Adiós, frío: El jersey de lana de Stradivarius calentito y gustoso, ideal para llevar con vaqueros y pantalones de vestir.

Como ocurre siempre, las temperaturas bajan de manera abrupta y no hay progresión en el descenso térmico que noa ayude a preparar el armario de otoño/invierno con la suficiente antelación. A pesar del cambio brusco, teníamos muchas ganas de que el otoño llegase de verdad y así poder decirle adiós al frío y llevar en nuestros looks los jerséis finitos y holgados más agradables, gustosos y apetecibles. La mayoría de las veces, el jersey finito se convierte en el compañero perfecto de esos vaqueros que nos hacen tipazo y no nos quitamos ni con agua caliente. Po reso, en esa preparación del armario de otoño/invierno, no podemos dejar de buscar nuevos diseños con los que ir sustituyendo de manera paulatina a las blusas más estilosas.

Ahora que sí que se ha producido un descenso térmico considerable, podemos dejar también a un lado los jerséis finitos y apostar por diseños un poco más abrigados. Es el momento de decirle adiós a los diseños de punto y abrazar los tejidos de lana. Este diseño de Stradivarius, en concreto, se antoja perfecto para los estilismos más calentitos de la temporada y, lo mejor de todo, es que el mismo diseño lo puedes encontrar en 6 colores distintos. Echa un vistazo y descubre en qué consiste este jersey de lana de Stradivarius por el que estamos deseando hacer el cambio de armario.

Así puedes combinar un jersey de lana en un look con jeans o pantalones de vestir con estilo

No tienes que comerte mucho la cabeza y, con este tipo de prendas, es bastante sencillo mantenerte fiel a tu estilo. Siempre puedes apostar una ersión más clásica, en la que añadir al look unas bailarinas o unos mocasines, o jugar un poco con las tendencias actuales y meter alguna prenda en efecto piel para que resalte el combo. Estas son algunas de las propuestas de estilo que puedes hacer este oto/invierno con un jersey de lana, unos jeans o unos pantalones de vestir.

Con vaqueros y en tonos neutros : Nada mejor que un jersey de lana en tono crudo o gris combinado con unos vaqueros rectos o mom fit. Puedes completar el look con botines de piel marrón, un abrigo camel largo y un bolso cruzado de piel. Para un toque más relajado y natural, sustituye los botines por unas zapatillas blancas y añade una bufanda maxi de lana.

: Nada mejor que un jersey de lana en tono crudo o gris combinado con unos vaqueros rectos o mom fit. Puedes completar el look con botines de piel marrón, un abrigo camel largo y un bolso cruzado de piel. Para un toque más relajado y natural, sustituye los botines por unas zapatillas blancas y añade una bufanda maxi de lana. Con vaqueros y los colores del otoño : Otra opción de look puede ser apostar por un jersey de lana con cuello vuelto en tono burdeos o marrón chocolate y combinarlos con unos jeans oscuros rectos y botas altas de ante. Añade un abrigo de cuadros o de paño gris y un bolso mediano tipo tote.

: Otra opción de look puede ser apostar por un jersey de lana con cuello vuelto en tono burdeos o marrón chocolate y combinarlos con unos jeans oscuros rectos y botas altas de ante. Añade un abrigo de cuadros o de paño gris y un bolso mediano tipo tote. Con pantalones de vestir en un look de oficina : No necesariamente tiene que ser para ir a la oficina, puedes apostar por esa estética fuera de ella. Apuesta por un jersey finito de cuello redondo o en pico, en un tono beige o negro, y combínalo con unos pantalones de pinzas grises o azules y mocasines con suela gruesa o unos botines de tacón medio. Puedes rematar el look con un abrigo de corte recto o una americana oversize.

: No necesariamente tiene que ser para ir a la oficina, puedes apostar por esa estética fuera de ella. Apuesta por un jersey finito de cuello redondo o en pico, en un tono beige o negro, y combínalo con unos pantalones de pinzas grises o azules y mocasines con suela gruesa o unos botines de tacón medio. Puedes rematar el look con un abrigo de corte recto o una americana oversize. Con pantalones de vestir en un total look: Si prefieres un estilismo más actual, apuesta por un look en versión monocromática, con el jersey y el pantalón en el mismo tono. Esta combinación alarga visualmente la silueta y está en tendencia absoluta porque los estilismos coordinados son los que más se llevan.

Del burdeos al mostaza, los colores del jersey de lana calentito y gustoso de Stradivarius que llevarás con vaqueros y pantlones de vestir

Encontrar un diseño de lana al 100% y a un precio asequible no resulta fácil, por eso, al ver el diseño de Stradivarius nos hemos vuelto un poco locas. La primera de las opciones que nos ha saltado a la avista es la del jersey en color burdeos y ya sólo con eso lo colocamos en el foco de nuestros nuevos fichajes. Al ver en su composición que está confeccionado 100% en lana ya nos hemos terminado de enamorar.

Jersey de lana de Stradivarius. / stradivarius

A pesar de ser de lana, se trata de un jersey bastante finito, muy fácil de llevar por dentro de vaqueros y pantalones de vestir. En cuanto al diseño, nos encontramos con un jersey ligeramente holgado, con el cuello a la caja y as mangas rematadas en un puño. Aunque el burdeos es uno de nuestros favoritos, y no sólo por estar en tendencia máxima, debes saber que también está disponible en otras tonalidades, como el mostaza, el negro, el beige, el rosa empolvado o marrón.

A la hora de combinarlo, nos encanta con unos pantalones de vestir de color gris, anchitos, pero no de estilo wide leg, mejor opctar por una versión más actual, como puede ser el corte cigarrette. En el caso de los jeans, también nos parece interesante combinar el jersey con unos de corte carrot. En ambos casos, hablamos del jersey burdeos.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el jersey de lana calentito y gustoso de Stradivarius tiene un precio de 35,99 euros.

Ref: 5042/438/662