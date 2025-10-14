Adiós, frío: Esta chaqueta de punto de Zara cómoda y calentita te salva todos los looks abrigados con vaqueros.

Estábamos deseando que bajasen las temperaturas para poder apostar, por fin, por piezas de abrigo que llevan meses y meses en nuestro fondo de armario. Toca despojarse de blusas y camisetas para empezar a abrazar los jersés finitos en tendencia que mejor quedan con unos vaqueros anchos y, por supuesto, es el momento de hacer de las chaquetas de entretiempo las auténticas protagonistas de los looks de temporada.

Ideales para llevarlas con vestidos boho, pero también con falditas midi y, por supuesto, con jeans y pantalones de vestir, las chaquetas de entretiempo que más nos gustan son las chaquetas de punto. Cómodas, celentitas y cin un punto relajado que le da mucho rollazo a cualquier estlismo, las chaquetas de punto son ideales pora decirle adiós al frñio con mucho estilo y personalidad. De entre todas las propuestas que hemos observado últimamente, esta chaqueta de punto de Zara cómoda y calentita es la que te salva todos los looks abrigados con vaqueros.

Con vaqueros y botas, así se llevan las chaquetas de punto en un look relajado

Las chaquetas de punto siempre tienen ese punto relajado que nos encanta de los looks otoñales (y también de invierno). Ese punto relajado nos invita a llevar con otras prendas que también sean fluidas, informales y cálidas. Los vestidos (sobre todo, en su versiín de punto) pueden ser una opción cómoda y versátil, pero preferimos hacer de una de las prendas más funcionales la protagonista del outfit. Sin duda, los vaqueros son perfectos para que los lleves con una chaqueta de punto, sobre todo, si la chaqueta es holgadita, de punto grueso y lago más larguita. El look lo puedes rematar con unas siempre acertadas deportivas, pero preferimos darle un punto dosmilero con unas botas altas.

Look con vaqueros, cardigan y botas altas. / @mdfhima

Juega con las proporciones : Como en la mayoría de estilismos, el secreto está en jugar con las proporciones y las texturas. Una chaqueta de punto grueso o de ochos funciona muy bien con unos vaqueros rectos y unas botas camperas o de ante, mientras que un modelo más fino, tipo cárdigan, se convierte en la opción ideal para llevar con unos vaqueros wide leg. Si la chaqueta de punto es muy oversize, la puedes llevar con unos jeans pitillo.

: Como en la mayoría de estilismos, el secreto está en jugar con las proporciones y las texturas. Una chaqueta de punto grueso o de ochos funciona muy bien con unos vaqueros rectos y unas botas camperas o de ante, mientras que un modelo más fino, tipo cárdigan, se convierte en la opción ideal para llevar con unos vaqueros wide leg. Si la chaqueta de punto es muy oversize, la puedes llevar con unos jeans pitillo. Mejor con tonos neutos : Los tonos neutros son los que dominan esta temporada, perfectos para un estilo sofisticado pero sencillo y minimalista. Puedes apostar por unos vaqueros en azul oscuro y combinarlos con un cárdigan en beige, camel, gris o crema.Si buscas un toque más otoñal, también pueden jugar con el burdeos, el verde oliva o el azul tinta.

: Los tonos neutros son los que dominan esta temporada, perfectos para un estilo sofisticado pero sencillo y minimalista. Puedes apostar por unos vaqueros en azul oscuro y combinarlos con un cárdigan en beige, camel, gris o crema.Si buscas un toque más otoñal, también pueden jugar con el burdeos, el verde oliva o el azul tinta. Nos sin complementos: Ningún estilismo está completo si no se le añaden los accesorios correspondientes. Para un estilismo relajado y fñuido como este, apuesta po un bolso cruzado en efecto piel, un cintón con una hebilla llamativa y unos pendientes y colgantes en dorado en una versií sencilla.

Gustosa y calentita, la chaqueta de punto de Zara ideal para llevar con vaqueros

Si hablamos de chaquetas de punto, solemos pensar en una versión ajustadictta, con el largo hasta la parte alta de la cadera y algún detalle (como un volantito o un ribete a contraste) que le dé un aire más elegante, sofisticado y, por qué no, romántico. Pero no todo son diseños convencionales y las chaquetas de punto también pueden tener ese punto informal y relajado que las convierten en el combo perfecto para unos jeans.

Chaqueta de punto de Zara. / Zara

Eso es justo lo que nos ha conquistado de la chaqueta de punto de Zara. De color gris y con el punti grueso, esta chaqueta se presenta en una versión holgadita. Presenta un cuello con grandes solapas que quedan superpuestas en la zona de los hombos y unos botones en gris oscuro que hacen contraste. Muy gustosa y flojita, esta chaqueta se antoja perfecta para llecarla con unos vaqueros anchitos y una camiseta más ajusta, pero también con unos jeans skinny y una blusa de cuadros. En cualquiera de las opciones, llevar unas botas en efecto ante es una opción que ni se plantea.

Chaqueta de punto de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la chaqueta de punto de Zara tiene un precio de 35.95 euros.

Ref: 6771/133/450