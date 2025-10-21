Acaba de llegar a Zara y ya es el jersey más elegante y coqueto de todo el otoño: Sustituye a las blusas y lo llevarás con falda.

En nuestra mente, hay determinadas prendas que están configuradas para plantear estilismos más informales, más funionales o más todoterreno. Durante el otoño/invierno los jerséis calentitos, en todas sus variantes, se convierten en esa prenda funcional con la que mantenernos abrigadas sin mucho esfuerzo. Pueden tener un punto sofisticado, pero para que suba de nievl nuestro look con vaqueros y jersey finito tenemos que añadirle algún elemento, como puede ser un collar o un pañuelo. Eso no ocurre con las blusas que, a pesar de ser funcionales, también tienen un punto bastante elegante (y socorrido) para llevarlas con vaqueros, pantalones de vestir y, por supuesto, faldas.

Esas prendas que en nuestra mente sólo funcionan en estilismos informales, hay veces que nos sorprenden y eso es justo lo que acaba de pasar con el jersey recién llegado a Zara. Con un diseño muy elegante, romántico y especial, este jersey se ha convertido ya en uno de los más sofisticados de la temporada, rompiendo por completo cualquier idea preconcebida que teníamos de los jerséis. El diseño es tan elegante y especial, que ya se ha convertido en el jersey perfecto para hacer match con las faldas más sofisticas y sustituir a las blusas.

Con encajes y de mangas cortas, así es el jersey de Zara que sustituye a las blusas en tus looks con falda

Es hablar de jerséis y pensar, automáticamente, en esa prenda de lana calentita y gustosa que te pones los días más fríos del invierno. Hay opciones de punto que también funcionan y quedan bastante bien el estilismos un poco más formales. Lo que no te planteas es que un jersey se pueda convertir en el sustituto de las blusas más elegantes. Para conseguirlo, el jersey debe tener algún que otro detalle que lo haga destacar.

Un estampado especial : Olvídate del animal print, cuando hablamos de estampado nos referimos a algo más sutil y elegante. Unas flores, que pueden ser en formato 3D o bordad, pueden marcar la diferencia entre un jersey anodino y uno muy sofisticado.

: Olvídate del animal print, cuando hablamos de estampado nos referimos a algo más sutil y elegante. Unas flores, que pueden ser en formato 3D o bordad, pueden marcar la diferencia entre un jersey anodino y uno muy sofisticado. Algún detalle joya : Ya sea en el jersey en sí o detalles como los puño, los apliques en pedrería siempre le dan un aire bastante elegante a cualquier jersey, sobre todo, si es en colores como el azul, el gris o el negro y también en alguna tonalidad pastel.

: Ya sea en el jersey en sí o detalles como los puño, los apliques en pedrería siempre le dan un aire bastante elegante a cualquier jersey, sobre todo, si es en colores como el azul, el gris o el negro y también en alguna tonalidad pastel. Un cuello con encajes: Los cuellos llamativos, ya sean de estilo victoriano o de babero, siempre le dan un plus a cualquier jersey y si, además, incluye algún detalle como un encaje, mucho mejor.

Jersey de Zara. / Zara

En el caso del jersey de Zara, lo primero con lo que marca la diferencia es con las mangas. Se trata de un diseño con mangas cortas y abullonadas que recuerdan mucho a los jerséis que llevaba Lady Di en los 80-90. De un color gris muy oscuro, el jersey presenta un tejido de canalé que hace que la prenda se ajuste a la figura, aunque lo que más nos gusta de a prenda es su cuello. Ya hemos dicho que se llevan los cuellos llamativos y en este jersey es muy representativo. Se trata de un cuello de babero que, en lugar de ser en tela de camisa es en formato encaje. Un detalle muy romántico que encaja a la perfección con la estética coquette.

Jersey de Zara. / Zara

A la hora de combinar el jersey, siempre puedes apostar por unos pantalones de vestir negros con el tiro bastante elevado y las perneras anchos para equilibrar la silueta. Unos jeans oscuritos con unas bailarinas también dan buen resultado, aunque nuestra opción preferida es con una falda midi plisada, sobre todo, si es un rosa.

Jersey de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XSL, el jersey elegante de Zara tiene un precio de 35,95 euros.

Ref: 2142/220/401