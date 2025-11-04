El conjunto de punto de Zara elegante y con efecto tipazo por el que las estilosas sustituyen sus vestidos de fondo de armario

Noviembre llega con más novedades al catálogo de Zara y, de nuevo, la comodidad ocupa un papel protagonista. Así, durante el transcurso de la recta final del año y con los continuos cambios de tiempo propios del otoño, pocos looks de diario funcionan tan bien como los conjuntos de punto. Elegantes y sofisticados, permiten crear un outfit favorecedor para diversas ocasiones, que van desde una mañana de oficina hasta una tarde disfrutando del alumbrado navideño para el que ya solo faltan unas pocas semanas.

Conjuntos de pantalones holgados y chaquetas, ideales para lucir con unos botines de tacón o zapatillas; y combinaciones de falda y jersey holgado ofrecen así un panorama muy variado. Además, en la mayoría de los casos, se presentan en los colores tendencia de la temporada, como el verde oliva, el negro o las tonalidades terrosas; consolidándose así como una alternativa fácil de combinar.

Del mismo modo, se trata de ese 'aliado' perfecto para vestirse rápidamente y sin mucha complicación. Por ello, en Zara seleccionamos uno de los modelos más favorecedores de la temporada y por el que las más estilosas ya están sustituyendo sus vestidos de fondo de armario. A continuación, vemos cómo es este total look elegante y efecto tipazo.

Elegante y efecto tipazo: así es el conjunto de punto de Zara

Conjunto de punto de Zara / Zara

El conjunto de Zara está formado por un jersey de punto, llamativo por su cuello con solapa, y una falda midi con cintura elástica y confeccionada en el mismo tejido. Así, es una alternativa perfecta para lucir con en días de lluvia con unas botas de caña alta, ya sean de tacón alto o bajo, y crear un outfit sencillo, equilibrado y sin perder ese aire de comodidad que marca un estilo propio.

Jersey de punto de Zara / Zara

Se trata de ese look infalible, que puede triunfar a cualquier hora del día y en todo tipo de circunstancias; desde una mañana de trabajo hasta una cena navideña. Además, las mangas del jersey son muy características: anchas y por debajo de los codos. De esta forma, le dan un toque diferencial en un momento en el que arrasan las prendas holgadas

Falda de punto de Zara / Zara

En cuanto a la falda, el estilo midi está de máxima tendencia, como una opción que visualmente alarga la figura y permite lucir esas botas altas o mocasines recién comprados. Además, junto al jersey que la acompaña, se convierte en la base ideal para construir un look de varias capas sin perder un ápice de sofisticación y funcionalidad. Así, se puede combinar por ejemplo con una chaqueta bomber, un abrigo largo o una cazadora de ante oversize.

Conjunto de punto de Zara / Zara

Precio: 29,95€ (jersey); 25,95 (falda)

Referencia: 2756/141/081 (jersey); 2756/142/081 (falda)