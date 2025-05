Noelia Jiménez, peluquera y estilista: "Este verano son tendencia el bixie curly y el clavicut, dos cortes de pelo naturales, cómodos y con personalidad".

El cambio de estación, sobre todo, si se trata del verano, siempre invita a cambiar de look. Ya sea apostando por unas favorecedoras mechas con las que conseguir un punto de luminosidad extra en el cabello o recurriendo a algunos de los cortes de pelo que más se llevan. Siempre teniendo en cuenta que en verano hay que tener especial cuidado con el mantenimiento capilar (no hay que olvidar la hidratación, la protección frente el sol, la sal y el cloro y lavarlo de manera diaria), un cambio de look con el que sanear puntas y empoderar nuestro aspecto es perfecto.

En cuanto a las tendencias en cortes de pelo con las que recurrir a ese combio de look, este verano, menos es más. La estilista Noelia Jiménez, propietaria del salón de belleza que lleva su mismo nombre, se decanta por cortes naturales, con personalidad y que te hagan sentir cómoda sin renunciar al estilo. “El mejor corte es aquel que se adapta a tu ritmo de vida y realza tu belleza sin esfuerzo”, sostiene esta profesional.

Entre las propuestas que más destacarán en los próximos meses, se imponen dos cortes que combinan estilo, frescura y mucha versatilidad. "Este verano son tendencia el bixie curly y el clavicut, dos cortes de pelo naturales, cómodos y con personalidad", explica la estilista. "Ambos se adaptan a distintas formas de rostro y tipos de cabello y permiten jugar con la textura natural para conseguir un look actual sin muchas complicaciones", añade Jiménez. Este verano, la tendencia es clara, naturalidad con estilo y apostar por cortes que te acompañen durante el día sin esfuerzo y que realcen tu belleza de forma sencilla. "El mejor look no es el más elaborado, sino el que mejor se adapta a ti", comenta la experta. Con ella nos adentramos en las propuestas de cortes de pelo que más se llevan este verano y conocemos todas las claves de mantenimiento y peinado.

Bixie curly, el híbrido que arrasa

Taylor Hill con un corte de pelo bixie curly. / @taylor hill

El bixie curly es un corte híbrido entre el pixie y el bob, con un largo que roza la mandíbula o se alarga ligeramente por delante. Está pensado especialmente para cabellos rizados u ondulados y se estructura en capas suaves que aportan volumen, movimiento y ligereza. Este corte es ideal para rostros ovalados, triangulares o alargados. "Es un corte de pelo que potencia la textura natural del cabello rizado y enmarca el rostro, realzando pómulos y mirada", explica Noelia Joménez. También es una gran elección para quienes desean un estilo fresco, con carácter y sin complicaciones.

A la hora de mantenerlo y peinarlo, Noelia Jiménez hace especial hincapién en la hidratación. "Recomiendo hidratar el cabello de forma semanal con mascarillas nutritivas para evitar el encrespamiento. También se puede aplicar una espuma ligera o un activador de rizos y dejar secar la melena al aire para que los rizos queden especialmente definidos" explica la estilusta. A la hora de peinarlo, Jiménez advierte, "recomiendo desenredarlo sólo con los dedos o con un peine de púas anchas para evitar que el rizo se deshaga y siempre hacerlo con el cabello húmedo". ¿Un consejo de experta? Refrescar los rizos entre los lavados con un spray de agua y cortar el cabello cada seis u ocho semanas para mantener la forma.

Clavicut, un corte de pelo clásico en versión renovada

Selena Gómez con una versión renovada del corte de pelo clavicut. / @selenagomez

El clavicut es un corte recto a la altura de la clavícula, que puede llevarse con o sin capas según la textura del cabello. "Es un estilo limpio, versátil y muy favorecedor, ideal para quienes buscan un cambio sin arriesgar demasiado", explica la estilista y peluquera. Favorece a todo tipo de rostros y se adapta muy bien tanto a cabellos lisos como ligeramente ondulados. "Es un corte de pelo especialmente útil en melenas finas, ya que el largo y la línea recta aportan densidad visual y cuerpo", añade la experta.

A la hora de mantenerlo y peinarlo, la experta recomienda el uso de un sérum o crema de peinado "para evitar el encrespamiento". "Si quieres un efecto surfero, tan en tendencia en verano, puedes aplicar un spray de sal marina para un acabado muy natural; si no quieres recurrir a un producto ni utilizar herramientas de calor, puedes potenciar las ondas haciendo una coleta flojita con el cabello húmedo y soltarla después de media hora", recomienda la estilista. En caso de utilizar herramientas de peinado, siempre aconseja proteger el cabello con protectores térmicos. ¡Un truco de experta? Sellar las puntas con un aceite ligero o un sérum para maneter un corte pulido.