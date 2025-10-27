Raquel Amaro, cirujana capilar: "Con el frío el pelo se vuelve apagado y quebradizo, hay que hidratar en profundidad con champús suaves y nutritivos"

El cambio de estación hace que el cabello se vuelva más áspero y quebradizo y se caíga con más frecuencia.

Con nuestro cabello es imposible vivir una tregua y poder presumir de melenaza. Con la llegada del frío, muchas notamos como el pelo comienza a perder fuerza, brillo e hidratación, mostrando un aspecto poco saludable. A pesar de que pensamos en el verano como el principal enemigo capilar, hay estaciones en los que la problemática cambia, pero no desaparece. En los meses más fríos, por ejemplo, la exposición a temperaturas excesivamente elevadas (secadores y herramientas de peinado) y bajas, puede afectar negativamente al cabello en diferentes aspectos, con independencia de los cuidados específicos que llevemos a cabo.

“El frío puede producir vasoconstricción en los vasos del cuero cabelludo, reduciendo el flujo sanguíneo que nutre los folículos pilosos y provocando que lleguen menos nutrientes al cabello. Esto se traduce en que el pelo se vea más apagado, quebradizo o incluso que aumente la caída", adelanta la doctora Raquel Amaro Silva, cirujana capilar del Hospital Capilar. "Además, también puede empeorar su aspecto al afectarse la humedad del mismo y alterar la cutícula, dando como resultado un cabello más seco y encrespado”, añade la doctora Raquel Amaro Silva.

Además de los cambios capilares que trae consigo el cambio de estación, la caída del cabello es otro de los problemas a los que nos enfrentamos estos días. Muchos expertos recomiendan pasar por la peluquería para sanear el caballo cuando empieza a producirse esta caída estacional (sin pensar que mientras más cortemos, más nos va a crecer) y prestar especial atención a la frecuencia de los lavados. "Es importante lavar el cabello con productos suaves y sin sulfatos agresivos, además de realizar masajes capilares para estimular la circulación del cuero cabelludo y evitar el calor excesivo o los peinados muy tirantes", añade la doctora María del Carmen Soto, cirujana capilar también en el Hospital Capilar. Ambas expertas ahondan en la problemática del cambio de estación para nuestro pelo, siendo la caída capilar una de los principales preocupaciones, y dan las claves para cuidarlo.

Los masajes capilares estimulan el crecimiento del pelo porque se reactiva la circulación. / M. G.

Si vas a llevar gorro, que sea de lana

El frío, en conjunto con los contrastes térmicos derivados del uso excesivo de secadores y de la calefacción en esta época, pueden afectar a la humedad del cabello. Por ejemplo, el aire seco de la calefacción reduce la humedad y puede alterar la barrera cutánea del cuero cabelludo, aumentando la sequedad o provocando el incremento de producción de grasa de forma reactiva.

“Es importante reforzar la hidratación mediante el uso de champús suaves y nutritivos, así como usar mascarillas o sérums capilares. En el cuero cabelludo, además, se pueden aplicar lociones calmantes o hidratantes específicas para evitar la sequedad sin engrasar”, explica la doctora Raquel Amaro Silva.

Los expertos desaconsejan el uso muy frecuente de gorros, pero si lo vas a hacer, que sea de tejidos naturales y transpirables. / pexels

Por otro lado, también hay que prestar atención al uso de los gorros. Según explica la doctora Amaro Silva, "los mejores son aquellos que están fabricados a partir de tejidos naturales y transpirables, como lana, algodón o mezclas de seda, porque permiten que el cuero cabelludo respire".

"En cambio, los tejidos sintéticos, como el poliéster, pueden retener humedad e incrementar la sudoración, favoreciendo que se altere el equilibrio del cuero cabelludo. Esto puede dar lugar a mayor apelmazamiento en raíces y sequedad en puntas, así como generar irritación o caspa”, sostiene la doctora de Hospital Capilar.

La caída estacional, un proceso natural que forma parte del ciclo del cabello

Además de la problemática típica de las estaciones más frías, con la llegada del otoño muchas empezamos a notar un aumento en la caída del cabello y, por ende, a preocuparse por ello. Sin embargo, muchas no sabemos diferenciar si realmente se trata de una caída estacional al uso, o si puede ser un problema mayor. "Se trata de un fenómeno natural y está relacionada con el ciclo de crecimiento del cabello, influido por factores hormonales, ambientales y genéticos. Generalmente, la caída es más notoria en otoño y, en menor medida, en primavera”, expone la doctora María del Carmen Soto.

La caída estacional es un proceso natural, pero puede minimizarse con una dieta equilibrada, deporte y el uso de champús naturales. / M. G.

Según explica la doctora, esta caída se debe a dos motivos

La exposición solar : "Los cambios en la exposición solar es uno de los principales motivos de esa acusada caída. En verano hay mayor exposición, lo que puede prolongar la fase de crecimiento, denominada anágena, y luego, al disminuir la luz solar en otoño, más cabellos entran en fase de caída, llamada telógena.

: "Los cambios en la exposición solar es uno de los principales motivos de esa acusada caída. En verano hay mayor exposición, lo que puede prolongar la fase de crecimiento, denominada anágena, y luego, al disminuir la luz solar en otoño, más cabellos entran en fase de caída, llamada telógena. Los ciclos biológicos: "Aunque en los humanos es más sutil, esta caída también puede deberse a los ciclos biológicos similares a la muda estacional en algunos mamíferos", expone la doctira Soto.

Menos estrés, una dieta saludable y estimulación capilar

Nos encantaría que hubiera una solución mágica y que el pelo se nos dejase de caer desde ya, pero, como explica la doctora Soto, "la caída estacional no se puede evitar completamente". Para minimizar el impacto, la especilista en cirugía capilar recomienda seguir algunas estrategias.

Las ampollas y lociones anticaída son un plus a los champús fortificantes. / pexels

Seguir una buena alimentación : "Una nutrición adecuada, rica en hierro, zinc, biotina, omega-3 y proteínas; unida al uso de suplementos específicos, si hay deficiencias y siempre bajo supervisión médica, son la clave para minimizar esa caída estacional desde dentro", explica la especialista.

: "Una nutrición adecuada, rica en hierro, zinc, biotina, omega-3 y proteínas; unida al uso de suplementos específicos, si hay deficiencias y siempre bajo supervisión médica, son la clave para minimizar esa caída estacional desde dentro", explica la especialista. Estimulación capilar y productos naturales : Además, recomienda "realizar masajes capilares para estimular la circulación del cuero cabelludo y utilizar champús suaves y sin sulfatos agresivos" dentro de una rutina de higiene capilar saludable.

: Además, recomienda "realizar masajes capilares para estimular la circulación del cuero cabelludo y utilizar champús suaves y sin sulfatos agresivos" dentro de una rutina de higiene capilar saludable. Adiós a las herramientas de peinado : Al igual que otros expertos en salud capilar, la doctora Soto desaconseja el calor excesivo con herramientas de peinado y evitar los peinados muy tirantes.

: Al igual que otros expertos en salud capilar, la doctora Soto desaconseja el calor excesivo con herramientas de peinado y evitar los peinados muy tirantes. Reducir el estrés: El estrés también es un factor que influye en esa caída capiltar y por eso la doctora Soto recomienda canalizarlo a través de la actividad deportiva.

Masajes capilares y el uso de ampollas, un sí rotundo

Además de seguir una correcta alimentación, reducir el estrés con actividad física y utilizar productos naturales, la doctora María del Carmen Soto también da una serie de recomendaciones que podemos llevar a cabo en casa y así ayudar a minimizar el impacto de la caída del pelo en otoño. Eso sí, estas recomendaciones son sólo para cabellos que sufren la caída estacional.

Un par de veces a la semana es recomendable realizar un masaje capilar para estimular el crecimiento del cabello. / pexels

El champú, tu aliado : La especialista recomienda, además de usar un champú natural sin sulfatos, apostar por un poducto que sea fortificante o anticaída. Para saber si un champú es fortificante, debes fijarte en si entre sus ingredientes se encuentra la cafeína, la biotina o la arginina, entre otros.

: La especialista recomienda, además de usar un champú natural sin sulfatos, apostar por un poducto que sea fortificante o anticaída. Para saber si un champú es fortificante, debes fijarte en si entre sus ingredientes se encuentra la cafeína, la biotina o la arginina, entre otros. Utiliza productos estimulantes : Puede que aplicar un champú y una mascarilla fortificantes se te quede corto, así que puedes aplicar ampollas o lociones estimulantes. "Funcionan bien las que tienen aminexil, placenta vegetal o niacinamida", recomienda la doctora Soto.

: Puede que aplicar un champú y una mascarilla fortificantes se te quede corto, así que puedes aplicar ampollas o lociones estimulantes. "Funcionan bien las que tienen aminexil, placenta vegetal o niacinamida", recomienda la doctora Soto. Estimulación capilar : Uno de los factores que mejor ayuda a motivar el crecimiento capilar son los masajes en el cuero cabelludo porque reactivan la circulación, por eso la doctora Soto recomienda realizarse masajes capilares unas 2-3 veces por semana.

: Uno de los factores que mejor ayuda a motivar el crecimiento capilar son los masajes en el cuero cabelludo porque reactivan la circulación, por eso la doctora Soto recomienda realizarse masajes capilares unas 2-3 veces por semana. Añade suplementos : "Puedes incorporar suplementos nutricionales si hay evidencia de deficiencia", aconseja la experta en salud capilar, María del Carmen Soto.

: "Puedes incorporar suplementos nutricionales si hay evidencia de deficiencia", aconseja la experta en salud capilar, María del Carmen Soto. Evita hábitos nocivos: Todo agente externo y artificial que altere nuestro propio cabello conlleva su deterioro y una de las consecuencias es la caída capilar, por eso, la cirujana capilar recomienda "no abusar de coloraciones, alisados, ni productos agresivos".

Consejos para tener una buena salud capilar en invierno

No sólo la caída estacional es el principal enemigo del cabello en las estaciones de otoño/invierno. El cabello se cae, sí, pero también se vuelve seco y quebradizo y llega incluso a perder su brillo natural. La doctora Raquel Amaro da sus propias recomendaciones para tener una buena salud capular en otoño e invierno.

Es fundamental lavar el pelo con agua fría o tibia para cerrar la cutícula, proteger el cabello y que tenga más brillo. / pexels