Carlos Carballar, peluquero: "El pelo hay que secarlo aunque sea verano para evitar la aparición de hongos"

Da igual si eres verano o invierno, seguro que estos días ya estás preparándolo todo para irte unos días a la playa o para pegarte una escapada a la piscina y huir un poco del calor. El verano es sinónimo de eso, de largas jornadas de altas temperaturas que mitigamos con los planes relajados cerca del mar. Esos planes, y descelerar un poco el ritmo que nos ha acompañado durante el año, puede llevarnos a dejar a un lado la rutina de belleza que hemos estado llevando a cabo para olvidarnos por completo de ella. Podemos relajarnos, sí (de hecho, nos lo merecemos), pero ya que hemos trabajado duro durante el año, mejor no tirar por tierra toda esa dedicación. Sobre todo, cuando se trata del pelo, que tanto sufre con la llegada del verano.

Para muchas ya forma parte del ritual estival pasar por el salón de belleza los días previos a las vacaciones y apostar por uno de los cortes de pelo más en tendencia del verano. Por un lado, se van de vacaciones con el look renovado y eso refuerza de manera positiva su autoestima, por otro, sanean el cabello y lo preparan para los daños a los que se va a enfrentar en playas y piscinas. Auqnue no sólo la sal, el sol y el cloro tienen efectos negativos sobre nuestra melena en verano. Llevar el cabello en un recogido tirante y pulido (muchas veces, mojado), no darle un golpe de secador para quitar la humedad o recurrir a técnicas de coloración bastante cuestionables son algunos de los temas sobre cuidado capilar en verano de los que hemos hablado con Carlos Carballar, peluquero y uno de los responsables del salón de belleza Sanjurjo's Secretos del Agua (C/ Constancia, 41, Sevilla). Quédate y apunta todos los trucos del experto para presumir de melenaza este verano.

Diagnóstico capilar en el salón Sanjurjo's Secretos del Agua. / Sanjurjo's Secretos del Agua

En verano hay que lavar (y secar) el pelo todos los días

El eterno debate que no parece poner de acuerdo a los expertos, pero para el que Carlos Carballar tiene solución. Al menos en verano. "Durante el año no soy partidario de lavar el cabello a diario, pero en verano, sí, porque el cuero cabelludo siempre va a tener residuos que eliminar. Sobre todo, si vamos a la playa y la piscina", explica el experto. Como el cabello ya ha estado expuesto a agresiones externas demasiado fuertes y es una zona bastante sensible, Carlos Carballar recomienda utilizar un champú suave y masajerar el cuero cabelludo en forma circular para eliminar las impurezas.

Práctica bastante habitual en verano, dejar que el pelo seque al aire libre no es una opción recomendada por el experto peluquero. "En verano estamos más relajados y hace bastante calor, pero es recomendable dar un golpe de secador a la raíz, aunque sea con aire frío para prevenir la aparición de hongos, sobre todo, si se trata de un cabello graso o muy denso", nos cuenta el peluquero. Otra práctica bastante común en verano, sobre todo, al salir del agua, es recoger el pelo en un moño, práctica que Carballar desaconseja por completo. "Hay que dejar que el cabello se oree siempre; con el cuero cabelludo húmedo proliferan las bacterias, al salir del agua hay que enjuagarlo, si es posible, y dejar que se seque antes de recogerlo", especifica el experto peluquero.

Aplicación de barros en el salón Sanjurjo's Secretos del Agua. / Sanjurjo's Secretos del Agua

Además, Carlos Carballar advierte sobre un mito bastante extendido, el de no lavarse el cabello después de haber ido a la piscina. "Muchas mujeres piensan que después de ir a la piscina sólo tienen que enjuagar su cabello porque está limpio y eso es un error. La piscina tiene cloro y hay que eliminarlo no sólo con un buen enjuague, sino con un champú suave", expone el experto.

En playa y piscina, un extra de hidratación

La sal, el sol y el cloro (sobre todo, este último) son enemigos acérrimos del pelo y por eso hay que prestarle especial atención a la hidratación del cabello en verano. "El pelo hay que hidratarlo de manera diaria en verano, siempre con el producto más adecuado para nuestro tipo de cabello. Además, a esa hidratación hay veces que es necesario añadir un aporte de nutrición porque el cabello está falto de proteínas", explica Carballar.

Hay que distinguir entre ambos conceptos para evitar aplicarnos productos con resultados erróneos. Por un lado, la hidratación hace referencia a la cantidad de agua que tenga el cabello, mientras que la nutrición se encarga de los lípidos y nutrientes que fortalecen el cabello." El cabello tiene que estar equilibrado, no puede tener un exceso de hidratación y no estar nutrido. Hay que encontrar el equilibrio entre la hidratción, la nutrición y las propteínas", explica el experto peluquero.

Tratamiento capilar en cabina. / Sanjurjo's Secretos del Agua

En base a esta premisa, Carlos Carballar recomienda un pequeño truco a sus clientas para cuando van a la playa o la pisicina. "Cuando volvamos de la playa, antes de ducharnos, aplicamos hidratación en el cabello y la dejamos actuar una hora o una hora y media. Después, enjuagamos el cabello, lo lavamos y volvemos a aplicar hidratación", aconseja el experto. "Además, en el salón tenemos dos productos que siempre recomendamos a las clientas. Por un lado, el oro líquido, que es una mezcla de aceites que aplicamos en el cabello antes de ir a la palya y la piscina para protegerlo. Por otro, la Bruma Nutritiva, que la podemos aplicar cada vez que salgamos del agua", detalla Carlos Carballar.

El mito de la camomila y las alternativas naturales para dar luminosidad al cabello

Es uno de los mitos más popularizados y extendidos, pero también uno de los más perjudiciales para el cabello, auqneu todas hayamos recurrido a la camomila en algún momento de nuestra vida. "No todos los productos naturales son buenos para el cabello y la camomila es uno de ellos porque oxida el pelo", explica el experto. Como alternativa natural esa iluminación capilar, en Sanjusjo's Secretos del Agua proponen dos coloraciones orgánicas.

Todo un reclamo entre las amantes de lo natural, estas coloraciones no sólo matizan el tono capilar, sino que aportan luminosidad, densidad, cuerpo y fuerza, por lo que no sólo es recomendable para tapar la aparición de canas. Una persona sin canas y que no quiera alterar su color puede recurrir a ellas porque son coloraciones que se adaptan al prpio color del pelo.

Barros : Se hicieron muy populares hace unos años (tanto, que hasta dicen que la Reina Letizia los tiene como coloración favorita) y no es de extrañar su éxito. Esta técnica de coloración ofrece un aspecto del cabello más salludable, no altera el color de base y es respetuoso con el cuero cabelludo. Pra llevarla a cabo, primero se realiz una desintoxicación del cabello con un champú purificante y luego se aplican los barros. Después se lava el cabello y se le aporta nutrición. "El resultado es una melena muy densa, con la raíz más levantada, muchísimo brillo y un aspecto cálido", explica Carlos Carballar.

: Se hicieron muy populares hace unos años (tanto, que hasta dicen que la Reina Letizia los tiene como coloración favorita) y no es de extrañar su éxito. Esta técnica de coloración ofrece un aspecto del cabello más salludable, no altera el color de base y es respetuoso con el cuero cabelludo. Pra llevarla a cabo, primero se realiz una desintoxicación del cabello con un champú purificante y luego se aplican los barros. Después se lava el cabello y se le aporta nutrición. "El resultado es una melena muy densa, con la raíz más levantada, muchísimo brillo y un aspecto cálido", explica Carlos Carballar. Óleos: Es una técnica completamente natural, pero su cobertura se asemeja más a la de las coloraciones convencionales. El procedimiento es similar al de los barros, pero esta coloración, además, cuenta con unos aceites que hidratan la fibra capilar y deja un acabado bastante brillante y luminoso. "Es una técnica que da mucho brillo al pelo, pero no aporta tanta densidad capilar", concluye Carballar.

Uno de los tratamientos capilares en cabina. / Sanjurjo's Secretos del Agua

Una visita a la peluquería antes y después del verano

A pesar de que los cuidados que recomienda Carlos Carballar son bastante efectivos, el experto peluquero siempre matiza y asegura que "una visita a las salón de belleza para sanear las puntas antes y después del verano es la clave para que la melena se vea sana, fuerte y bonita". Además, Carballar aconseja apostar por algún tratamiento específico, tanto para preparar el cabello para el verano como para revertir los daños una vez finalizada la estación. "Nosotros realizamos el tratamiento Luz Interior, que es un tratamiento que se raliza en cabina, con un diagnóstico previo, que hidrata en profundidad y que se intensifica con vapor ionizado", nos cuenta el experto sobre uno de los tratamientos más demandados en su peluquería.