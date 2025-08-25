Carlos Morales, dermatólogo: "Cada vez más personas aplican acondicionador en las puntas antes y después del champú; y esta es la razón"

Lucir una melena bien cuidada es el sueño de muchas mujeres. Sin embargo, esto no siempre es tan sencillo; menos aún, si tenemos en cuenta los pequeños hábitos cotidianos que, por más que parezcan carentes de importancia, dañan la fibra capilar. Independientemente de cómo nos afecte el verano, debido a la exposición solar, el cloro de las piscinas o al aumento de la frecuencia en los lavados, permanecer con el pelo mojado durante mucho tiempo es algo que los expertos desaconsejan rotundamente.

"El cabello es poroso, así que cuando absorbe agua se hincha y es más propenso a romperse", explica el Dr. Carlos Morales, dermatólogo y divulgador en redes sociales. Mediante un vídeo que ha compartido en su perfil de Instagram, el experto analiza algunas de las cuestiones fundamentales para el cuidado de la melena. Especialmente últil en el caso de aquellas que tengan el pelo largo.

En este sentido, hay que tener en cuenta el empleo de ciertos productos como las mascarillas hidratantes o acondicionadores, capaces de reparar el daño ocasionado y la pérdida de fuerza; así como también el buen uso del secador de pelo que, pese a todo, no tiene por qué suponer un perjuicio para el cuidado capilar. A continuación, vamos a ver algunas recomendaciones y trucos con los que garantizar el bienestar de nuestro pelo después del lavado.

Dormir con el pelo mojado: un error común que pasa factura

"Dormir con el pelo mojado de forma habitual es lo peor que puedes hacer: más fricción, más rotura y más daño", añade Morales. Efectivamente, son numerosos los expertos que informan sobre los muchos efectos negativos que conlleva. Así, el también dermatólogo Antonio Burgos Rueda especifica en su página web que esta costumbre "puede provocar problemas como mayor sensibilidad capilar y aumento de la porosidad en la superficie capilar; inflamación del cuero cabelludo por la humedad; caspa; enredos y nudos en el pelo; así como dolores de cabeza y resfriados".

Por lo tanto, lo mejor que podemos hacer es seguir unas sencillas pautas durante y después del lavado, que sean adecuadas para asegurar la buena salud capilar:

En primer lugar, es preciso tener en cuenta que el cabello mojado es más delicado y propenso a romperse . Por ese motivo, no es aconsejable cepillarlo en la ducha.

. Por ese motivo, no es aconsejable cepillarlo en la ducha. Una vez fuera, lo primero que recomiendan los expertos es envolverlo en una toalla para que absorba la humedad. No debemos frotar, ya que esto solo produciría encrespamiento, enredos y, en el peor de los casos, roturas.

para que absorba la humedad. No debemos frotar, ya que esto solo produciría encrespamiento, enredos y, en el peor de los casos, roturas. Después, podemos cepillarlo con un peine de dientes anchos para desenredarlo y evitar su caída.

para desenredarlo y evitar su caída. Finalmente, el empleo de secador es clave. Lo mejor es ponerlo a temperatura ambiente, que no esté muy caliente, y sin demasiada intensidad. En este sentido, algunos estilistas aconsejan terminar el proceso con el "modo frío" para sellar bien las puntas.

¿Cuál es la forma correcta de usar el secador de pelo?

"Hay algo que muchos no saben", prosigue el Dr. Morales. "Estudios científicos sugieren que, en muchos casos, es mejor secar el cabello con el secador a temperatura ambiente que dejarlo secar al aire libre. Especialmente, en pacientes con el cabello largo". Esta afirmación rompe radicalmente con una de las ideas más extendidas sobre el cuidado capilar.

Sin embargo, tiene una explicación muy sencilla. Lo que daña realmente el pelo es el exceso de calor, pero utilizar el secador en frío o a una temperatura ligeramente tibia no tiene por qué suponer un efecto negativo, sino todo lo contrario. De esta forma, estaremos protegiendo a nuestro pelo de su estado más vulnerable: cuando se encuentra húmedo.

Un truco de protección extra: acondicionador antes y después del champú

/ M. G.

Por último, no hay que olvidarse de la importancia de utilizar un buen acondicionador capilar. En palabras del dermatólogo, este producto "cumple una función clave: protege la cutícula, disminuyendo la entrada de agua por esas porosidades". Teniendo esto en cuenta, se trata de una manera eficaz de evitar roturas y llegar al extremo de tener un pelo quebradizo.

"Por eso, existe una técnica que cada vez más personas usan: aplicar el acondicionador en las puntas antes y después de utilizar el champú, protegiendo así la fibra capilar durante el lavado y dándole una barrera extra para evitar que se dañe", concluye el Dr. Morales.