Adiós, frío: Las 5 chaquetas calentitas de Zara bonitas, elegantes y fáciles de combinar con unos pantalones de vestir.

Cuando llega el frío, las que buscan comodidad prefieren hacerse con un buen plumífero con el que estar calentitas y listo. Nosotras queremos esa comodidad, pero también buscamos una prenda de abrigo que nos resulte elegante, bonita y fácil de combinar con otras piezas más sofisticadas, como pueden ser unos pantalones de vestir o una falda plisada. En ese caso, una chaqueta de punto, sobre todo, las que se llevan esta temporada, puede hacer las veces de una pieza de abrigo y elegante, pero no va a poder ser asi siempre. El mercurio baja y toca decirle adiós al frío con un abrigo acolchado y no con una chaqueta de entretiempo.

Más gorditas y gustosas, las chaquetas del invierno no sólo son las aliadas perfectas para no pasar frío, también pueden ayudarnos a conseguir un estilismo de lo más elegante. Sobre todo, si se trata de alguna de las 5 chaquetas calentitas, bonitas y elegantes que acaban de llegar a Zara y que ya nos han hecho ojitos para qie las fichemos como compañeras de nuestros pantalones de vestir. Calentitas y en tendencia, estas chaquetas de Zara son perfectas para decirle adiós al frío con mucha elegancia.

Efecto piel, acolchada o de borreguito, las chaquetas más en tendencia del otoño/invierno 2025

Los abrigos de paña o de lana siguen siendo la prenda calentita oficial del invierno, junto con los plumíferos, pero no podemos negar que una buena chaqueta nos garantiza looks mucho más versátiles y juveniles. Sobre todo ahora, que las tendencias en chaqueta no sólo se reducen a las clásicas cazadoras vaqueras o parkas, sino que dan el salto al efecto piel, el tejido acolchado o el ya clásico efecto borreguito. No te compliques la vida ni amplies en exceso tus horizontes, estas chaquetas son las que más se llevan este otoño/invierno 2025. Atenta, el volumen, la textura y la versatilidad son la clave esta temporada.

Efecto piel : El efecto piel reina entre las propuestas de estilo urbano y sofisticado. Las chaquetas tipo biker, sobre todo, regresan con siluetas más holgadas, en tonos que van más allá del clásico negro, como el chocolate, el burdeos o o el verde, que se imponen a los tonos nuestros y a los tejidos como el ante. Son perfectas para combinar con vaqueros anchos, unos botines de tacón o incluso una falda midi satinada, si lo que buscas es un contraste de texturas. El resultado es un look urbano y actual, pero con un punto más sofisticado.

: El efecto piel reina entre las propuestas de estilo urbano y sofisticado. Las chaquetas tipo biker, sobre todo, regresan con siluetas más holgadas, en tonos que van más allá del clásico negro, como el chocolate, el burdeos o o el verde, que se imponen a los tonos nuestros y a los tejidos como el ante. Son perfectas para combinar con vaqueros anchos, unos botines de tacón o incluso una falda midi satinada, si lo que buscas es un contraste de texturas. El resultado es un look urbano y actual, pero con un punto más sofisticado. Chaquetas acolchadas : Las acolchadas, por su parte, se reinterpretan en otro tipo de chaquetas. Se llevan en versión cropped, con cuello alto o capucha incorporada y hasta en versión parka. Además, la paleta va desde los tonos neutros des siempre hasta los más novedosos, como el burdeos. Son el aliado perfecto para looks effortless, con pantalones de vestir anchos, zapatillas minimalistas y jerséis de punto fino.

: Las acolchadas, por su parte, se reinterpretan en otro tipo de chaquetas. Se llevan en versión cropped, con cuello alto o capucha incorporada y hasta en versión parka. Además, la paleta va desde los tonos neutros des siempre hasta los más novedosos, como el burdeos. Son el aliado perfecto para looks effortless, con pantalones de vestir anchos, zapatillas minimalistas y jerséis de punto fino. Efecto borrego: Esta temporada vuelve a consolidarse como el tejido más apetecible del invierno. Las chaquetas tipo aviador o sobrecamisas forradas se convierten en una alternativa calentita y más informal, perfecta para quienes buscan comodidad absoluta con un punto retro. Las puedes combinar con unos vaqueros clásicos, botas altas y una bufanda de lana maxi para un look de inspiración campestre, o con pantalones de pinzas y botines de tacón para una versión más urbanita.

Oversize y tipo parka

Las parkas no sólo son para el entretiempo y menos cuando se trata de un diseño como este. A diferencia de otras propuestas, esta parka se presenta en versión más cortita y mucho más oversize, tanto, que podría recordarnos a un poncho. En un verde muy profundo y oscuro, que podría asemejarse al marrón chocolate, esta parka cuenta con un efecto pelo en su interior que hace que resulte mucho más calentita. Además, el cuello subido, donde se aprecia el efecto pelo, le da un toque bastante elegante.

Chaqueta oversize con pelo de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la chaqueta calentita de Zara tiene un precio de 69,95 euros.

Ref: 0155/242/717

La clásica doble faz

No entendemos el oroño/invierno sin que haya una chaqueta de doble faz en él. Aunque el efecto borreguito en las chaquetas de aviador ya pegó fuerte, esta tendencia residual sigue colándose entre las propuestas de temporada. A diferencia de otras temporadas en las que el marrón, a contraste con el beige, era el color estrella, este otoño/invierno veremos más chaquetas de doble faz en negro.

Cazadora doble faz de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la chaqueta calentita de Zara tiene un precio de 59,95 euros.

Ref: 3046/367/800

Acolchada

No llega a ser un plumífero, pero el efecto acolchado hace que esta chaqueta resulte de lo más calentita. AL ser de colo negro, también se presenta como una prenda bastante versátil y que puedes combinar con infinidad de piezas. Con unos pantalones de vestir, ya sean negros o grises, te garantizas el loojazo elegante. Además, la chaqueta acolchada está rebajada actualmente.

Chaqueta acolchada de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la chaqueta calentita de Zara tiene un precio de 39,95 euros, pero ahora está rebajada a 25,99 euros.

Ref: 8372/282/800

Tipo parka y forrada

Las parkas nos encantan, pero una vez ue llega el frío, tenemos que olvidarnos de ellas. Aunque si se trata de un diseño con pelito por dentro, como este de Zar, la cosa cambia. Nos recuerda bastante a las chaquetones que se llevaban en los 2000 y puede que por eso nos parezca tan interesante su regreso. En aquella época la llevábamos con vaqueros y ahora nos encanta combinarla con unos pantalones de vestir en tonos camel.

Parka efecto pelo de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la chaqueta calentita de Zara tiene un precio de 69,95 euros.

Ref: 8372/298/505

Tipo bomber y en efecto piel

No puede faltar la joya de la corona de las tendencias. El efecto piel se ha convertido en uno de los tejidos estrella de esta temporada y, aunque lo observamos en pantalones y faldas, siempre nos ha encantado en una buena biker. En el caso de esta prenda de Zara, nos encontramos ante una cazadora de estilo bomber, es decir, bastante oversize, con el cuello subido y el largo hasta la cadera. Para seguir con las tendencias, esta prenda es de color marrón.

Bomber efecto pelo de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la chaqueta calentita de Zara tiene un precio de 69,95 euros.

Ref: 2969/241/832