Madres e hijas se ponen de acuerdo y agotan estos pantalones anchos de terciopelo de Zara: Son elegantes, hacen tipazo y los llevarás en las fiestas.

Hay prendas que logran poner de acuerdo a generaciones enteras y que incluso generan conflicto entre madres e hijas porque ambas quieren llevarlas a la vez (¿quién no ha tomado prestada alguna pieza del armario de su madre sin que ésta lo supiera para disgusto de la progenitora?). Esta temporada, parece que el acuerdo entre madres e hijas llega de la mano de un tejido tan clásico como sofisticado: el terciopelo. Los pantalones anchos de este material, con su caída fluida y su aire retro, se han convertido en el nuevo objeto de deseo tanto para madres como para hijas. En un momento en el que buscamos prendas versátiles y con personalidad, estos pantalones sueltecitos y elegantes llegan para volver a confirmar que la elegancia no está reñida con la comodidad.

Las siluetas amplias llevan varias temporadas conquistando los armarios. En el caso de los pantalones anchos de terciopelo, su reinado es más fugaz porque destacan, sobre todo, en fechas cercanas a las fiestas. Su secreto está en ese equilibrio entre un corte favorecedor —que estiliza y alarga la figura— y un tejido que potencia un brillo discreto que emana lujoso. Por eso, no es de extrañar que tanto las madres más clásicas como las hijas más modernas hayan caído rendidas ante ellos.

Como no podía ser de otra forma, la proliferación de pantalones de terciopelo se da en Zara y este diseño en azul pato se ha convertido en el verdadero objeto de deseo esntre madres e hijas, que ya los están fichando como locas para las próximas e inminentes fiestas. Si sabes que quedan ideales con las blusitas más elegantes, no te lo pienses a la hora de ficharlos.

Pantalones de terciopelo, los aliados en los looks de fiesta y cómo combinarlos

Combinar unos pantalones de terciopelo es sencillo si nos vamos a lo clásico. Es decir, tomar como protagonistas a unos pantalones de terciopelo negro y añadirles una blusa a juego blanca. Pero no todo puede ser tirar de clásicos porque hay vida más allá de ellos. Estas son algunas posibles combinaciones con pantalones de terciopelo, aptas para madres e hijas.

Con blusa blanca : Combina unos los pantalones de terciopelo en azul (también pueden ser verdes o burdeos) con una camisa blanca satinada y unos zapatos de tacón en pico y con tacón sensato. Puedes añadirle al look un cinturón fino metalizado y unos pendientes joya. El resultado es un conjunto elegante y atemporal, perfecto para una cena navideña o un cóctel.

: Combina unos los pantalones de terciopelo en azul (también pueden ser verdes o burdeos) con una camisa blanca satinada y unos zapatos de tacón en pico y con tacón sensato. Puedes añadirle al look un cinturón fino metalizado y unos pendientes joya. El resultado es un conjunto elegante y atemporal, perfecto para una cena navideña o un cóctel. De estilo boho : Apuesta por una blusa de gasa con lazada al cuello, que puedes llevar con lazada o dejar a modo de fular, y unos botines de tacón cuadrado. Completa el look con un abrigo largo de lana y un bolso tipo clutch. Es un estilismo relajado, pero que no renuncia a la elegancia y sobriedad.

: Apuesta por una blusa de gasa con lazada al cuello, que puedes llevar con lazada o dejar a modo de fular, y unos botines de tacón cuadrado. Completa el look con un abrigo largo de lana y un bolso tipo clutch. Es un estilismo relajado, pero que no renuncia a la elegancia y sobriedad. Noche sofisticada: Si tienes un evento más especial, combina tus pantalones de terciopelo con un top lencero negro y una americana estructurada del mismo tono que los pantalones para crear un efecto total look de lo más favorecedor. Pinta tus labios de labios rojos y añade un collar corto en tonos dorados.

En azul pato y muy anchos, así son los pantalones de terciopelo de Zara que conquistan a madres e hijas

Que está agotado en varias de sus tallas y que en otras queden pocos modelos sólo puede significar una cosa, estos pantalones anchos de terciopelo de Zara son una oda al buen gusto. Se trata de un diseño con tiro alto (el corte más ideal para alargar la figura y marcar la cintura), con perneras anchas que caen con con bastante vuelo y fluidez hasta el suelo. El color, un azul pato profundo y sofisticado, aporta ese punto original que los diferencia del clásico negro o de los súper en tendencia marrón y burdeos.

El resultado son unos pantalones que favorecen, hacen tipazo, rejuvenecen cualquier look y se convierten en la prenda estrella de de las próximaa fiestas. Su versatilidad (cuando pasen las fiestas los podrás llevar con botines y abrigo) es otra de las claves que hace que madres e hijas se pongan de acuerdo con esta prenda.

Pantalones de terciopelo de Zara. / Zara

Pantalones de terciopelo de Zara. / Zara

Pantalones de terciopelo de Zara. / Zara

Pantalones de terciopelo de Zara. / Zara

Disponibles desde la talla XS hasta la XL, los pantalones anchos de terciopelo de Zara tienen un precio de 39.95 euros.

Ref: 9082/632/538