Lleva 24 horas en Mango y arrasa: La chaqueta de borreguito calentita y con rollazo que eleva tus looks con jeans.

Cuando pensabas que lo habías visto en todo en lo que a chaquetas de borreguito se refiere, llega un nuevo diseño que se convierte en un flechazo absoluto. Día de novedades en la mayoría de firmas, hoy encontramos una propuestas para los looks más abrigaditos que bien merece que desterremos al fondo del armario cualquiera de las chaquetas de entretiempo que configuran nuestros estilismos. Si queremos elevar a la estratosfera nuestros looks con vaqueros negros (o en deni, clásico), esta chaqueta de borreguito de Mango es la indicada.

A diferencia de otras chaquetas calentitas, la de borreguito suele mantener su base y altera poco el diseño. No es que no se sume a las tendencias, es que ella es la tendencia. Pero hay veces en las que aparece un diseño que bebe de algunas de las tendencias del momento y ahí se produce la magia. Como la que ha provocado esta chaqueta de borreguito de Mango que no lleva ni 24 horas en Mango y está arrasando. Es cómoda, calentita, versátil y queda ideal con unos vaqueros negros.

Con jeans con tachuelas y vaqueros negros, así puedes combinar tu chaqueta de borreguito

Las chaquetas de borreguito, también denominadas de doble faz, siempre son tendencia en oto/invierno. Tienen un punto rockero muy interesante y, además, son bastante calentitas. Son la alternativa perfecta a los clásicos abrigos y más fáciles de combinar en un look que un plumífero, pero, todos los combos posibles, el que tiene como protagonistas a unos jeans oscuritos nos encanta. Sobre todo, si lo que buscamos es potenciar esa estética rockera, pero con un punto lady que conceden las chaquetas de borreguito.

Con vaqueros con tachuela y en versión oversize : Una de las opciones de look es la de combinar tu chaqueta de borreguito oversize con unos jeans con tachuelas en tono gris desgastado. Debajo, puedes apostar por una camiseta blanca de algodón o un jersey de cuello vuelto en negro. Remata el conjunto con unos botines de piel con tacón medio, un bolso cruzado con cadena metálica y unos pendientes dorados pequeños.

: Una de las opciones de look es la de combinar tu chaqueta de borreguito oversize con unos jeans con tachuelas en tono gris desgastado. Debajo, puedes apostar por una camiseta blanca de algodón o un jersey de cuello vuelto en negro. Remata el conjunto con unos botines de piel con tacón medio, un bolso cruzado con cadena metálica y unos pendientes dorados pequeños. Con jeans negros y en versión cropped : Si prefieres un look un poco más pulido, puedes apostar por unos vaqueros en negro liso, sin tachueleas ni adornos. Combínalos con una chaqueta de borreguito en versión cropped y añade un jersey fino en beige, botines de ante al tono y un bolso estructurado. Remata el look con un pañuelo en pico.

: Si prefieres un look un poco más pulido, puedes apostar por unos vaqueros en negro liso, sin tachueleas ni adornos. Combínalos con una chaqueta de borreguito en versión cropped y añade un jersey fino en beige, botines de ante al tono y un bolso estructurado. Remata el look con un pañuelo en pico. Con vaqueros flares y de estilo bomber: Puedes apostar por un estilismo un poco más relajado y combinar una chaqueta de borreguito de estilo bomber con unos vaqueros negros de estilo flare, unas deportivas de estilo Samba en animal pint y una blusa blanca. Un bolso de estilo shopper combina muy bien con este look.

Cortita y oversize, así es la chaqueta de borreguito que arrasa en Mango

¿Has sentido un vuelco al corazón cuando has visto una prenda y luego un escalofrío al ver que escaseaba en la mayoría de las tallas? Justo eso nos ha pasado a nosotras al ver esta chaqueta de borreguito de Mango. Acostumbradas a otro tipo de chaquetas doble faz, en las que el marrón suele ser protagonista, este diseño nos ha conquistado, y no sólo por el color. Además de ser negra, a diferencia de otras cazadoras de este estilo, el corte no sobrepasa la cadera, sino que se queda justo donde termina el tiro del pantalón para resultar mucho más favorecedor.

Chaqueta de borreguito de Mango. / Mango

Además, el corte oversize de esta prenda también dista bastante de lo que es una chaqueta de estas características. Es oversize, sí, pero de estilo bomber. Con las mangas y el cuerpo bastante abombados, esta chaqueta se ajusta al cuerpo, pero dejando un efecto caída, algo que resulta tremendamente favorecedor. Además, el cuello es subidito, pero nos gusta en versiñon solapa para que pueda verse el borreguito, que es en color beige, a contraste con el negro.

Chaqueta de borreguito de Mango. / Mango

Con un aire ochentero muy inspirador, esta chaqueta de borreguito nos parece que queda ideal con unos vaqueros negros acampanados, pero no demasiado anchos, unos botines en negro y un jersey de cuello vuelto en negro. Para darle un toque de luz al look, puedes añadir unos aros dorados y un pañuelo estampado que se muerva entre los negros y beiges.

Chaqueta de borreguito de Mango. / Mango

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la chaqueta de borreguito de Mango tiene un precio de 89.99 euros.

Ref: 17076354