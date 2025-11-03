5 pantalones de vestir de Mango que arrasan entre las que más saben de estilo: Son burdeos, hacen tipazo y están en tendencia máxima.

Hay prendas que siempre son imprescindibles. Si hablamos de fondo de armario para la temporada otoño/invierno, los pantalones de vestir siempre ocupan uno de los primeros puestos. Elegantes, funcionales y eternamente versátiles, son esa pieza capaz de subir de nivel cualquier look sin mucho esfuerzo, aportando un toque de elegancia incluso a los días en los que una simplemente no sabe qué ponerse.

Los pantalones de vestir no sólo nos resuelven los looks básicos de oficina —con blusas fluidas, camisas clásicas o jerséis finitos—, sino que también se han convertido en la opción favorita de las que más saben de estilo para esos planes todoterreno que mezclan comodidad, funcionalidad y un toque de elegancia. Los tonos neutros como el camel, el negro o el gris siguen siendo apuesta segura, pero esta temporada hay un color que ya nos resulta más que conocido y con el que tendremos estilismos básicos, pero con un punto diferente. Hablamos del burdeos, un color profundo, cálido y con un aura sofisticada y que se convierte en na alternativa rica bastante interesante a otros colores igual de elegantes, pero un poco manidos ya.

En Mango combinan la funcionalidad de los pantalones de vestir con la súper tendencia del color burdeos para convertirse en esa firma a la que acudir en busca de alternativas de estilo. Esta selección de 5 pantalones de vestir de color burdeos lo demuestra. Además, estos diseños hacen tipazo y combinan tanto con blusas como con jerséis más finitos.

Acampanados

Los diseños en tonos cálidos, como puede ser el burdeos, se prestan a que apostemos por ellos en estilismos con un aire retro. Si a eso le añadimos un corte que evoque a épocas pasadas, el look vintage lo tenemos sin necesidad de comernos mucho la cabeza. Eso ocurre con estos pantalones, que se presentan con el tiro elevado y son bastante acampanados a partir de la rodilla.

Pantalones burdeos de Mango. / Mango

Disponibles desde la tallaXS hasta la XL, los pantalones de vestir de color burdeos de Mango tienen un precio de 39,99 euros.

Ref: 17024119

Con pespuntes

En un burdeos bastante intenso, estos pantalones de vestir, además, cuentan con un detalle que los hace perfectos para conseguir ese deseado efecto tipazo. Por un lado, su talle es bastante elevado, por lo que alarga las piernas de manera visual. Por otro, a pesar de que el diseño es ligeramente cropped, los pantalones cuentan con un pespunte en relive en ambas perneras que potencian la verticalidad. Intenta que el calzado deje el empeine al descubierto para portenciar todavía más ese efecto.

Pantalones burdeos de Mango. / Mango

Disponibles desde la tallaXS hasta la XL, los pantalones de vestir de color burdeos de Mango tienen un precio de 25.99 euros.

Ref: 17027803

Cropped

Son la definición de pantalones de vestir al uso. Tiro elevado, pero no en exceso, perneras rectas y con un largo hasta el tobillo y cierre con presilla, esas son las características de cualquier pantalón de vestir, pero que hacía ya tiempo que no veíamos porque vivimos en un eterno reinado de los pantalones anchos. Este diseño, un clásico total, pide a gritos que lo combines con una blusa, ya sea en tonos neutros o con algún estampado vintage.

Pantalones burdeos de Mango. / Mango

Disponibles desde la tallaXS hasta la XL, los pantalones de vestir de color burdeos de Mango tienen un precio de 29.99 euros.

Ref: 17096743

Más larguitos

Este diseño es exactamente igual que el anterior, pero el largo sobrepasa los tobillos y, aademás, las perneras son un poco más holgadas. Al tener un largo hasta el suelo, el calzado que escojamos puede bailar un poco y ya no es necesario apostar por un diseño que nos deje el empeine al descubierto. Si quieres ir con una deportivas, puedes hacerlo. Añade una blazer para un total look más formal, rebajado con unas zapatillas.

Pantalones burdeos de Mango. / Mango

Disponibles desde la tallaXS hasta la XL, los pantalones de vestir de color burdeos de Mango tienen un precio de 39.99 euros.

Ref: 17064789

De punto

Nunca añadiríamos un diseño de punto a una propuesta de pantalones de vestir, pero al tratarse de un modelo en burdeos, la cosa cambia. El diseño es bastante formal de por sí, pero al ser de punto, resulta mucho más calentito, cómodo y ponible. Puede añadir un jersey a juego para un total look, un jersey gris o incluso una sudadera.

Pantalones burdeos de Mango. / Mango

Disponibles desde la tallaXS hasta la XL, los pantalones de vestir de color burdeos de Mango tienen un precio de 29.99 euros.

Ref: 17045149