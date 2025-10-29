Recién llegados a Zara: Los jerséis burdeos y finitos más bonitos para llevar con vaqueros grises en un look todoterreno.

Versátil, cómodo y siempre favorecedor, el jersey finito es esa pieza que se adapta a cualquier contexto y que resuelve fácilmente los looks de entretiempo. Ni demasiado grueso ni excesivamente ligero, el jersey de punto fino es perfecto para llevarlo con vaqueros anchos, pantalones de vestir e incluso faldas, todo depende de los complementos con los que lo combinemos (incluido abrigo y calazado). Como es un básico indispensable, esta temporada, las firmas han apostado por reinterpretar este básico en múltiples versiones, pero hay una tonalidad que destaca por encima de todas: el burdeos.

El burdeos se ha coronado como uno de los colores estrella de la temporada, junto con el marrón. Lejos de ser un tono exclusivo de looks sofisticados, su versatilidad permite adaptarlo tanto a look de oficina como a estilismos más relajados. Pero, si hay una combinación que ha conquistado a las más estilosas y que nos encanta, esa es la del jersey burdeos con vaqueros grises. Dos tonos neutros que, juntos crean un contraste equilibrado, actual y elegante.

El burdeos aporta calidez, mientras que el gris añade ese punto urbano y desenfadado que hace que el look funcione tanto para el día como para la noche. Por eso han saltado nuestras alarmas de estilo al ver los recién llegados a Zara, unos jerséis burdeos y finitos que son preciosos y quedan ideales con vaqueros grises en un look todoterreno.

Con detalles en flor

La mayoría de los jerséis que son tendencia esta temporada se presentan en versión lisa, aunque hay algunas excepciones. Además de los rombos, que pisan bastante fuerte esta temporada, hay elementos y detalles que hacen que los jerséis sean mucho más especiales. Es lo que le ocurre a este jersey burdeos, que presenta unas flores en 3D que recorren la prenda desde un hombro hasta el otro extemo de la cinturilla. Es un diseño original y elegante que puedes llevar con unos jeans grises de corte recto.

Jersey burdeos de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el jersey burdeos finito de Zara tiene un precio de 35.95 euros.

Ref: 9874/110/681

Con el cuello en pico

No hay nada más básico que un jersey con el cuello en pico. Además de ser un básico, este detalle resulta de lo más favorecedor porque alarga el cuello y estiliza la figura. De color burdeos más sintenso, este jersey es ideal para llevarlo con unos vaqueros gries bastante anchitos y con el tiro elevado. Puedes añadir un cintuón con maxihebilla que enmarque la cintura.

Jersey burdeos de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el jersey burdeos finito de Zara tiene un precio de 29.95 euros.

Ref: 1509/002/681

Tipo polera y con bolsillo

Este diseño se presenta todavía en un burdeos más oscuro. Al ser en versión polera, el detalle de losc cuello y los botones le da un airme muy formal que encaja con la esética college. A la hora de combinarlo, nos gusta con unso jeans de estilo carrot y unos mocasines o bailarinas.

Jersey burdeos de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el jersey burdeos finito de Zara tiene un precio de 27.95 euros.

Ref: 5536/008/606

Oversize

Siempre hay que tener un jersey oversize en el amario para los días más frescos. En el caso de este diseño de color burdeos, nos encontramos con una prenda con el cuello a la caja, las costuras de los hombros más caídas y la cinturilla elástica a la altura de la cadera. Queda bien con cualquier corte denim, pero nos gusta con unos vaqueros grises más ajustaditos y unas botas altas.

Jersey burdeos de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el jersey burdeos finito de Zara tiene un precio de 29.95 euros.

Ref: 2142/161/681

De estilo polera

Es similar a la anterior propuesta de estilo polera, pero este diseño nos convence mucho más porque se presenta en una versión fluida. A la hora de combinarlo, nos planteamos unos pantalones de vestir clásicos en gris, pero con unos jeans de estilo boyfriend nos parece un look mucho más fresco y juvenil.

Jersey burdeos de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el jersey burdeos finito de Zara tiene un precio de 25.95 euros.

Ref: 2142/271/681