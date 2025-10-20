Negros y con tachuelas, los vaqueros efecto tipazo de Lefties para modernizar un look con bomber de piel

Modernizar un look no significa nadar en la extravagancia, sólo hay que añador detalles sutiles o hacer combinaciones acertadas para que sea de todo, menos anodino. Uno de los combos que más posibilidades plantea es el que toma como base unos vaqueros y añade una original chaqueta. Para que funcione, este look debe contar con unos vaqueros con la suficiente personalidad como para no quedar eclipsados por la propia chaqueta. Esto significa, que los jeans deben tener algún detale, como un strass o unas tachuelas. En el caso de la cazadora, evita que se trate de una clentita, pero aburrida, chaqueta de punto y juega mejor con prendas mucho más potentes, como una bomber el efecto piel.

Combo rocjero donde los haya, el mix vaqueros originales con bomber en efecto piel va un paso más allá gracias a nuestro último descubrimiento en Lefties. Se trata de unos vaqueros de color negro y con tachuelas que, además de garantizarnos el lookazo del otoo, también tienen efecto tipazo. Si tienes ganas de darle un giro a tus estilismos y que sean bastante más modernos, echa un vistazo a los vaqueros negros con tachuelas que proponen en Lefties.

Bomber de piel y vaqueros con tachuelas, el combo rockero del otoño

Hay combinaciones que parecen simples, pero tienen bastante poder a la hora de subir de nivel un look. Siguiendo la línea de las tendencias actuales, podemos decir que una bomber en efecto piel y unos vaqueros con tachuelas forman un combo bastante potente. Con cierto aire rebelde, este look nos recuerda a la estética noventera más grunge (e incluso un poco de los 80) y hace guiños a una siempre empoderadora estética rockera. Esta vez, más pulida, más urbano y mucho más ponible.

El secreto para que este combo funcione está en el equilibrio. Se trata de combinar piezas con personalidad, sin que el resultado final sea demasiado recargado. Una bomber de piel negra o burdeos, ligeramente oversize, es la base perfecta para este tipo de looks. Para que el estilismo sea moderno y esté en tendencia, deja a un lado pantalones de vestir o jeans clásicos y apuesta por unos vaqueros oscuros adornados con tachuelas sutiles. Para que el estilismo sea todavía más rockero, añade un jersey finito o camiseta básica blanca debajo.

El estilismo lo puedes rematar con unas deportivas blancas abotinadas o con unos botines de color negro y, si quieres, con algún detalle en forma de tachuela. Para un look más sofisticado, añade unos taconazos y una blusa satinada. No olvides ahumar tus ojos y añadir un labial en un intenso rojo.

Con efecto tipazo, así son los vaqueros con tacuelas de Lefties para modernizar tus looks con bomber de piel

Cuando pensábamos que ya no volverían, llegan estos vaqueros de Lefties para demostrarnos que las tachuelas están más vivas que nunca. No van a volber a adornar cinturones, pero sí se cuelan entre los detalles que aderezan vaqueros, chaquetas e incluso bailarinas. En el caso de los vaqueros, una de las opciones más interesante son estos jeans de Lefties que, además, tienen efecto tipazo.

De tiro medio, estos vaqueros tienen las perneras rectas si ser demasiado holgadas. Este corte y diseño son perfectos, ya que la prenda se ajusta en la zona de la cadera, dibujando una silueta bastante favorecedora, y las piernas se alargan sin la necesidad de recurrir a unos vaqueros excesivamente holgados. No son ceñidos, pero sí que se ajustan en algunas zonas para estilizar la figura.

Pero no sólo su corte favorecedor es lo que nos conquista de estos jeans. Al ser de color negro, ya dan pie a que el estilismo en el que sean protagonistas sea mucho más rompedor. El detalle de las tachuelas que recorren las costuras de las perneras y llegan hasta los bolsillos le da un aire bastante moderno, actual y juvenil al estilismo. Por eso, la mejor opción de combo es con una bomber en efecto piel.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, los vaqueros negros con tachuelas de Lefties tienen un precio de 22,99 euros.

