de estilo.

Con las mangas anchas

Es uno de nuestros diseños favoritos y sabemos que lo vas a enteder en cuanto lo veas. Además del cuello subido, algo más alto que un perkins, pero menos elevado y ajustado que un cuello vuelto, ese jersey cuenta con unas mangas anchas y acampanadas que le dan a la prenda un aire sofisticado de lo más increíble. Huye de los clásicos wide leg y combina este jersey con unos vaqueros rectos o de estilo barrel.

Jersey gris de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el jersey gris de Zara tiene un precio de 29.95 euros.

Ref: 5536/213/812

Con hombreras y más oscuro

Estamos acostumbradas al clásico jersey en gris calrito, pero también hay propuestas en tonalidades más oscuras y que resultan de lo más elegante. Además de ser más oscuro, este jersey presenta unas discretas hombreras que hacen que la prenda resulte de lo más elegante. Combina con cualquier vaquero, pero nos quedamos con un dieño de estilo carrot en celeste, para que puedas llevar un ccinturón camel.

Jersey gris de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el jersey gris de Zara tiene un precio de 27.95 euros.

Ref: 1509/106/816

Más gordito

Confeccionado con un punto más grueso, este jersey es ideal para los días en los que baja la temperatura. Presenta el cuello a la caja y las mangas están acabadas en un puño, por lo que es una prenda bastante funcional. Como también es ligeramente oversize, nos gusta combinado con unos vaqueros más ajustados, unas botas altas y una americana de cuadros. Un look muy retro que no puede estar más en tendencia.

Jersey gris de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el jersey gris de Zara tiene un precio de 25.95 euros.

Ref: 2142/161/803

De lana 100%

No todos los dieños van a ser de punto o sintéticos, también hay propuestas que no resultan demasiado caras y que están confeccionadas en un tejido calentio y natural. Presenta un cuello en V, por lo que el cuello se verá ligeramente alrgado. A la hora de combinarlo, nos gusta con unos vaqueros más anchitos, pero también con unos más ajustados y en los que la prenda quede por fuera, sin remeter.

Jersey gris de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el jersey gris de Zara tiene un precio de 45.95 euros

Ref: 2893/115/809

El clásico

El diseño es similar al anterior, pero éste no está confeccionado en lana, aunque es un poco más gordito. Nos gusa con unos vaquero barrel y unos mocasines o incluso, si las temperaturas son agradables, con unas bailarinas.

Jersey gris de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el jersey gris de Zara tiene un precio de 29.95 euros.

Ref: 5536/161/803