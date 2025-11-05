5 jerséis elegantes de Mango que llevarás a una comida de Navidad: Con detalles joya y perfectos para combinarlos con jeans, pantalones y faldas

Los 5 jerséis joya y elegantes de Mango que llevarás a una comida de Navidad: Combinan con jeans y los llevarás con pantalones y faldas.

Mariah Carey ya ha entonado los primeros acordes de All I want for Christmas is you y Bisbal ya tiene preparado su arsenal de villancicos. Así que sí, la Navidad está a la vuelta de la esquina, auqnue las temperaturas tan agradables nos inviten a pensar lo contrario. En esa llegada inminente de las fechas señaladas, toca pensar el millón y medio de looks que luciremos en comidas y cenas de Navidad. Cada vez con propuestas más relajadas, los looks navideños de esta temporada pueden configurarse con un jersey elegante y tener un resultado top.

Los jerséis finitos nos han acompañado durante toda la temporada, por eso no nos parece nada descabellado hacer que una prenda de estas características se convierta en la protagonista de un look. Con pantalones de vestir y unos botines, con una falda de lentejuelas y unos taconazos o incluso con unos jeans palazzo, los jerséis con caída son el comodín perfecto para un look de Navidad y estos 5 diseños de Mango se antojan perfectos. Tienen detalles joya eso los convierte en los más elegantes para un combo navideño.

Con pedrería en un hombro

Estamos acostumbradas a que los jerséis elegantes sean en tonos negros o plateados, pero los diseños en color topo también son perfectos. Con el cuello a caja, este jersey presenta unos detalles en pedrería en uno de los hombros, dándole un toque muy elegante. Nos gusta combinado con una falda lápid satinada.

Jersey joya de Mango. / Mango

Disponible desde la talla XS hatsa la XL, el jersey joya de Mango tiene un precio de 39.99 euros.

Ref: 17009118

En gris y con piedrecitas

Similar al anterior, pero en gris, este jerse presenta toda la zona frontal con detalles en pedrería. Combinarlo con una falda gris satinada nos parece una buena opción, pero si quieres algo más básico, apuesta por unos jeans d ecolor negro y acampanados.

Jersey joya de Mango. / Mango

Disponible desde la talla XS hatsa la XL, el jersey joya de Mango tiene un precio de 39,99 euros.

Ref: 17009119

Detalles en forma de flor

También de color gris, este jersey cuenta con unos detalles en forma de flor que recorren toda la prenda. Se trata de unos pequeños cristalitos que le dan un aire muy elegante. Nos gusta combinado con unos pantalones de vestir en negro, pero también con una falda plisada en gris oscuro.

Jersey joya de Mango. / Mango

Disponible desde la talla XS hatsa la XL, el jersey joya de Mango tiene un precio de 49,99 euros.

Ref: 17007805

Con plumas

Es uno de nuestros favoritos. En un gris plateado, este jersey presenta unos elegantísimos detalles en pluma que hacen que la prenda, a pesar de tener una base informal, se connvierta en todo un must de los looks más elegantes. A la hora de combinarlo, nada como una falda de lentejuelas en gris o en negro.

Jersey joya de Mango. / Mango

Disponible desde la talla XS hatsa la XL, el jersey joya de Mango tiene un precio de 49,99 euros.

Ref: 17009117

En negro y con plumas

Esta versión en color negro también se antoja perfecta para un evento de Navidad. Nos parece una opción ideal para llevarlo con una falda de punto en negro y unas botas altas de estilo slouchy.

Jersey de plumas de Mango. / Mango

Disponible desde la talla XS hatsa la XL, el jersey joya de Mango tiene un precio de 49.99 euros.

Ref: 17009131