5 pantalones de vestir de Zara que te salvan el look de oficina: Son marrones, elegantes y los llevarás con botines.

Cuando pensamos en un look de oficina, la mayoría de las veces lo planteamos en base a una prenda cómoda, versátil y elegante. Podría ser un vestido, pero la prenda que atiende a esas características son unos clásicos y atemporales pantalones de vestir. Aunque los vaqueros anchos parezcan mucho más versátiles, los pantalones de vestir son igual de cómodos y mucho más elegante. De hecho, los puedes combinar tanto con una blusa como con un jersey y con unas deportivas, unas bailarinas o unos botines.

De entre todas las propuestas clásicas, esta temporada, las opciones se vuelven aún más interesante con la incorporación del marrón a las tonalidades. Cálido, elegante y sofisticado, el marrón ha conseguido desplazar al clásico negro en los looks de oficina. ¿La razón? El marrón aporta calidez, actualiza los estilismos y se integra con facilidad tanto en paletas neutras como en combinaciones más arriesgadas. Prueba de ello, estos 5 pantalones de vestir marrones de Zara que te salvan el look de oficina. Son elegantes, versátiles y los llevarás con botines.

Pantalones marrones, el must para un look de oficina

Con independecia de las tendecnias, los pantalones marrones son siempre un must de otoño (también de invierno). No sólo funcionan con los básicos más clásicos —como un jersey de cuello alto en color crema o una blusa blanca—, sino que también combinan de maravilla con tonos tendencia como el burdeos, el azul marino, el gris perla o incluso el mostaza.

La clave de su versatilidad está en su cálida neutralidad. Aportan sobriedad y permiten jugar con otras texturas como la lana, el punto o las blusas fluidas y satinadas. Además, cuando se trata de pantalones holgados (ya sea en versión palazzo o en cortes más rectos) estilizan mucho la figura y quedan ideales en un look de oficina.

Un look clásico : Puedes combinar uno pantalones de vestir marrones con un corte recto, un jersey de punto finito en color crema y unos botines conn tacón sensato en camel.

: Puedes combinar uno pantalones de vestir marrones con un corte recto, un jersey de punto finito en color crema y unos botines conn tacón sensato en camel. Un look funcional : Aapuesta por unos pantalones marrones de pinza, sueltecitos, y combínalos con una blusa oversizer en de rayas celestes, un cinturón canel y unas deportivas vintage. Puedes rematar el look con una gabardina.

: Aapuesta por unos pantalones marrones de pinza, sueltecitos, y combínalos con una blusa oversizer en de rayas celestes, un cinturón canel y unas deportivas vintage. Puedes rematar el look con una gabardina. Con los colores en tendencia : Pueds apostar por combinar unos pantalones marrones de tiro alto con un jersey burdeos de cuello alto. Puedes ramatar el look con unos botines con tacón y puntera cuadrada en burdeso. Añade un pañuelo estampado.

: Pueds apostar por combinar unos pantalones marrones de tiro alto con un jersey burdeos de cuello alto. Puedes ramatar el look con unos botines con tacón y puntera cuadrada en burdeso. Añade un pañuelo estampado. En versión cropped:Si buscan una opción más informal, puedes apostar por unos pantalones de vestir marrón en versión cropped y combinarlos con jersey blanco básco y añadirle una blazer gris clarita.

Con pespuntes

Tienen un aire setentero bastante potente, aunque el detalle que más nos gusta son los pespuntes en vertical que recorren las costuras de las perneras. Tienen el talle elevado, son ligeramente acampanados y, aunque en Zara tienen una blusa que va a juego, nosotras lo combinaríamos con un jersey crudo.

Pantalones de vestir marrones de Zara. / Zara

Disponibles desde la talla XS hasta la XL, los pantalones de vestir marrones de Zara tienen un precio de 29.95 euros.

Ref: 1478/290/700

Rectos

Si lo que quieres es un total look de oficina en marrón, con un punto muy setentero, estos pantalones son perfectos para ello. Tienen el talle elevado, pero demasiado, y son anchos, pero no wide leg. Nos gustan combinados con un jersey de cuello alto en marrón y unas botas de punta cuadrada en blanco. Puedes añadir un chalquillo en camel para generar contraste.

Pantalones de vestir marrones de Zara. / Zara

Disponibles desde la talla XS hasta la XL, los pantalones de vestir marrones de Zara tienen un precio de 25.95 euros.

Ref: 8372/315/700

Con cintura elástica

Cómodos y muy favorecedores, estos pantalones son perfectos para un look de oficina. Son anchos y muy sueltecitos, por lo que la caída está asegurada. Al tener la cintura elástica, se ajustan perfectamente a la cintura. Puedes combinarlos con una blusa estampada en tonos cálidos, con un jersey beige o jugar con una blusa en azul pato.

Pantalones de vestir marrones de Zara. / Zara

Disponibles desde la talla XS hasta la XL, los pantalones de vestir marrones de Zara tienen un precio de 27.95 euros.

Ref: 2298/220/700

Satinados y cropped

Para un look de oficina también puedes apostar por unos pantalones en versión cropped, pero que sean un poco mñas elegantes. Satinados, estos pantalones son perfectos para un look de oficina más causal, pero con un punto elegante. Nos gusta con un jersey de cuello vuelto en color arena y unos botines a tonos.

Pantalones de vestir marrones de Zara. / Zara

Disponibles desde la talla XS hasta la XL, los pantalones de vestir marrones de Zara tienen un precio de 49.95 euros.

Ref: 7977/823/700

Acampanados

Siempre hay una opción que presenta unas perneras con un bajo acampanado que recuerdan a los diseños que se llevaban en los 70. De corte flare, estos pantalones marrones son ideales para un look de oficina en el que quieras jugar con los tonos tierra o incluso los mostaza, tanto en versión jersey como en una blusa.

Pantalones de vestir marrones de Zara. / Zara

Disponibles desde la talla XS hasta la XL, los pantalones de vestir marrones de Zara tienen un precio de 29.95 euros.

Ref: 4387/272/700