De todos los vaqueros en tendencia, estos con tachuelas de Mango son perfectos para modernizar un look con una bomber.

Los vaqueros nunca dejan de ser tendencia, lo único que ocurre es que su diseño va evolucionando cada temporada. A pesar de que los diseños se hayan ajustado ligeramente esta temporada, los vaqueros anchos siguen siendo tendencia absoluta y eso nos parece estupendo porque son una prenda que combina a la perfección con otra de las prendas más en tendencia de la temporada: la chaqueta de estilo bomber.

Combo perfecto donde los haya, el de los vaqueros y la chaqueta calentita de estilo bomber siempre puede subir de nive si el diseño de los jeans es lo suficientemente rompedor. El que hemos encontrado en Mango, no sólo es un diseño rompedor, sino que tiene la capacidad de modernizar ipso facto cualquier look con una bomber. Si estabas buscando unos jeans especiales con los que actualizar tus looks con bombers y chaquetas de borreguito, olvida todo lo que has visto en tendencias, estos vaqueros con tachuelas de Mango son perfectos.

Las claves para modernizar un look con vaqueros y bomber

Hay combinaciones de otoño (y si me apuras, también de invierno) que nunca fallan y la de vaqueros y chaqueta bomber es una de ellas. Lo que comenzó siendo un look de aire juvenil y urbano ha evolucionado hasta convertirse en un básico de entretiempo con infinitas posibilidades. Sobre todo, este otoño en el que la clásica bomber se reinventa en versiones más sofisticadas —en efecto piel, satinas o incluso acolchadas— y los vaqueros recuperan su poder como prenda comodín, capaz de transformar cualquier outfit con solo un cambio de corte o color.

La primera clave para que este combo resulte mucho más moderno y actual está en los contrastes. Si apuestas por una bomber clásica, opta por unos vaqueros rectos o wide leg, que aporten un aire más actual y relajado. Puedes completar el look con una camisa blanca y botines de punta cuadrada para darle un toque pulido o con un jersey de cuello alto si buscas una versión más sobria y elegante. La idea es equilibrar la silueta y mantener el estilo sin que resulte demasiado informal.

Otra fórmula que funciona bastante bien es jugar con las texturas y los acabados. Las bombers efecto piel o satinadas en tonos oscuros (si quieres sumarte a las tendencias, juega con los marrones y burdeos) son ideales para subir de nivel el estilismo. Puedes combinar tu bomber con unos vaqueros en gris, negro o azul oscuro, un cinturón de hebilla fina y botas o mocasines de suela gruesa. El resultado es un look urbano con un aire contemporáneo y muy favorecedor.

Si prefieres un aire más femenino, sólo tienes que jugar con los complementos. Apuesta por un bolso estructurado, unos pendientes dorados o un pañuelo estmpado que contraste con la estética relajada del conjunto. Porque el secreto para modernizar cualquier look clásico está en mezclar lo casual con lo más elegante, sin perder naturalidad.

Con tachuelas por todas partes

Cuando pensabas que ya lo habías visto todo en lo que respecta a vaqueros, llega Mango y lanza un diseño absolutamente rompedor. En un intenso color negro (el primer punto ya nos parece un plus porque ahora sólo se llevan los jeans claritos), este diseño es todo lo que las que buscan modernizar sus looks necesitas. Los jeans presentan el tiro elevado y las perneras bastante anchas, pero con la zona de la cadera más ajustadita, por lo que son favorecedores por naturaleza. Con tachuelas de diferentes tamaños por toda la pernera, estos vaqueros se antojan ideales para que los combines con una bomber en efecto piel ligeramente oversize y con el largo hasta la cadera.

Vaqueros con tachuelas de Mango. / Mango

Vaqueros con tachuelas de Mango. / Mango

Vaqueros con tachuelas de Mango. / Mango

Disponible desde la talla XS hasta la XL, los vaqueros con tachuelas de Mango que modernizan un look con bomber tiene un precio de 59.99 euros.

Ref: 17088289

Con tacuelas más disecretas

Te gustan las tachuelas, sí, pero el diseño de Mango te parece demasiado llamativo y prefieres algo más discreto. Tranquila, en Mango también encontramos diseños para las que buscan pasar más desapercibidas, pero no quieren renunciar a las tendencias. Es el caso de estos vaqueros, también con el tiro elevado y las perneras anchitas. A diferencia del diseño anterior, estos jeans de Mango presentan tachuelas en las costuras laterales de la prenda, que llegan hasta los bolsillos delanteros. Aunque también están disponibles en color negro, en esta versión nos quedamos con los jeans clásicos y los combinamos con una bomber de borreguito.

Vaqueros con tachuelas de Mango. / Mango

Ref: 17046004

Con cristalitos

Parecen tachuelas, pero no lo son, aunque el efecto en el look es bastante similar. Se trata de unos cristalisto colocados de manera homogénea por toda la prenda y con los que se consigue pasar de unos jeans funcionales a unos vaqueros absolutamente irresistibles y que podrás combinar con una bomber satinada en color burdeos o vino tinto. El talle es elevado y las perneras anchas, por lo que la prenda resulta también de lo más favorecedora.

Vaqueros con tachuelas de Mango. / Mango

Ref: 17039113