Colas en Mango por este jersey de plumas elegante que las más estilosas llevan con pantalones anchos y botines.

De todas las prendas que podrían destacar esta temporada, la que parece estar triunfando es el jersey elegante. Sí, un simple jersey. Pero no uno cualquiera. Ahora que las tendencias nos invitan a buscar prendas en las que la comodidad sea la protagonista, pero sin renunciar al estilo, los jerséis básicos han dejado de ser una prenda meramente funcional para convertirse en las protagonistas de los estilismos más estudiados. Dar con una prenda cómoda que consigue elevar un look configurado con otra prenda básica, como pueden ser los pantalones de vestir, es un hallazgo por el que merece la pena hacer cola..

Los jerséis siempre han sido sinónimo de día de frío y poco tiempo para pensar en qué ponerse. Sin embargo, las firmas han sabido reinterpretar este básico, dándole una vuelta de sofisticación. Esta temporada, podemos decir que el punto se viste de gala y ofrece texturas más ricas, detalles más estudiados y siluetas que se adaptan al cuerpo de forma elegante. Así, esta prenda se ha convertido en una aliada tanto para un look de oficina como para un evento un poco más especial

El nuevo jersey de plumas de Mango, por el que ya hay colas kilométricas porque está causando sensación, lo demuestra a la perfección. Es el claro ejemplo de cómo una prenda sencilla puede adquirir un aire de alta costura si se le añaden los detalles adecuados. Lo bueno del jersey es que queda ideal con unos pantalones de vestir y unos botines, lo malo es que se está agotando en muchas de las tallas.

Las claves para que un look con jersey y pantalones de vestir sea elegante

Combinar un jersey con unos pantalones de vestir es bastante sencillo. Que se haya convertido en el look oficial del otoño/invierno y muchas le hayamos colagado el cartel de uniforme de la temporada nos hace bastante sencillo combinar ambas prendas. Pero, ¿qué ocurre cuando queremos subir de nivel el estilismo? Atenta, estas son las claves para combinar un jersey con unos pantalones de vestir en un look elegante.

Equilibrio entre las prendas : A la hora de combinar unos pantalones de vestir con un jersey, la primera regla es jugar con la proporción y el equilibrio. Si el jersey tiene volumen o algún detalle llamativo —como plumas, bordados o texturas—, el pantalón debe ser más sobrio, preferiblemente de corte recto o palazzo, para estilizar la silueta. El tiro alto ayuda a alargar las piernas y a crear una línea continua que resulta muy favorecedora.

: A la hora de combinar unos pantalones de vestir con un jersey, la primera regla es jugar con la proporción y el equilibrio. Si el jersey tiene volumen o algún detalle llamativo —como plumas, bordados o texturas—, el pantalón debe ser más sobrio, preferiblemente de corte recto o palazzo, para estilizar la silueta. El tiro alto ayuda a alargar las piernas y a crear una línea continua que resulta muy favorecedora. Los tejidos y complementos : También es importante cuidar los tejidos. Un pantalón de lana o crepé siempre aportará más empaque que uno de algodón. Combinarlo con un jersey de punto fino o con detalles sofisticados crea un contraste elegante y actual. Los accesorios también tienen mucho que decir. Unos botines de tacón medio o unos tacones kitten heel acabados en punta son el toque final que transforma el look.

: También es importante cuidar los tejidos. Un pantalón de lana o crepé siempre aportará más empaque que uno de algodón. Combinarlo con un jersey de punto fino o con detalles sofisticados crea un contraste elegante y actual. Los accesorios también tienen mucho que decir. Unos botines de tacón medio o unos tacones kitten heel acabados en punta son el toque final que transforma el look. Detalles que importan: Un jersey puede ser tan elegante como una blusa si se siguen algunos pequños trucos. Doblar ligeramente las mangas, añadir una camisa blanca asomando por debajo o jugar con los complementos puede marcar la diferencia.

De plumas y negro, así es el jersey de Mango por el que hacen cola

El jersey en cuestión es una auténtica joya de entre todas las novedades de Mango (verdad, verdadera). De color negro y confeccionado en punto suave, presenta un cuello a la caja y mangas rematadas en puño, lo que aporta estructura al diseño. Pero su verdadero encanto está en el detalle que recorre toda la prenda: unas delicadas plumas de avestruz que le otorgan un movimiento sutil y un aire de sofisticación bastante potente (no sabemos por qué, pero las plumas nos recuerdan al movimiento de na bailarina).

Jersey de plumas de Mango. / Mango

A la hora de combinarlo, el éxito está garantizado si lo llevas con unos pantalones de vestir negros de corte palazzo y tiro alto, que estilizan y alargan la figura. Añadir una blusa blanca bajo el jersey, dejando que el cuello y los puños asomen —al más puro estilo Rachel Green en Friends—, es un truco de estilo que funciona de maravilla (alarga bastante el cuello). Para rematar, unos zapatos de tacón sensato o unos botines acabados en punta completan un look que desprende elegancia y no necesita mucho más para que con él te conviertas en la mejor vestida.

Jersey de plumas de Mango. / Mango

No es de extrañar que se formen colas en Mango para hacerse con él porque es cómodo, favorecedor y con ese toque de glamour que transforma cualquier conjunto, este jersey promete convertirse en el nuevo objeto de deseo del invierno.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el jersey de plumas de Mango por el que se forman colas tiene un precio de 49.99 euros.

