Zara tiene los pantalones de vestir cómodos, elegantes y versátiles alternativos a un conjunto de punto calentito.

Lo sentimos, no hay manera de que volvamos a ponernos un vestido cuando bajan las temperaturas. Sí, hay diseños ideales, bastante cómodos y apetecibles, pero las tendencias han hablado y son los pantalones de vestir los reyes indiscutibles del street style. Sobre todo, cuando se trata de plantear un estilismo cómodo y calentito, que es cuando entran en acción los jerséis finitos. Juntos, los pantalones de vestir y los jerséis, han creado un tándem perfecto que sólo ha podido verse intimidado por la aparición de los conjuntos de punto.

Cómodos, versátiles y bastante socorridos, los conjuntos de punto parecen no tener competidor y se convierten en el uniforme de la temporada. Cuando parecía que a los pantalones de vestir les tocaba despedirse del reinado en favor de los pantalones de punto, llega este diseño de Zara para convertirse en la alternativa perfecta a cualquier total lool en punto.

Pantalones de vestir de Zara.

Parecen de punto, pero son de vestir, así son los nuevos pantalones de Zara

Lo primero que nos llama la atención de estos pantalones de vestir es que parecen de punto, pero que el tejido no nos lleva a error. Se trata de un tejido estructurado y bastante gordito, que emula ligeramente al tweed, pero en una versión más sueltecita y con más caída. A diferencia de otras propuestas de pantalones de vestir, estos no cuentan con un botón central, sino que se ajustan con una cremallera lateral e invisible, quedan perfectamente ajustados al cuerpo.





Para contrarrestar la ausencia de botón, los pantalones cuentan con dos bolsillos estructurados en los laterales que sí presentan un llamativo botón en dorado. Este botón también está presente en el chaleco a juego con el que cuenta la prenda. Con el tito bastante elevado y las perneras sueltas y rectas, estos pantalones tienen cierto aire retro y son bastante más versátiles que un conjunto de punto.

A la hora de combinarlos, puedes jugar con el challeco y aposatr po run jersey de cuello alto beige clarito, en negro o incluso en gris. Si quieres un aire un poco diferente, apuesta por un jersey en burdeos, en mostaza o en teja.





Disponibles desde la talla XS hasta la XL, los pantalones de vestir de Zara tienen un precio de 25,95 euros.

Ref: 5039/216/064