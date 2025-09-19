Noelia Jiménez, peluquera: “Cortar mucho el pelo no hace que crezca más rápido”.

Cuando llega el otoño todas tenemos el mismo planteamiento. ¿Debemos pasar por la peluquería para cortarnos el pelo? Los excesos del verano, la exposición solar, la sal y el cloro, entre otras cosas, han causado estragos en nuestra melena y estos días no tenemos el pelo como nos gustaría. Bastante más seco, áspero y con falta de brillo, el pelo nos está pidiendo ayuda y no siempre sabemos responder a sus necesidades. A veces, pensamos que su estado se debe a lavarnos el pelo a diario, pero nada más lejos de la realidad.

El daño solar es acumulativo y no frenar sus consecuencias puede acarrear que el cabello se deteriore con más facilidad. Las que no quieren cortarse el pelo piensan que aplicando un acondicionador antes y después del champú se producirá el milagro y no tendrás que pasar por la peluquería. Pero los expertos, como Noelia Jiménez, nos advierten al respecto. “Sellar las puntas abiertas de manera definitiva con un producto hidratante es imposible, hay que cortar el cabello”, nos adelanta la peluquera, con salón de belleza en Madrid y más de 30 años de experiencia.

En el otro extremo se encuentran las que se cortan el pelo con la firma convicción de que, al hacerlo, su cabello crecerá mucho más rápido. Una afirmación sin base ni evidencia que la propia Noelia Jiménez desmitifica. “Cortar mucho el pelo no hace que crezca más rápido, sólo elimina el daño y le da un aspecto más fuerte, bonito y brillante”, nos adelanta. Con ella charlamos sobre los cuidados que necesita el cabello en otoño, cuáles son las rutinas a seguir y cómo podemos mantenerlo en casa.

Un corte de pelo weavy bob. / Europa Press

Después del verano, sanear puntas y un tratamiento reparador

Es un paso que muchas se intentan saltar. Quieren mantener su larga cabellera a toda costa y se olvidan que, tras el verano, hay que sanear las puntas sí o sí. Eso no significa tener que pasar por un corte de pelo radical, sólo eliminar lo estropeado para que el cabello siga luciendo bonito y con un aspecto saludable.

“El verano deja el pelo más frágil y con las puntas abiertas. No hace falta un cambio radical, pero sí eliminar la parte más castigada. Si no se corta, la fibra sigue abriéndose y el cabello nunca se ve sano, por mucho que usemos buenos productos”, explica Noelia Jiménez.

Con independencia de si buscamos mantener el corte o, simplemente, que las puntas no estén abiertas, es recomendable acudir cada dos o tres meses a la peluquería para cortar y eliminar las puntas abiertas y evitar que la fibra se siga abriendo. A veces espaciamos demasiado los cortes de pelo y luego el daño es tan grande, que hay que cortar más de lo que teníamos en mente.

Blunt bob. / M. G.

Pero el resteo capilar del verano no acaba ahí. Los daños que el sol, la sal, el cloro o las elevadas temperaturas han causado un daño en la fibra capilar que requiere un extra de ayuda. Noelia Jiménez recomienda recurrir a alguna terapia de restauración que aporte hidratación y nutrición al cabello. “Es importante trabajar desde el interior de la fibra capilar para devolverle la elasticidad, la suavidad y el brillo al cabello”, nos cuenta la experta peluquera. Si piensas que puedes cortar sin tratar, Jiménez lo tiene claro: “Es esencial cuando el pelo viene muy deshidratado”.

Para esa primera toma de contacto con un tratamiento reparador, Noelia Jiménez también invita a no dejarse llevar por modas y acudir a la peluquería para que un experto nos asesore porque “no todos los tipos de cabello necesitan lo mismo”. No es lo mismo un cabello deshidratado, que un cabello desnutrido; el primero necesitará ácido hialurónico y el segundo un aporte de proteínas, pero eso sólo lo puede diagnosticar un especialista.

Tampoco pienses que un tratamiento es mágico y que si vas a la peluquería a hacerte un intensivo de hidratación podrás despreocuparte para siempre. Además de que el otoño tiene sus propias problemáticas, como la caída estacional o la contaminación, “un tratamiento único no repara el pelo para siempre, el cabello necesita constancia, igual que la piel”.

Butterfly hair cut. / @theresalenaforster

Después de la visita a la peluquería hay que seguir cuidando el cabello en casa

Acudir a la peluquería a sanear puntas e hidratar el cabello con algún tratamiento no hará que nuestro pelo se vea sano, bonito y con brillo. De nada sirve sanear puntas e invertir mucho dinero en tratamientos costosos si luego en casa no vamos a establecer una rutina con la que mantener ese aspecto saludable. Es como echar dinero en una hucha, pero cambiando el dinero por productos bien elegidos y el ahorro final por una melena preciosa. La clave, según Noelia Jiménez, es “mantener una rutina sencilla, pero constante”. La experta peluquera establece tres sencillos pasos.

Champú suave y nutritivo : Además de evitar usar productos con siliconas y parabenos, Noelia Jiménez recomienda apostar por un champú suave, que no dañe el cuero cabelludo ni la fibra capilar, y que, a su vez, resulte nutritivo. “Es vital después de los excesos del verano, sobre todo, si buscamos una limpieza respetuosa que no elimine los aceites esenciales que el cabello tiene de por sí”, explica la experta.

: Además de evitar usar productos con siliconas y parabenos, Noelia Jiménez recomienda apostar por un champú suave, que no dañe el cuero cabelludo ni la fibra capilar, y que, a su vez, resulte nutritivo. “Es vital después de los excesos del verano, sobre todo, si buscamos una limpieza respetuosa que no elimine los aceites esenciales que el cabello tiene de por sí”, explica la experta. Extra de hidratación : Tras el lavado, utilizaremos un acondicionador que aporte nutrición a nuestro cabello, pero una o dos veces a la semana deberemos apostar por aplicar una mascarilla. Intenta hacerlo un día que tengas tiempo porque Noelia Jiménez hace especial hincapié en el tiempo de exposición. “Debes aplicarla y dejarla actuar unos 10 minutos para que haga efecto”, aconseja. Además, para sellar esa hidratación, recomienda aplicar algún aceite o sérum. “Eso sí, no pienses que aplicar mucho producto es mejor para hidratar porque la fibra capilar solo absorbe una cantidad limitada, el exceso apelmaza”, añade la experta.

: Tras el lavado, utilizaremos un acondicionador que aporte nutrición a nuestro cabello, pero una o dos veces a la semana deberemos apostar por aplicar una mascarilla. Intenta hacerlo un día que tengas tiempo porque Noelia Jiménez hace especial hincapié en el tiempo de exposición. “Debes aplicarla y dejarla actuar unos 10 minutos para que haga efecto”, aconseja. Además, para sellar esa hidratación, recomienda aplicar algún aceite o sérum. “Eso sí, no pienses que aplicar mucho producto es mejor para hidratar porque la fibra capilar solo absorbe una cantidad limitada, el exceso apelmaza”, añade la experta. Protección térmica: Después del verano es casi imposible no utilizar el secador. Se acabó el tiempo del oreado al aire libre. Además, los eventos de la temporada nos invitan a abusar de planchas para peinarnos y muchas veces (por no decir siempre) se nos olvida aplicar un protector de calor. “Aplicar productos nutritivos de forma constante y luego no usar un protector térmico es como no haberlo aplicado”, asegura la experta peluquera.

Long shaggy. / M. G.

Consejos para cuidar el cabello en otoño

Que en otoño no estamos expuestas tanto al sol y desaparezcan de nuestra vida la sal y el cloro no significa que la estación no traiga consigo otras problemáticas que favorecen el deterioro capilar. La caída estacional es uno de los mayores problemas a los que nos enfrentamos en otoño, además del estrés capilar que conlleva la vuelta a la rutina, la contaminación, el cambio de temperatura o el viento. Para combatir sus efectos no hace falta seguir una rutina tan intensa como la que hacemos en verano, sólo hay que tener un enfoque distinto.

Un corte de pelo shaggy con flequillo. / M. G.

“Recomiendo usar un champú energizante e ir alternándolo con uno anticaída que fortalezcan el folículo. Además, para estimular la circulación y oxigenar la raíz aconsejo realizar masajes en el cuero cabelludo”, comenta la experta. Para terminar, Noelia Jiménez invita a no abandonar la hidratación, “ya que el aire seco y la calefacción también resecan el pelo”.