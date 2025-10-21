Adiós chaqueta de entretiempo, este abrigo acolchado de Lefties en el color más en tendencia es el fichaje de la temporada.

Rocío Jurado cantaba que el invierno termina llegando aunque no queramos y nosotras no es que no queramos, es que estamos deseando. No nos malinterpretéis, nos gustan las temperaturas agradables y los días soleados, pero necesitamos que este eterno verano se despida de una vez por todas y parece que será así de manera inminente. Ante un nuevo escenario meteorológico, no nos queda más remedio que empezar a pensar en el armario de otoño/invierno y añadirle un jersey de lana calentito y jugoso que llevar en nuestros looks de diario y decirle adiós de manera definitiva a las chaquetas de entretiempo para abrazar unas propuestas.

Funcionales y bastante calentitos, los abrigos acolchados se antojan perfectos para dar carpetazo con elloas a prendas más ligeritas, como son las bomber en efecto piel o cualquier otra cazadora. Sí, también son calentitas y funcionales, pero nada como un buen plumífero para resguardarnos de frío. Rescatado hace ya bastantes temporadas de los estilismos más deportivos, los abrigos acolchados, en cualquiera de sus variantes, se han convertido en la prenda del uniforme de las que no quieren pasar frío, buscan un estilismo cómodo y no quieren perder elegancia. Eso justo ocurre con el abrigo acolchado de Lefties. Se trata de una prenda en el color más en tendencia del otoño, es la perfecta sustituta de las chaquetas de entretiempo y las más estilosas lo fichan para llevarlo en todos sus looks.

Marrón y con capucha, así es el abrigo acolchado de Lefties más en tendencia

Por definición , un abrigo acolchado no es más que un plumífero. Los podemos encontrar más ajustados, con cinturón o cinturilla elástica, o bastante oversize. Como es una prenda bastante socorrida, lo normal es que proliferen los diseños muy diferentes entre sí. Hace un par de temporadas destacaron los diseños más cortitos, pero ahora vuelven a llevarse en versión abrigo, resultando mucho más elegante y, por supuesto, calentitos.

Abrigo acolchado de Lefties. / lefties

En el caso del abrigo acolchado de Lfties, nos encontramos ante una pieza con un largo justo por debajo de la cadera y con capucha. No es oversize, pero tampoco se trata de una prenda extremadamente ajustada. Tiene la medida exacta para evitar el efecto saco, pero para permitir añadir pendas más gorditas debajo. A diferencia de otros abrigos acolchados, éste no es de color negro, sino que se tiñe de uno de los colores más en tendencia del otoño 2025, el marrón. Aunque también está disponible en camel.

Abrigo acolchado de Lefties. / lefties

A la hora de combinarlo, siempre puedes jugar con unos vaqueros, un jeryse beige y unas deportivas. Sería la opción informal y con la que te sentirías cómoda. Pero, ¿y si apuestas por ese vestido boho con estampado en tonos tierra y largo midi que tienes en el armario? Lo puedes combinar con unas botas altas, también en marrón chocolate, para alargar visualmente la figura.

Abrigo acolchado de Lefties. / lefties

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el abrigo acolchado de Lefties tiene un precio de 39.99 euros.

Ref: 5804/306/700